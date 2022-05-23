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ЧМ по хоккею — 2022: видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 23 мая

Без России некому остановить сенсационного фаворита? Что творится на ЧМ-2022 по хоккею
Егор Бульчук
ЧМ по хоккею-2022: видеообзоры матчей
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Швейцария в гордом одиночестве идёт по турниру без поражений, да ещё и забивает больше всех голов.

На чемпионате мира в Хельсинки накануне состоялось четыре матча. Номинальные фавориты одержали предсказуемые победы. При этом в двух играх они не дотянулись бы до успеха без глупых ошибок соперников.

Турнирная таблица ЧМ-2022
ЧМ-2022. Группа A
22 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 5
Германия
1:0 Старченко – 02:57 (5x5)   1:1 Мюллер (Биттнер, Карачун) – 04:38 (5x5)   2:1 Петухов (Гурков, Данияр) – 15:46 (5x5)   2:2 Пфёдерль (Зайдер) – 16:10 (5x5)   2:3 Фишбух (Вагнер, Зайдер) – 18:33 (5x5)   2:4 Райхель (Гаванке, Нёбельс) – 25:52 (5x3)   3:4 Акользин (Старченко, Данияр) – 39:29 (5x5)   4:4 Михайлис (Сагадеев, Метальников) – 40:38 (5x5)   4:5 Эхлиз (Висман, Биттнер) – 47:08 (5x5)

Сборная Казахстана потерпела шестое поражение в шестом матче на турнире. Подопечные Юрия Михайлиса дважды по ходу первого периода вели в счёте, но оба раза не могли удержать лидерство из-за индивидуальных ошибок вратаря Андрея Шутова.

Немцы с удовольствием пользовались открытыми углами, которые оставлял им голкипер, а во второй 20-минутке заставили ошибаться и полевых игроков. На 26-й минуте Лукас Райхель реализовал двойное большинство и обеспечил своим партнёрам преимущество в две шайбы – 4:2.

Когда казалось, что шансы вернуться в борьбу уже исчерпаны, Казахстан всё же пустился в погоню за соперником. За полминуты до перерыва Павел Акользин сократил отставание до минимума, а через полминуты после Никита Михайлис его ликвидировал. Однако удержать ничью казахстанцам не удалось: в середине заключительного периода они выключились во время динамичной позиционной атаки Германии и пропустили решающий гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
22 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Великобритания
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Перлини (Майерс, Нилсон) – 05:24 (5x4)   2:0 Нилсон (Хук, Джонс) – 12:16 (5x5)   2:1 Батня (Елисеев, Чуксте) – 24:17 (5x5)   3:1 Хук (О'Коннор, Батч) – 26:24 (5x5)   3:2 Якс (Букартс, Дзиеркалс) – 34:34 (4x3)   3:3 Букартс (Дзиеркалс, Букартс) – 51:49 (5x4)   3:4 Джериньш (Дзиеркалс, Чуксте) – 53:11 (4x3)

Национальная команда Великобритании запредельным образом настроилась на встречу со сборной Латвии. К 12-й минуте подданные королевы вели со счётом 2:0. Причём первую шайбу забросили в результате блестящей комбинации. Стартовый рывок противников оказал на латышей деморализующий эффект, и обозначить своё присутствие на площадке они сумели только после паузы – на старте второго периода Оскар Батня отквитал один гол. Но британцы ответили разящей атакой уже через две минуты – 3:1.

Вторая половина матча получилась зеркальной. Ощущение близкой победы негативно сказалось на действиях британцев. Главным следствием их ошибок стали многочисленные удаления – именно благодаря продолжительным отрезкам в большинстве латвийцы сумели совершить камбэк. Все три шайбы они забросили в условиях численного превосходства.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа A
22 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Франция
0:1 Тексье – 04:58 (5x5)   0:2 Клеро (Тексье, Бозон) – 13:25 (5x5)   1:2 Хишир (Майер, Кукан) – 20:25 (5x5)   2:2 Риа (Хишир, Гайссер) – 32:27 (5x5)   3:2 Амбюль (Корви, Кукан) – 35:42 (5x4)   4:2 Кукан (Херцог, Корви) – 51:17 (5x5)   5:2 Хишир (Амбюль, Херцог) – 59:38 (en)

Швейцарии предстояло нелёгкое эмоциональное испытание: после феерической победы над самими канадцами им пришлось перестроиться на куда менее искушённых французов. В первом периоде резкое понижение класса соперника действительно стало для швейцарцев проблемой: за 13 минут они пропустили две безответные шайбы.

Но во второй 20-минутке всё вернулось на круги своя: Швейцария забросила трижды и обрела лидерство. В третьем периоде команда Патрика Фишера оформила ещё две шайбы и укрепилась в статусе самой результативной сборной турнира – в шести матчах у неё 30 голов. Что ещё более важно – на ЧМ Швейцария по-прежнему не знает поражений. Кажется, на турнире без России появился сенсационный фаворит. Увы, уже никогда не узнать, как бы с такими швейцарцами сыграла наша команда: она, кстати, как раз должна была вчера встречаться с «крестоносцами» вместо французов.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
22 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
7 : 1
Норвегия
1:0 Петерсон (Густафссон, Нюландер) – 11:48 (5x4)   2:0 Нюландер (Густафссон, Петерсон) – 27:43 (5x4)   3:0 Петерсон (Грундстрём, Тёммернес) – 28:47 (5x5)   4:0 Асплунд (Келльман) – 31:38 (5x5)   5:0 Валльмарк (Далин, Бемстрём) – 37:33 (5x4)   5:1 Фладебю (Йоханнесен, Олимб) – 40:44 (5x5)   6:1 Фриберг (Ланг, Оман) – 43:13 (5x5)   7:1 Асплунд (Нюландер, Валльмарк) – 49:57 (5x4)

Зато абсолютно никаких сложностей не испытали шведы – сборная «трёх корон» разгромила норвежцев. Подопечные Юхана Гарпенлёва долго разгонялись – стартовый отрезок они закончили с единственным голом.

А вот во втором периоде шведов было уже не остановить: они дважды использовали большинство и дважды отличились в равных составах. В дебюте третьей 20-минутки Норвегия внесла в протокол шайбу престижа. Однако последнее слово всё равно осталось за Швецией. У Расмуса Асплунда из «Баффало» – дубль, а у Вильяма Нюландера из «Торонто» – три очка.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира пройдут четыре матча. Особенно высоки ставки во встрече Казахстана и Италии – аутсайдерам группы А предстоит решить, кто из них останется в элитном дивизионе мирового хоккея, а кто опустится во второй. Наверняка напряжённая борьба развернётся в матче между сборными США и Чехии – команды имеют равное количество очков и формально ещё не гарантировали себе участие в плей-офф.

ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Казахстан
Не начался
Италия
ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
США
Не начался
Чехия
ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Дания
ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Австрия
Не начался
Великобритания
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