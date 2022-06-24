Шансы «Тампы» переписать историю — 6%. Лишь в одном финале НХЛ был камбэк с 1-3

Команды НХЛ отыгрывались со счёта 1-3 в серии 31 раз — не так уж и мало за столетнюю историю лиги, которая и не всегда играла в плей-офф до четырёх побед. Но мало оптимизма «Тампе» даёт тот факт, что это лишь раз случилось в финале — ровно 80 лет назад, в 1942 году.

Это был первый военный сезон НХЛ и последний перед началом эры «Оригинальной шестёрки» — седьмой командой лиги тогда были полузабытые сейчас «Американс» из Нью-Йорка, которые составляли компанию привычным нам шести легендарным командам.

В финале Кубка Стэнли играли «Детройт» и «Торонто». Первые вышли в финал во многом за счёт странной сетки того времени: первая и вторая команды регулярки играли полуфинал между собой, а 3-6-е места играли два раунда до двух побед, чтобы определить второго финалиста. В регулярке «Торонто» стал вторым, опередив «Детройт» с пятым посевом на 15 очков (для сезона из 48 игр — солидный разрыв).

Казалось, фаворит ясен — и каким же было всеобщее удивление, когда «Детройт» выиграл два первых матча в гостях, а потом и третий дома. Уныние канадских журналистов было настолько сильным, что они даже не видели смысла в продолжении борьбы. Одна из местных газет писала, что единственная возможная цель затягивания серии — лишние кассовые сборы для арены.

«Торонто» отмечает забитый гол в финале Кубка Стэнли — 1942 Фото: Wikimedia Commons

Тренер Хэп Дэй принял тяжёлое решение, которое в старой НХЛ надо было согласовывать с владельцами и директорами. Тренер и владелец команды Конн Смайт (да, тот, в чью честь назван приз MVP плей-офф) решили посадить в запас двух звёздных игроков, чей стиль не подходил под агрессивную и быструю игру «Детройта». Они рискнули бросить в бой двух «зелёных» игроков, одним из которых был форвард Дон Метц. К тому времени у него было 43 матча в НХЛ и лишь пять шайб. За следующие четыре матча он преумножит свой результат почти в два раза.

«Детройт» в начале третьего периода четвёртой игры вёл 3:2, но «Торонто» сравнял счёт и забил за восемь минут до конца — как раз с передачи Метца. Босс «Детройта» Джек Адамс (ещё один человек и трофей одновременно) был так разъярён, что отправился драться с рефери, который тогда находился в штрафбоксе. Адамса, конечно же, дисквалифицировали и оштрафовали.

Судя по всему, такой выброс эмоций был лишним. «Детройт» просто развалился, а следующие матчи «Торонто» выиграл 9:3 (Метц оформил хет-трик), 3:0 и 3:1. Присутствовавший на седьмом матче Конн Смайт просто не мог подобрать слов, что отдельно отметили журналисты. Владелец «Торонто» прослезился и еле выдавил: «Ох, вот это самоотдача». Через несколько месяцев уже 47-летний Смайт, как и некоторые игроки его чемпионской команды, отправился на фронт, где был тяжело ранен.

Конн Смайт Фото: Wikimedia Commons

Это был первый в истории камбэк с 1-3 и тем более с 0-3 — в следующий раз команда НХЛ отыграется с 1-3 только в 1975-м. Автор Detroit Free Press писал: «Поколения нерождённых пока хоккеистов снова и снова будут слышать рассказы о плей-офф 1942 года — самом увлекательном в 50-летней истории Кубка Стэнли».

Теперь этими рассказами, возможно, будет вдохновляться «Тампа». Прямо сейчас сайт MoneyPuck даёт 6,3% на камбэк чемпионов. Учитывая, что камбэк «Торонто» — единственный из 36 (то есть 2,3% случаев), это ещё неплохо. Но какие реалистичные шансы?

Конечно, «Тампа» — самая волевая команда лиги последних двух с половиной сезонов. Андрей Василевский может начинать серии медленно (как и этот финал, например), но разгоняется до сверхчеловеческой формы в решающих играх. Однако к ним обычно «Тампа» подходила уже с преимуществом — сейчас же им надо навязывать свою игру.

Андрей Василевский Фото: nhl.com

При этом для победы в чемпионате «молниям» надо будет выиграть обе игры в Денвере. В этом плей-офф это уже делал «Сент-Луис», один раз отыгравшись с 0:3. Но, вспоминая физическую форму «Тампы» в первых двух играх (и особенно во второй), в этом есть огромные сомнения.

Возможно, Джону Куперу тоже пора поднимать парней из фарма — как в своё время внезапным джокером в шестой игре финала стал Александр Волков. Первое звено в атаке работает с огромными перебоями, вторым во время травмы Пойнта стало сочетание с Чирелли. Его успешно накладывают на тройку Маккиннона, которая не забила в равных составах в гостевых играх — но если второе звено у вас становится сдерживающим, то у команды огромные проблемы.