Сенсация на ЧМ! Американцы сокрушили лучшую сборную турнира с русскими лидерами

Сборная Швейцарии на нынешнем чемпионате мира приятно удивляет. Команда Патрика Фишера мощно провела групповой этап, выиграв все семь матчей. Больше такого достижения никто не добился. При этом очки швейцарцы потеряли лишь в одной встрече, дожав в последнем туре немцев в серии буллитов. Обыграны в том числе и канадцы, поэтому пора перестать называть Швейцарию середняком мирового хоккея. На сегодняшний день это полноценный топ.

Приятно, что большой вклад в успехи команды вносят два русскоговорящих игрока: Филипп Курашёв и Денис Мальгин, ставший лучшим бомбардиром среди всех сборных на групповой стадии. Что касается американцев, то они традиционно для самих себя выглядят посредственно. В своей группе сборная США заняла четвёртое место, что уже говорит о многом. Хотя, конечно, в плей-офф любого турнира порой события складываются иначе. Поэтому расслабляться сборной Швейцарии, подходившей к отчётной встрече в ранге фаворита, явно не стоило.

В первом периоде американцы показали класс, дважды поразив ворота Леонардо Дженони. Сперва Майерс от лицевой смело полез на пятак, где в борьбе шайба от конька швейцарского защитника заползла за линию ворот. Несчастье для швейцарцев, но гола в таких ситуациях никто не отменял.

Далее американцы через борт сделали аккуратный выброс из своей зоны, после чего Годетт продавил защитника, Дженони решил страховать партнёра, но немного запоздал с выходом из ворот, оставшись в полупозиции. Что в итоге? Голкипер получил шайбу себе за спину. Болельщики сборной Швейцарии явно затревожились. Такое развитие событий им было явно не по душе.

Во второй двадцатиминутке номинальным хозяевам нужно было срочно что-то придумывать. Однако зрители заброшенных шайб так и не увидели. Американцы начали играть грамотно и по счёту, не пропустив ни одной шайбы. Видимо, именно такой была их тактика. И это логично, учитывая счёт на табло.

Жаль, что пропали с радаров наши парни Курашёв и Мальгин, которые весь турнир тащили Швейцарию к медалям. Куда же делась их прыть в самый нужный момент? Остаётся только догадываться.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

В третьем отрезке встречи вратарь сборной США Джереми Свейман продолжал демонстрировать свой хоккей, хотя особо приехавшего из НХЛ вратаря и не тревожили. Похоже, швейцарцы всё поняли и начали сдаваться.

Кульман в контратаке выдержал классную паузу, объехал защитника и сделал пас на дальнюю штангу, а Майерс замкнул эту атаку. 3:0 на табло – такое уже не отыгрывается.

Сборная Швейцарии покинула турнир на стадии четвертьфинала, а американцы в полуфинале сыграют с командой Финляндии.