У США точно топ-сборная? Постыдная серия американцев без золота ЧМ длится 62 года!

Американцы проиграли финнам, которые будут биться за золото уже третий раз подряд.

В борьбе за золото чемпионата мира по хоккею – 2022 остались всего четыре команды – Финляндия, США, Канада и Чехия. Первые две из них сегодня открывали программу полуфиналов. Ранее они встретились на групповом этапе, и тогда финны не оставили «звёздно-полосатым» никаких шансов, уже к середине матча забросив четыре безответные шайбы. Несмотря на то что американцы попали в створ на пять раз больше, пробить Юхо Олкинуору они смогли лишь однажды, и то за полторы минуты до конца встречи.

До полуфинала команды добрались по-разному: на предыдущем этапе хозяева турнира неожиданно испытали сложности в матче со словаками, когда им пришлось отыгрываться со счёта 0:2, но Суоми выручил герой ЧМ-2019 Марко Анттила, который поучаствовал в трёх из четырёх голов своей сборной. А вот США устроили сюрприз, всухую переиграв швейцарцев, которые прошли групповой этап вообще без поражений.

У американцев по ходу турнира возникли большие проблемы с составом – в заявке на сегодняшнюю игру оказались всего четыре защитника! Одному из них было суждено открыть счёт уже на второй минуте – Шмидт бросил от синей, а Годетт помешал Олкинуоре среагировать на летящую шайбу.

Финны имели несколько хороших возможностей сравнять счёт, включая игру в большинстве, но смогли сделать это только под занавес первого периода. Отличный бросок с неудобной получился у пополнившего ростер Суоми уже после первой встречи этих команд Хейсканена – защитник «Далласа» сместился на пятак и в окружении четырёх соперников запустил шайбу прямо под перекладину.

В начале второй двадцатиминутки хозяева вышли вперёд – они вновь получили возможность разыграть лишнего и всё-таки смогли использовать шанс за три секунды до выхода Гальченюка из штрафного бокса. Индивидуальным мастерством блеснул Маннинен – Джонс пытался помешать ему, бросившись на лёд в попытке заблокировать бросок, но форвард финнов выдержал необходимую паузу и отправил шайбу в верхний угол.

Подопечные Юкки Ялонена владели большим игровым преимуществом и позволили американцам нанести первый бросок в створ во втором периоде только в конце седьмой минуты. К несчастью для финнов, он оказался голевым: Фаррелл бросил так, что сразу два игрока хозяев находились на линии броска – у Олкинуоры просто не было шансов.

Меньше чем через три минуты у домашней публики вновь появился повод для радости – Ватанен, по-видимому, вдохновившись проходом Хейсканена, решил сделать нечто подобное. И у него получилось: тот же фланг, такое же сопротивление, только хват другой, удобный – и вот шайба, пролетев через «домик» Свеймана, пересекает ленточку и врезается в сетку ворот.

В начале третьего периода Армиа увеличил преимущество финнов до двух шайб – Суоми вновь разыгрывали большинство, но на этот раз забросить получилось только спустя пару секунд после выхода Леттьери. После этого хозяева сели в оборону, за что их раскритиковал функционер сборной Словакии Ото Гашчак, а трибуны, видя, как атаки американцев разбиваются о защиту их соотечественников, запустили волну и уже предвкушали выход в финал.

Однако «звёздно-полосатые» ещё потрепали им нервы. За четыре минуты до конца основного времени Дэвид Куинн заменил голкипера на шестого полевого, и вскоре Годетт одну шайбу для американцев отыграл. Однако на большее их не хватило, а финны смогли сохранить минимальное преимущество до самой сирены.

Таким образом, сборная США вновь не смогла выйти в финал чемпионата мира – американские хоккеисты остановились в шаге от решающего матча и в прошлом году, и ещё в девяти случаях. Ну а без чемпионского титула «звёздно-полосатые» и вовсе с 1960-го – то есть уже постыдные 62 года. Для звания топ-сборной, прямо скажем, слабовато.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Финляндия же будет биться за золото в третий раз подряд – в 2019-м они обыграли сборную Канады, а в 2021-м сильнее были уже «кленовые». К слову, такая вывеска вновь имеет шансы повториться – но для этого родоначальникам хоккея через несколько часов будет необходимо переиграть чехов.