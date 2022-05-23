Без России некому остановить сенсационного фаворита? Что творится на ЧМ-2022 по хоккею

На чемпионате мира в Хельсинки накануне состоялось четыре матча. Номинальные фавориты одержали предсказуемые победы. При этом в двух играх они не дотянулись бы до успеха без глупых ошибок соперников.
Сборная Казахстана потерпела шестое поражение в шестом матче на турнире. Подопечные Юрия Михайлиса дважды по ходу первого периода вели в счёте, но оба раза не могли удержать лидерство из-за индивидуальных ошибок вратаря Андрея Шутова.
Немцы с удовольствием пользовались открытыми углами, которые оставлял им голкипер, а во второй 20-минутке заставили ошибаться и полевых игроков. На 26-й минуте Лукас Райхель реализовал двойное большинство и обеспечил своим партнёрам преимущество в две шайбы – 4:2.
Когда казалось, что шансы вернуться в борьбу уже исчерпаны, Казахстан всё же пустился в погоню за соперником. За полминуты до перерыва Павел Акользин сократил отставание до минимума, а через полминуты после Никита Михайлис его ликвидировал. Однако удержать ничью казахстанцам не удалось: в середине заключительного периода они выключились во время динамичной позиционной атаки Германии и пропустили решающий гол.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Национальная команда Великобритании запредельным образом настроилась на встречу со сборной Латвии. К 12-й минуте подданные королевы вели со счётом 2:0. Причём первую шайбу забросили в результате блестящей комбинации. Стартовый рывок противников оказал на латышей деморализующий эффект, и обозначить своё присутствие на площадке они сумели только после паузы – на старте второго периода Оскар Батня отквитал один гол. Но британцы ответили разящей атакой уже через две минуты – 3:1.
Вторая половина матча получилась зеркальной. Ощущение близкой победы негативно сказалось на действиях британцев. Главным следствием их ошибок стали многочисленные удаления – именно благодаря продолжительным отрезкам в большинстве латвийцы сумели совершить камбэк. Все три шайбы они забросили в условиях численного превосходства.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Швейцарии предстояло нелёгкое эмоциональное испытание: после феерической победы над самими канадцами им пришлось перестроиться на куда менее искушённых французов. В первом периоде резкое понижение класса соперника действительно стало для швейцарцев проблемой: за 13 минут они пропустили две безответные шайбы.
Но во второй 20-минутке всё вернулось на круги своя: Швейцария забросила трижды и обрела лидерство. В третьем периоде команда Патрика Фишера оформила ещё две шайбы и укрепилась в статусе самой результативной сборной турнира – в шести матчах у неё 30 голов. Что ещё более важно – на ЧМ Швейцария по-прежнему не знает поражений. Кажется, на турнире без России появился сенсационный фаворит. Увы, уже никогда не узнать, как бы с такими швейцарцами сыграла наша команда: она, кстати, как раз должна была вчера встречаться с «крестоносцами» вместо французов.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Зато абсолютно никаких сложностей не испытали шведы – сборная «трёх корон» разгромила норвежцев. Подопечные Юхана Гарпенлёва долго разгонялись – стартовый отрезок они закончили с единственным голом.
А вот во втором периоде шведов было уже не остановить: они дважды использовали большинство и дважды отличились в равных составах. В дебюте третьей 20-минутки Норвегия внесла в протокол шайбу престижа. Однако последнее слово всё равно осталось за Швецией. У Расмуса Асплунда из «Баффало» – дубль, а у Вильяма Нюландера из «Торонто» – три очка.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира пройдут четыре матча. Особенно высоки ставки во встрече Казахстана и Италии – аутсайдерам группы А предстоит решить, кто из них останется в элитном дивизионе мирового хоккея, а кто опустится во второй. Наверняка напряжённая борьба развернётся в матче между сборными США и Чехии – команды имеют равное количество очков и формально ещё не гарантировали себе участие в плей-офф.
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