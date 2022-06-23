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Опубликована развлекательная программа заключительного матча Александра Сёмина

Опубликована развлекательная программа заключительного матча Александра Сёмина
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Стала известна развлекательная программа вокруг заключительного матча двукратного чемпиона мира Александра Сёмина, который пройдёт 30 июня на «Платинум-Арене» в Красноярске.

Вход для зрителей в этот день откроют в 16:30. Организаторы приготовили развлекательные локации на арене: фотозоны, аквагрим, трафаретные татуировки, а также возможность сфотографироваться с портретами известных хоккеистов. Зрителей также ждут DJ сет и подарки. Помимо этого, организаторы обещают продажу сувениров с автографом Александра Сёмина. Это джерси, шарфы, футболки, кружки, значки, блокноты, ручки и многое другое.

В 18:20 начнётся матч по следж-хоккею. Церемония открытия стартует в 19:00. На ней обещают инновационное лазерное шоу, проекции на льду и много впечатляющих спецэффектов. Матч мировых звёзд хоккея с командой Александра Сёмина начнётся в 19:30 по местному времени.

Помимо легендарной хоккейной битвы, в этот день пройдёт мини-показательный матч воспитанников СДЮШ «Сокол» и прославленных звёзд. Он запланирован в перерыве между периодами. Спортивная школа выбрала 10 юных спортсменов, которые разобьются на две команды, к ним присоединятся игроки из команды Александра. Юные воспитанники сыграют два периода по пять минут.

Напомним, ранее Сёмин подтвердил участие Павла Дацюка и Александра Овечкина в своём прощальном матче.

* Партнёрский материал
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