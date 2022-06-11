«Рейнджерс» дают мизерные шансы на чудо. Как они могут остановить чемпионов лиги?

Команде Шестёркина и Панарина надо найти управу на «Тампу», которая выиграла 10 серий подряд. Получится ли это при 2-3?

Последний на данный момент тренер, который остановил «Тампу» в серии плей-офф — Джон Торторелла. Весной 2019-го его «Коламбус», даже усиленный на дедлайне Дюшеном, казался абсолютным аутсайдером на фоне «Лайтнинг», только что одержавших 62 победы в регулярке. Кроме того, «мундиры» до этого никогда не проходили первый раунд — поэтому журналисты единогласно отдавали победу «Тампе».

Как известно, вскоре после этого случилась одна из величайших сенсаций в истории американского спорта — унизительные 0-4 для одной из лучших команд в истории. Недавно Тортс в комментариях журналистам The Athletic сказал: «Мы создали монстра». Нынешний эксперт ESPN отметил основные пункты, нужные для победы — его команда лезла под кожу Кучерову, который в итоге сорвался и исполнил грязный силовой, постоянно хитовала Хедмана, пытавшегося начать атаку, плюс создавала бесперебойный траффик перед Василевским.

После этого «Тампа» не проиграла ни одной серии плей-офф и лишь раз уступила две игры подряд. Это связано не только с добавлением нужных парней на дедлайне — Торторелла указывал, что несколько лет назад «молнии» думали только об атаке. Сейчас философия команды изменилась — но самое главное, что поменялась ментальность. Уже невозможно представить, как команда упускает матч с 3:0, а после этого под откос идёт вся серия целиком.

Стивен Стэмкос выходит на лёд Фото: nhl.com

В эти самые часы боссу «Рейнджерс» Жерару Галлану надо придумать что-то такое, до чего не додумались самые светлые умы НХЛ, ломавшие зубы о «Тампу» за 2,5 последних плей-офф. Пользоваться записной книжкой Тортореллы уже не выйдет — Кучеров повзрослел, Василевский стал ещё сильнее. Сайт с продвинутой статистикой MoneyPuck оценивает шансы «Рейнджерс» на проход в финал в 16%.

Однако 16% — это всё-таки не ноль. Какие реалистичные зацепки есть у команды Шестёркина и Панарина для того, чтобы отыграться?

Во-первых, надо сушить игру. Очевидно, что для победы «Рейнджерс» нужно забивать больше голов, чем «Тампа» — но такой совет больше напоминает анекдот, где мышам советовали стать ежами. Реалистично «НЙР» не могут побеждать с чемпионами в атакующей перестрелке. Статистика показательна: лишь в трёх матчах плей-офф из 19 команда Галлана создала больше ожидаемых голов в равных составах, чем соперник. Если раскрываться на полную в стиле «Эдмонтона», то это быстро обернётся катастрофой.

Тактика сушки успешно сработала в отдельных матчах с «Каролиной» — однако «ураганы» очень прямолинейны в своих атаках и предпочитают количество качеству, найти к ним подход было проще. Банально, но игроков уровня Кучерова, которые могли бы исполнить момент на носовом платке, у них не было.

Кроме того, «Тампа» тоже поняла, как играть против атаки «Рейнджерс». В первых матчах хозяева успешно проникали на пятак и накручивали броски против Василевского из самой опасной зоны площадки. Однако чемпионы минимизировали потери, и теперь карта бросков «Рейнджерс» превратилась в размытые всполохи вместо чёткого эпицентра на пятачке.

Гол Каапо Какко Фото: nhl.com

Во-вторых, нужно по максимуму реализовывать большинство. В плей-офф «Рейнджерс» забили 17 шайб после 54 попыток, наказывая почти каждое третье удаление противника. Конкретно против «Тампы» эти цифры чуть меньше — 4/14, 28,5%, но всё равно очень солидно. Однако после камикадзеподобных атак на Шестёркина в третьей игре дисциплина в команде подтянулась. В результате в пятой игре у «Тампы» лишь одно меньшинство — и то за шестого лишнего.

Что делает большинство «НЙР» особенным? Хотя их состав не самый глубокий в лиге, именно в спецбригаде собрались почти что лучшие из лучших: прекрасный атакующий защитник Фокс, закрывающий всю синюю, умница Панарин, который своим креативом всегда может создать опасность, плюс маэстро грязных шайб и игры на пятаке Крайдер, который в этом сезоне впервые выбил полтинник. И здесь, например, опасность исходит от каждого из них.

Не забываем ещё и об оформившемся в полноценную звезду Зибанеджаде, который уже забил в большинстве шесть раз — так и получается, что за всеми не уследить. Эти парни могут перемещать шайбу так быстро, что голова заболит даже у нейтрального зрителя — было перемолото даже лучшее по регулярке меньшинство «Каролины». «Тампа» заплатила очень много за парней типа Хагеля и Пола, чтобы они теперь останавливали таких монстров — а большинство «НЙР» сейчас лучшее в плей-офф.

Каапо Какко и Филипп Хитил в борьбе Фото: nhl.com

Наконец, третье и самое банальное — чьи-то выдающиеся индивидуальные перформансы. С Шестёркиным и так всё понятно — его важность для команды настолько велика, что он не может сыграть меньше чем на 90% своего обычного уровня. Но в Нью-Йорке ждут голов и от своего молодёжного звена Лафренье — Хитил — Какко.

Недавно к потоку похвальбы присоединился легенда «Рейнджерс» Марк Мессье, который вручает приз за лидерские качества имени себя. Мессье сравнил тройку Хитила со звеном молодых Грейвз — Мёрфи — Желина, которое было важной частью чемпионского «Эдмонтона» – 1990: «Они ужасно талантливы. У них отличное катание, парни очень сильны в позиционных атаках. У Лафренье есть талант, чтобы решить любой момент игры в свою пользу, Хитил опасен броском, Какко даёт габариты. Вместе они дают нужный микс».

Большего ждут от Артемия Панарина — да, он не проваливается, но с его контрактом от него требуют игры уровня парня на $ 12 млн из «Эдмонтона». Наконец, парням типа Строума надо просто не мазать по пустым воротам. Тем не менее пока кажется, что должно сойтись слишком многое, чтобы монстр из Северной Флориды был остановлен — по крайней мере, не в этом раунде.