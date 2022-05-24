«Позорная команда!» В Канаде не понимают, как их сборная умудрилась проиграть Дании

Сборная Канады начала чемпионат мира за здравие, а заканчивает групповую стадию… За упокой? Команда Клода Жюльена на бумаге не должна была испытывать вообще никаких проблем в предварительном раунде, потому что все серьёзные соперники собрались в другой группе. Но после побед над Германией, Италией, Словакией и Казахстаном последовали два чувствительных поражения сначала от Швейцарии, а затем и от Дании. Оба – первые в истории.

«Датчане играли отчаянно, очень хотели победить. Мы должны играть так же»

«Соперник очень хорошо играл в обороне, но нам всё равно надо находить способы, как забивать, биться на пятачке, чтобы создавать голевые моменты. Надо перестроиться, посмотреть видео и подумать, что мы можем улучшить. Надо быть готовыми к следующей игре, потому что турнир не закончен», — сказал Николя Руа.

«Важно осознать, что каждый соперник в матчах с нами будет показывать свой лучший хоккей. Мы оказались не готовы к первому периоду, дважды пропустили, и потом нам пришлось играть в догонялки. В третьем периоде датчане играли отчаянно, блокировали броски, потому что очень сильно хотели победить. Мы должны играть так же, если собираемся закончить турнир чемпионами. Нам нужно больше отчаянности, я знаю, что в нашей команде она есть, так что всё будет в порядке», — заявил главный тренер Клод Жюльен.

«Мало кто верил, что мы можем обыграть Канаду, но мы это сделали»

«Первая победа над Канадой в истории значит очень многое. Мало кто верил, что мы сможем это сделать, но мы сделали. У нашей команды необычайная вера в себя, и это делает такие победы возможными. Поэтому я люблю играть за Данию, поэтому всегда говорю да, когда меня приглашают в сборную. Это особенная команда. Мы пашем, играем против топ-сборных и всегда даём себе шанс на победу. Это потрясающе», — поделился эмоциями главная звезда датчан Николай Элерс.

Канада — Дания, матч ЧМХ-2022 Фото: iihf.com

«Победить Канаду – это всегда круто. Может, это и можно назвать маленьким чудом. О ничьей с Канадой на ЧМ-2003 помню, что счёт был 2:2. Мы провели в зоне атаки даже меньше времени, чем сегодня, соперник ещё больше атаковал. Мы забили два быстрых гола, потом они отыгрались. Но знаете, когда играешь против четырёх или шести лучших сборных и добиваешься хорошего результата, для такой маленькой хоккейной страны, как Дания, это всегда весело», — сказал нападающий Франс Нильсен.

«Начало матчей – проблема для Канады. Она проснулась во втором периоде, но было поздно»

Датские СМИ пестрели заголовками «Исторический хоккейный триумф», «Чудо на льду», «Сенсация на чемпионате мира», в то время как канадская пресса отреагировала на поражение довольно сухо – всё-таки там всё внимание приковано не к чемпионату мира, а к розыгрышу Кубка Стэнли, где одна канадская команда точно выйдет в финал конференции. Подробный разбор сделал только TSN, который транслирует все матчи турнира.

«Не идеальная ситуация. Мы думали, что после выходного команда постарается улучшить свою игру, особенно её начало, но в матче с Данией это снова стало проблемой Канады. Маркус Лауридсен подключился к атаке и забил, затем Петер Регин и Фредерик Сторм убежали «два в ноль» после потери Барзала. К тому же они сделали это в меньшинстве. Ну и в конце игры большой Матиас Бау забил важный гол в большинстве после удаления Шабо. Мне не понравился первый период – им не хватало энергии, они не включились в борьбу. Во втором периоде проснулись, но было уже слишком поздно», — разобрал игру бывший защитник Марк Мето.

«Позорная команда. Они вообще играли?»

Зато канадские болельщики не упустили случая поупражняться в остроумии.

«Канада проиграла Дании. В хоккее. Что дальше, вспышка обезьяньей оспы?»



«Победа Дании над Канадой в хоккее — это как победа Канады над Данией в футболе. Практически необъяснимо».



«Позорная команда. Они вообще играли? Даже в большинстве не могут забить, а вратарская линия слишком слабая».



«Теперь мы что, Дании проигрываем, да?»



«Вот что случается, когда в составе нет Ника Пола».



«Боже, мы отвратительны».



«Канада с населением более 38 миллионов, проиграла в своей собственной игре… Дании (с населением 6 миллионов)».



«Если лучшие канадские и американские игроки, которые не участвуют в Кубке Стэнли, не едут на чемпионат мира, то в чём вообще смысл? Лучшие из доступных игроков должны быть там. Сейчас Канада находится в турнирной таблице ниже Германии и Дании. Что за нафиг?»



«Канаду нахлобучили, ха-ха-ха».

Дания впервые в истории обыграла Канаду Фото: iihf.com

«Огромное разочарование, Канада. Заносчивы, без души и страсти. Им плевать, что они проигрывают. Просто летите домой, если не хотите играть на чемпионате мира».

«Вы прикалываетесь? Канада проиграла команде Гансов Христианов Андерсонов?»



«Тревожный звоночек для сборной Канады. Лёгких соперников больше не будет».



«Продолжайте приглашать в сборную дружков, детей и так далее, результаты говорят сами за себя. Шейн Доан продолжает эту политику».



«Что вообще происходит? Я понимаю, что ещё идёт плей-офф и Канада выступает на 35% от своей мощности, но даже этого должно хватать, чтобы побеждать Швейцарию и Данию. Боже!»



«Как вы умудрились проиграть Дании?»

Но не будем забывать, что и в том году на Канаду сыпалось много шишек, только не под конец, а в начале групповой стадии, когда они проиграли три матча подряд. А закончили – чемпионами. Так что даже их 10-й состав нельзя списывать со счетов.