Жалко до слёз. «Колорадо» заплатит слишком большую цену за чемпионство в НХЛ

«Колорадо» четыре года назад воспринимался командой одного звена — Ландеског — Маккиннон — Рантанен. Сейчас кубок выиграл, пожалуй, самый глубокий состав лиги, который был таким даже с учётом травм двух топ-игроков (Бураковски и Жирара) — помогли скидки, которые взяли игроки при подписании контрактов, а также совершенный дедлайн от Джо Сакика.

Однако праздновать легенде «Колорадо» и его помощникам некогда. У половины команды истекают контракты через две недели, и лишь на двух из этих игроков «Лавины» закрепляют права. Конечно, почти все лидеры остаются в клубе — но потеря глубины может быть критической, и идеальных вариантов здесь нет. Жалко до слёз, что «лавины» не смогут сохранить золотой костяк, но всё-таки — что же делать Сакику в межсезонье?

Сумма зарплат основного состава прямо сейчас — $ 56 млн

Игроки на односторонних контрактах — 10/23 (плюс Ньюхук и Байрэм на сделках новичков)

НСА: Андре Бураковски (кэпхит в прошлом сезоне — $ 4,9 млн),

ОСА: Арттури Лехконен ($ 2,3 млн), Николя Обе-Кюбель ($ 1,075 млн)

Игроки в LTIR: нет — $ 56 млн— 10/23 (плюс Ньюхук и Байрэм на сделках новичков)НСА: Андре Бураковски (кэпхит в прошлом сезоне — $ 4,9 млн), Назем Кадри , Дарси Кемпер (оба — по $ 4,5 млн), Джош Мэнсон ($ 4,1 млн), Валерий Ничушкин ($ 2,5 млн), Райан Мюррей ($ 2 млн), Даррен Хельм, Эндрю Кольяно (оба — по $ 1 млн), Джек Джонсон ($ 750 тыс.), Нико Штурм ($ 725 тыс.)Арттури Лехконен ($ 2,3 млн), Николя Обе-Кюбель ($ 1,075 млн)нет

Даже сложно понять, с чего начать. «Колорадо» полностью теряет своё четвёртое и второе звенья, а также стартового вратаря (пусть и ставшего худшим голкипером-чемпионом за последние годы). Кроме того, вся трансферная кампания этого года пройдёт под знаком того, что через год истекает контракт Маккиннона. Он уже дал понять, что готов сделать «Колорадо» скидку ради игры с сильными партнёрами, но вряд ли это будет сумма меньше $ 10 млн.

Натан Маккиннон Фото: nhl.com

Именно поэтому сложно представить, что кому-то из нынешних НСА будет предложен очень большой контракт. «Колорадо» уже тратит $ 25 млн на Макара, Рантанена и Ландескога, эта сумма должна увеличиться на $ 10-11 млн после подписания Маккиннона, пятый большой контракт будет означать, что на этих игроков уйдёт половина платёжки. Повторять ошибки «Торонто» никому не хочется.

Сразу стоит подумать, есть ли вариант с обменом кого-то из нынешних игроков команды. Выделяются два варианта — Эрик Джонсон и Самуэль Жирар. Первый, как мы уже писали, провёл в команде её худшие годы, стал одним из важнейших персон в раздевалке, и клуб отплатил ему верностью. Сейчас EJ получил долгожданный Кубок, его контракт истекает через год. С учётом того, что четыре молодых защитника для первых пар у клуба уже есть, его зарплату в $ 6 млн могут и обменять.

Джонсон не обладает отрицательной торговой ценностью, и им может заинтересоваться команда, у которой есть место под потолком и необходимость в менторе для молодых игроков. Такой обмен будет, скорее, очисткой места под потолком на год — но будет ли красиво избавляться от лояльного и важного для командной химии игрока?

Эрик Джонсон в составе сборной США Фото: Bruce Bennett/Getty Images

24-летний Жирар подписан на четыре года по $ 5 млн — это хороший вариант для любой команды, которая ищет атакующую опцию для второй пары. Но даже сложно найти партнёра, который бы дал «Лавинам» в обмене то, что нужно им — игрока для второго звена не сильно старше или моложе Жирара на приемлемом контракте. Может быть, «Баффало» в обмен на проведшего прорывной сезон Тейджа Топмсона (ещё год контракта на $ 1,4 млн) с довеском?

Если не представлять себе обмены, то ситуация для Сакика представляется дико сложной. Кадри, Ничушкин, Кемпер — все важны, всех надо сохранить. Пока самым дорогим представляется Кадри — при этом он играет на самой важной и дефицитной позиции второго центра. После контрактного сезона с 87 очками сложно представить, что ливанский центр попросит меньше $ 7,5-8 млн — тем более большую часть карьеры он отыграл за сравнительно скромные $ 4,5 млн.

Русских болельщиков наверняка больше интересует Ничушкин — и тут инсайдеры дают противоречивую картину. Одни говорят, что его требования по зарплате слишком высоки для «Колорадо» — другие, наоборот, оценивают его шанс на сохранение в клубе самым высоким из всех НСА. У Валерия нет истории постоянных дисквалификаций в плей-офф, он прогрессировал все три года в команде. Для «Колорадо» ценны даже не столько его голы в финале, сколько важнейшая роль в форчеке команды, который и определяет стиль этих «лавин».

Валерий Ничушкин Фото: nhl.com

Кроме того, банально из-за статистических показателей в регулярке Ничушкин должен получить контракт меньше, чем Кадри. При этом он моложе на четыре года, имеет меньше проблем с хоккейным законом — его подписание для «лавин» было бы логичнее Назема. С другой стороны, позиция Ничушкина менее дефицитная на рынке — НСА-центров на нём меньше. Поэтому повторимся — простых решений у Сакика не будет.

Следующий сложный вопрос — вратарский. Кемпер провёл очень хорошую регулярку, но чудовищный плей-офф. Неизвестно, какую роль в его чудовищности сыграла травма глаза — истории болезни у нас, в отличие от Сакика, нет. Однако на рынке НСА мало вариантов сильно лучше Кемпера, для обмена условного Гибсона из «Анахайма» не хватает активов. Самым логичным решением будет продление Кемпера с небольшим понижением зарплаты, но устроит ли это самого игрока?

С заполнением мест в нижних звеньях проблем должно быть меньше. В третьем сочетании способен закрепиться Бен Майерс — 23-летний негабаритный вингер из NCAA, в прошлом году отлично отыгравший на Олимпиаде и ЧМ, зацепивший концовку прошлого года в основе «Лавин». Четвёртым центром может выступать наш старый знакомый Лукаш Седлак, который уже выступал в такой роли в «Коламбусе». Вполне возможно продление Нико Штурма, который не особо набирал очков, но был активен на чужом пятаке.

Немного поиграем в виртуального Джо Сакика с помощью сайта CapFriendly – прикинем, на какой срок могут подписаться свободные агенты команды и кого стоит преследовать на рынке НСА. Получается вот такой состав:

Возможный состав «Колорадо» Фото: CapFriendly

Стоимость Ничушкина, по математическим моделям, оценивается как раз около $ 6 млн в год — и это достойная цена за вингера первого звена. 21-летний Ньюхук провёл достойный первый сезон в лиге (33 очка при 13 минутах айстайма за матч) и вполне может прогрессировать на уровень, достаточный для позиции 2C. Лехконен может ориентироваться на контракты Коулмана — Гудроу, но Сакик показал себя отличным переговорщиком при подписании ОСА. Ролевики типа Джонсона или Штурма вряд ли получат солидные сделки.

А кто может прийти с рынка? «Колорадо» требуется замена Мэнсону — габаритый домосед-силовик. Почему бы не обратить внимание на Любушкина, который был очень хорош и надёжен даже в «Аризоне» и вряд ли подпишет очень большой контракт, с учётом его места в третьей паре? Кроме того, нужна будет замена Бураковски — и скоростной Ватрано смотрится очень хорошим вариантом для концепции «Лавин». Фрэнк провёл хороший плей-офф в «Рейнджерс», но на его переподписание там деньги вряд ли будут.

Возможно, в этой проекции суммы контрактов чуть занижены (хотя есть ощущение, что Ничушкин продлится с «Колорадо» на сумму меньшую) — но при таком варианте комплектования у клуба остаётся ещё $ 1,2 млн под потолком и место для работы на дедлайне.

Впрочем, это лишь один из многочисленных вариантов. Возможно, последуют обмены действующих игроков, возможно, драфт-пики пойдут на продажу и команда решит продать всё будущее ради восхитительной возможности побеждать прямо сейчас. Нынешняя ситуация с потолком даёт Джо Сакику не только много головной боли, но и много возможностей будущего — тем интереснее будет за этим следить.