«Капризов – красавец, Василевский – уже легенда». Большое интервью с Александром Сёминым

30 июня в Красноярске состоится прощальный матч Александра Сёмина. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» нападающий, выступавший за «Вашингтон», «Каролину», «Витязь» и другие клубы, рассказал, зачем проводит это мероприятие и как принял решение завершить карьеру.

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«Я дома. Мне здесь всё нравится»

– Хоккеисты в последнее время не так часто проводят прощальные матчи. Почему вы решились?

– Важно провести такую игру в Красноярске перед своими болельщиками и близкими, которые видели, каким я уезжал и каким я стал сейчас. Это здорово и для детей из всех спортивных школ города Красноярска, которые получили бесплатные билеты на этот матч, чтобы вживую посмотреть на легенд хоккея. У нас в городе хоккей любят и ценят, и я уверен, что некоторые из красноярских мальчишек станут такими же суперзвёздами.

– Овечкин говорил, что в Красноярском крае вас узнáют чуть ли не в глухой тайге. Даже отсутствие команды КХЛ в городе не снижает интерес к хоккею?

– Это так, потому что у нас активно развивается детский хоккей, и мы пытаемся продолжать это развитие. Очень много детей, желающих играть в хоккей, и из-за этого у нас его в городе любят. В наше время у нас такого не было, но после 2008 года очень много детей стали заниматься спортом. И даже взрослые люди, которые не играли в хоккей и не знали толком, что это такое, стали заниматься. Сейчас много ночных лиг, много любительских команд. Все играют в хоккей.

– На «Сокол» этот интерес переносится?

– В этом году очень сильно повлияла пандемия – нельзя было много народу собирать: то по 500 человек, то по тысяче. А два-три года назад народ ходил, по четыре-пять тысяч собиралось. Интерес есть. Но главное – чтобы команда играла. Если команда будет играть хорошо, то и народ будет ходить. Зрителю нужно зрелище.

Александр Сёмин на тренировке перед ЧМ-2011 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Прощальный матч будет благотворительным. Куда планируете направить деньги?

– Двум детским домам и команде следж-хоккеистов «Красная молния». Это не детская команда и не взрослая, у них нет разделения – приходят и играют и взрослые, и маленькие, потому что тяжело делить следж-хоккеистов на возрасты.

– В марте вы стали советником гендиректора «Сокола». Чем занимаетесь на этом посту?

– На данный момент особо нечего рассказывать – я просто вникаю в структуру клуба, в систему: кто и чем занимается, как, зачем и почему. Сейчас вся работа направлена на то, чтобы я был в курсе, как это работает. Потому что играть – это одно, а управлять командой – совсем другое, этому нужно учиться. Не так, что сегодня пришёл, и завтра уже всё знаешь. Сейчас общаемся, набираем команду МХЛ, которая будет играть со следующего сезона.

– Своё ближайшее будущее связываете именно с «Соколом», с красноярским хоккеем?

– На данный момент да, я здесь. Меня всё устраивает, я дома. Мне здесь всё нравится, и пока никуда не хочется уезжать.

– А какой потенциал в себе чувствуете? Тренерский? Менеджерский?

– Нет, тренером точно нет. Хотя никогда не говори никогда, но пока вариант с тренерством я не рассматриваю. Может быть, ближе к менеджеру – что-то в этом роде.

«Я ни о чём не жалею»

– Расскажите, как принимали решение завершить карьеру игрока. В октябре вы говорили, что ещё тренируетесь и ждёте предложений. Почему всё-таки ушли?

– Конечно, каждому игроку тяжело уходить. Но возраст даёт о себе знать, молодёжь наступает на пятки, где-то не успеваешь. Лучше, чтобы тебя запомнили сильным игроком, а не таким, кто выходил и ползал по льду. Это не про меня, наверное. Когда мог, я играл, а потом почувствовал, что стало тяжеловато. Организм не вечный, всё равно годы тренировок и игр не проходят бесследно.

Александр Сёмин после матча «Витязь» – «Ак Барс» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Я знал, что рано или поздно к этому придётся прийти. Первое время ещё рвался и было желание, хотя и здоровье не очень позволяло. Мне жена говорила: «Не надо. Может, хватит?». Она видела, какое у меня состояние. Но всё равно рвался. Каждый год оттягивал – вот год поиграю — и всё… Так каждый год у меня было: год поиграю и закончу, год поиграю и закончу. Но никак не получалось. Вот всё же принял такое решение, что, видимо, уже пора. Конечно, первое время тяжело было это осознать. Но, как говорится, время лечит, и начинается другой этап жизни – воспитание детей и новая карьера в хоккее.

– Некоторые хоккеисты сразу после окончания карьеры пытаются полностью отойти от игры. У вас обратный случай. Хоккей за все эти годы совсем не наскучил?

– Мне и сейчас не наскучил. Я, как закончил, раза три-четыре в неделю катаюсь и хожу в зал. Это любимое дело, которым я занимался практически всю жизнь. Как оно может надоесть? Тем более что я теперь приобщаюсь к деловой стороне хоккея.

– Как вы в целом оцените свою карьеру? Чувствуете, что полностью реализовали себя?

– Я себя даже не хочу оценивать. Я сыграл так, как я мог. А рассуждать, могло быть лучше или хуже, это как-то глупо. Потому что этого уже не вернуть и не пересмотреть. Как прошла карьера, так прошла. В целом я очень доволен тем, что у меня получилось. Я ни о чём не жалею.

Александр Сёмин (слева) после победы сборной России на ЧМ-2008 Фото: Elsa/Getty Images

– Что вы считаете своим главным достижением?

– Все достижения для меня важны, все победы для меня – достижения. Нет такого, что я чему-то одному особенно радовался. Понятно, что были победы на чемпионате мира. И когда в 2008 году мы выиграли, может быть, это была особенная победа. Как раз бум в российском хоккее произошёл. Все стали как ненормальные своих детей приводить в хоккей, хотел ребёнок этого или нет – было круто.

«Отъезд легионеров из КХЛ – плюс для молодых игроков»

– Как раз о сборной. Наблюдали за последним чемпионатом мира?

– Нет. Ну а за кем смотреть. Россия не играет, и смотреть нечего. Я смотрел только одну игру, когда канадцы в полуфинале проигрывали всю игру шведам, но потом выиграли в овертайме.

– Отъезд многих легионеров из КХЛ – это плюс или минус?

– В первую очередь это плюс для молодых игроков, которые должны будут доказывать, добиваться места в составе. Понятно, что легионеры есть сильные и без них в чём-то чемпионат будет не таким зрелищным, каким был. Те же финны, которые играли в «Салавате Юлаеве», показывали красивую игру.

Александр Сёмин (слева) с Каспарсом Даугавиньшем Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Отсутствие игровой практики у сборной – большой шаг назад?

– Ну как без игровой практики… Давайте возьмём канадцев или американцев, например. Канадцы же не собираются заранее. На чемпионат мира спокойно приезжают люди, которые вылетели из плей-офф. На Олимпиаду они собираются раз в четыре года – собрались и поехали. Почему мы так не можем: играть свой чемпионат и собирать сборную по факту, если поедем на те же Олимпийские игры или чемпионат мира. Отбирать из лучших и смотреть. Я думаю, ничего такого в этом нет. С другой стороны, в отсутствие международных турниров нужно улучшать качество внутренних чемпионатов, увеличивая темп игры и улучшая мастерство, для чего нужно, прежде всего, обучать молодых тренеров по современным мировым стандартам и требовать от них современного подхода.

«Если бы были 20 наших вратарей в НХЛ, то можно было бы говорить, что у нас всё супер»

– Какие у вас впечатления от нынешнего сезона НХЛ?

– Я хайлайты смотрю всегда и почти все. Сами игры не смотрю. По моментам не поймёшь, насколько сильно изменилась игра. Нужно смотреть игры целиком, чтобы что-то понять. Но как Саня Овечкин говорит, всё стало быстрее. Даже по сравнению с теми годами, когда я играл. С другой стороны, опытным ребятам – Сергею Фёдорову, Сергею Гончару и многим другим – на тот момент также казалось, что всё как-то быстро начинает происходить.

Александр Овечкин (слева) и Александр Сёмин (справа) перед матчем «Вашингтон» – «Сан-Хосе» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

– Есть ли у вас симпатии к отдельным клубам? К «Вашингтону», например.

– Я сейчас в этом смысле свободный. Мне нравится красивый хоккей. За Капризовым в этом году наблюдал часто. Парень – красавец вообще. Могу пожелать ему только и дальше в том же духе продолжать. Отличный сезон выдал.

– Много говорят про российских вратарей – Василевский, Шестёркин… Это отдельные таланты или результат особой российской системы?

– Я считаю, что мы всегда славились хорошими вратарями, даже в той же НХЛ – были Набоков, Брызгалов, Хабибулин. Мы же не должны были в какой-то момент остановиться. Они также будут вырастать, также ребята будут уезжать и будут играть. Если бы были 20 наших вратарей в НХЛ, то можно было бы говорить, что у нас всё супер и мы работаем лучше всех.

Василевский – да, это уже легенда. Шестёркин – только подающий на это заявку. Посмотрим, как он в следующем году сыграет. Один сезон – это не показатель, я через это прошёл. Бывает, ты сезон играешь, а сезон не играешь. А почему – сам не можешь этого понять. Всякое бывает, хоккей – командная игра, а не единоличная.

– Тогда в чём секрет лучшей команды последних лет – «Тампы»?

– Я скажу, что у них не просто команда, которая хорошо играет на льду. У них в первую очередь сработала система всего клуба в целом. Тренеры, менеджеры собрали такую компанию. Когда я играл в «Вашингтоне», «Тампа» была средней командой. Постепенно-постепенно они подошли к этому и собрали хороший коллектив. Команду с одного года не соберёшь – тем более это НХЛ, тебе никто не даст там купить любого, кого захочешь. Надо подбирать постепенно, работать на драфте. Залог успеха «Тампы» – это работа менеджеров, Стива Айзермана в первую очередь, который собрал эту команду, и сейчас Жюльена БрисБуа, который сохранил её и улучшил.

– Как вам КХЛ на фоне НХЛ?

– Сравнивать нельзя, потому что в НХЛ собирают лучших игроков со всех лиг мира, и развитие игры шло на маленьких площадках. Если бы у нас были площадки энхаэловские, тогда и у нас хоккей был бы интереснее. Хотя у нас сейчас есть маленькие площадки, но не везде. Когда одну игру играешь на большой, а следующую – на финской, это тяжело. В НХЛ всё быстрее из-за маленькой площадки, и всё приходится делать в два раза быстрее. А с другой стороны, там и проще: одного игрока обыграл где-нибудь в углу – и ты уже перед воротами. У нас места больше, и, когда в углу обыграл, ещё ехать километр до ворот.