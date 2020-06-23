Русские хоккеисты, не раскрывшие свой талант. Можно собрать целую сборную

Хоккей высокого уровня – не только зрелищная и захватывающая, но ещё и очень жестокая штука. В любимый вид спорта с самого детства идут миллионы мальчишек, но востребованными профессионалами становятся лишь единицы. Не обеспечена счастливая судьба даже тем, кто с малых лет наделён талантом. На жизненном пути встречается масса препятствий и соблазнов, способных притормозить самую перспективную карьеру, а иногда и безжалостно выкинуть будущую звезду на хоккейную свалку.

Примеров нераскрывшихся звёзд в мировом хоккее великое множество. Мы же сегодня составляем сборную из русских хоккеистов постсоветской эпохи, которым с молодых лет прочили хорошее будущее, но раскрыть свой талант на полную мощность они так и не сумели.

Вратари Андрей Медведев

Звезда спартаковца Медведева взошла на российском хоккейном небосклоне слишком рано. Уже в 15(!) лет он дебютировал за красно-белых в Суперлиге, а затем в качестве основного вратаря выиграл со сборной России золотые медали ЮЧМ и МЧМ (дважды). В начале нулевых Медведев без шуток котировался где-то на уровне Хенрика Лундквиста и Марка-Андре Флёри. В 2001 году его во втором раунде драфта НХЛ выбрал «Калгари» (но Медведев не стал спешить с отъездом), в 20 лет Андрей был чуть ли не основным вратарём метавшегося между Суперлигой и Вышкой «Спартака», а Владимир Плющев всерьёз рассматривал его в качестве кандидата во взрослую сборную России на чемпионат мира.



Но уже в 2005 году Медведев неожиданно завершил карьеру после провального сезона. Талантливый голкипер резко снизил требования к себе, в его игре наступил сильный спад, а проблемы с лишним весом, постоянно преследовавшие Андрея, с возрастом давали о себе знать всё острее. Да и травмы не обходили стороной. Медведев так и остался звездой молодёжного хоккея, но уже в 22 года ушёл из большого спорта. К счастью, экс-голкипер сумел без последствий пережить это потрясение. Он не впал в депрессию, не пошёл по кривой дорожке, а посвятил себя семье и другой деятельности.

Фото: photo.khl.ru

Александр Печурский

Голкипер юниорский сборной России в 2007 и 2008 годах, талантливый воспитанник «Магнитки», перспективный проспект «Питтсбурга» — казалось, что Печурского ожидает большое будущее, и уж в России-то он точно не затеряется, однако судьба распорядилась иначе. Александр довольно рано уехал за океан, там играл в Западной хоккейной лиге по юниорам, а в январе 2010-го неожиданно дебютировал в НХЛ. У «пингвинов» вылетели все вратари основы, а «Ванкувер» издевался над «Питтсбургом» и уже к середине матча отправил пять шайб в ворота Джона Карри. Пришлось выпускать Печурского, и Александр не подвёл – отразил 12 бросков и стал третьей звездой матча. Однако никакого продолжения эта сказка не получила. В североамериканских юниорах он досидел до лимитного возраста, а затем не получил шанса даже в АХЛ. Возвращение в Россию тоже ничего хорошего не принесло. Кубок Гагарина с «Магниткой» Печурский зацепил из глубокого запаса, затем три года провёл в «Амуре», а потом и вовсе опустился на уровень ВХЛ. Минувший сезон 30-летний Печурский провёл в «Кузне», показывая, мягко говоря, слабенькую статистику.

Российские хоккеисты, игравшие в Америке. Про многих уже забыли даже на родине Закрепиться в сильнейшей лиге мира не удалось, но они хотя бы попробовали.

Евгений Рябчиков

Вряд ли вы много слышали про этого голкипера из 90-х, да и звездой даже по юниорам Рябчиков никогда не был. Хотя на МЧМ-1994 Евгений вошёл в сборную лучших игроков турнира. Вероятно, из-за этого Рябчикова на драфте того года под высочайшим для вратаря 21 номером выбрал «Бостон». Шутка ли, Рябчиков стал первым европейским голкипером в истории НХЛ, который ушёл с ярмарки в первом раунде. Евгений и сам не ожидал, что его выберут так высоко, однако ставка «мишек» не оправдалась. Рябчиков какое-то время поиграл в АХЛ и минорных лигах, но до основы «Бостона» ни разу не добрался. В 1998-м он вернулся в Россию, а через шесть лет закончил карьеру. В Америке Рябчиков ещё искренне желал выйти на высокий уровень, но на родине у него быстро погас интерес к хоккею. Отыграв три матча за ХК «Рыбинск» голкипер бросил всю спортивную рутину, которая его тяготила, и сменил род деятельности в 29 лет.

Защитники Игорь Князев

Князев – талантливейший русский защитник рубежа веков, которому прочили светлое будущее в НХЛ, но даже в России заиграть у него толком не получилось. Князев с 16 лет играл за «Спартак», затем выиграл золото и серебро ЮЧМ, а на МЧМ-2002 пробил его звёздный час. Триумфальный для россиян турнир принёс Князеву звание лучшего защитника и попадание в символическую сборную. Ещё до того чемпионата Игоря высоко оценили на североамериканском драфте – «Каролина» выбрала его под 15 номером, третьим среди защитников.

От Князева до Филатова. Главные провалы на драфте в истории клубов Восточной конференции «Коламбус» мог вместо Филатова взять Эрика Карлссона. А в «Торонто» могли играть Селянне или Рёник, но клубы выбрали других.

Но судьба распорядилась так, что в НХЛ Князев не сыграл ни одного матча. Два года он безвылазно просидел в АХЛ, а затем плюнул на всё и вернулся в Россию. Но и здесь для звезды МЧМ-2002 места не нашлось. Игорь постоянно менял команды, нигде не приживаясь больше, чем на полтора сезона, а в результате докатился до Вышки и нижних дивизионов чемпионата Чехии. В ВХЛ Князева любили и уважали, но предметного интереса к нему в КХЛ уже не было, и в 30 лет защитник решил закончить карьеру.

Эталонный пакмувер российского хоккея в юниорском возрасте блистал в «Авангарде», выигрывал ЮЧМ и МЧМ, затем на два года уезжал в систему «Ванкувера», но не сумел подняться выше АХЛ, хотя в «Манитобе» со статистикой у Кольцова было всё в порядке. Кольцов вернулся в Омск, где провёл ударный сезон-2006/2007, а потом на долгие годы связал свою судьбу с «Салаватом». В Уфе Кирилл дважды выиграл золото чемпионата России, стал ведущим защитником-бомбардиром ранней КХЛ. Где же здесь нереализованный талант? Отвечу: с такими способностями Кирилл мог бы и в НХЛ стать топовым атакующим защитником, но он сам решил, что играть в России ему будет комфортней. К тому же, Кольцов слишком рано выпал из обоймы. Уже в 32 года на первый план вышел его тяжёлый характер, а не мастерство, из-за чего Кирилл и расстался с Уфой, пустившись в вояж по клубам КХЛ. Последним был «Автомобилист», а минувший чемпионат Кольцов полностью пропустил. Но заканчивать карьеру защитник не собирается, и у него, вроде бы, есть варианты.

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Андрей Зюзин провёл почти 500 матчей в НХЛ и набрал 120 очков. Неплохо, но от защитника, выбранного под вторым номером драфта, стоит ждать несколько большего. Есть ощущение, что в Америке уфимец свой огромный потенциал так и не раскрыл. Из яркого атакующего дефа Зюзин в результате превратился в заштатного домоседа из нижних пар, часто меняющего команды и редко проводящего чемпионаты от звонка до звонка. Впервые в НХЛ Андрей попал ещё в 1997 году, но в «Сан-Хосе», который и выбрал его так высоко, он продержался лишь два сезона, да и то чаще играл за фарм-клуб. Затем в его карьере были «Тампа», «Нью-Джерси», «Миннесота», «Калгари», «Чикаго», но нигде в Зюзине не могли рассмотреть топового игрока обороны. В 30 лет Андрей вернулся в Россию, пару лет поиграл в СКА, потом был выход в финал Кубка Гагарина с «Атлантом», а затем – увлекательное путешествие по европейским чемпионатам и ВХЛ. Карьеру Зюзин завершил шесть лет назад в белорусском «Витебске», а сейчас он работает спортивным директором ХК «Сочи».

Фото: photo.khl.ru

Денис Гребешков

Ещё один русский защитник-первораундник, чья карьера в НХЛ взлетела невысоко. Как и многие из нашего списка, Гребешков подавал большие надежды в начале нулевых, выигрывал ЮЧМ и МЧМ, высоко котировался за океаном, но на поверку оказался хоккеистом среднего уровня. Проспект «Лос-Анджелеса» в системе «Кингз» не вылезал из АХЛ, потом быстро обменивался в «Айлендерс», возвращался на год в родной «Локомотив», и снова пробовал покорить НХЛ, но безуспешно. В бесперспективном «Эдмонтоне» конца 2010-х Гребешков смотрелся неплохо, но о большой и славной заокеанской карьере уже оставалось только мечтать. В 2010 году Гребешков вернулся в Россию, поиграл за СКА и «Югру», из Ханты-Мансийска в 30 лет зачем-то снова сорвался в «Эдмонтон», но там провёл лишь семь встреч и спустился в фарм-клуб. Следующий год Гребешков провёл в «Витязе» и довольно рано завершил карьеру. В прошлом чемпионате 36-летний Денис помогал в «Локомотиве» Мактавишу и Пелино, но в тренерский штаб Андрея Скабелки не вошёл.

В 2009 году «Флорида» под 14-м номером драфта выбрала Куликова – победителя ЮЧМ-2007, разрывавшего лигу Квебека в предыдущем сезоне. Юный Дмитрий тогда выиграл кучу трофеев в QMJHL (включая чемпионский кубок, титул лучшего защитника сезона, звание самого перспективного проспекта итд.), а его статистика поражала взгляд – 81 очко в 76 матчах!



Однако перенести столь выдающиеся бомбардирские показатели в НХЛ Куликову не удалось. Во «Флориде» Дмитрий провёл шесть сезонов, но ни разу не выбил более 28 очков, а надёжностью Куликов не отличался и на молодёжном уровне. Затем у защитника был кошмарный год в «Баффало» (показатель полезности «-26» в 47 матчах при пяти набранных баллах), однако это не помешало Куликову подписать очень аппетитный контракт в «Виннипеге» на $4,3 млн в год. Сейчас Дмитрий – самый высокооплачиваемый защитник в «Джетс», у него стабильное место в основе, но о его колоссальном юношеском потенциале давно никто не вспоминает.

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Ян Голубовский

Голубовский – 23-й номер драфта НХЛ в 1994 году. Защитника тогда забрал «Детройт», но стать новым Фетисовым или Константиновым для Города Моторов новосибирцу было не суждено. В НХЛ Голубовский появлялся время от времени, большую часть сезона проводя в АХЛ. Интересно, что Ян за всю карьеру не сыграл ни одного официального матча за сборную России любого возраста, и не совсем понятно, почему «красные крылья» решились потратить высокий пик именно на него. Возможно, поспособствовали восемь матчей за «Русских пингвинов» в ИХЛ в преддрафтовом сезоне.



Так или иначе, «Детройт» быстро разочаровался в Голубовском, обменял его во «Флориду», а уже в 2001-м Ян вернулся в Россию. Здесь он побегал по средним клубам, потом уехал в Европу. Затем пропустил два года, вернулся в хоккей, поиграл в Беларуси, Словакии, снова взял годичную паузу, а окончательно завершил карьеру в 2013-м после сезона в «Рязани». В последние два года Голубовский работал генеральным менеджером «Торпедо».

Нападающие Николай Жердев

Печальная история одного из самых талантливых, креативных и умных русских хоккеистов за всю историю, наверное, известна каждому, не так давно мы её вспоминали, и сейчас нет смысла повторяться. Тем более что Жердев, кажется, встал на путь исправления и намерен ещё поиграть в хоккей на высоком уровне.

«Алкоголь выигрывал у меня дуэль. Решил идти в монастырь». Откровенное интервью с Жердевым Двукратный чемпион мира Николай Жердев честно рассказал о своих проблемах и выразил желание вернуться в хоккей.

Бывший главный тренер «Коламбуса» Кен Хичкок как-то сказал: «Филатов издевался над своим талантом». Более точного определения того, что творилось в карьере Никиты, придумать сложно. Перспективнейший воспитанник ЦСКА в 2008 году был выбран «Блю Джекетс» под шестым номером драфта, но в НХЛ у Филатова заиграть не получилось. Он ленился, не хотел отрабатывать в обороне, а со временем просел и в результативности.



Нетрудолюбивых, да ещё и незабивных форвардов в НХЛ долго не терпят. Филатов сначала отправился в «Оттаву», но уже по ходу сезона-2011/2012 оказался в ЦСКА. Потом была Уфа, где Никита ещё смотрелся прилично, а затем деградация и безуспешные попытки найти себя в различных командах. Перезагрузка у Филатова вроде бы произошла в Тольятти в сезоне-2016/2017 – за «Ладу» в КХЛ Никита набрал 40 очков. Но всплеск оказался мимолётным и через пару лет талантливый, но сложный хоккеист уже «пылил» в ВХЛ. Минувший чемпионат Филатов полностью пропустил, а сейчас объявил о завершении карьеры. Теперь Никита будет помогать агенту Сергею Исакову.

Филатов закончил карьеру в 30 лет. Когда-то его считали будущей звездой России Нападающий Никита Филатов завершил карьеру и стал помощником ведущего хоккейного агента.

В детско-юношеском возрасте Максим Кицын был лучшим в своих новокузнецких командах, и казалось, что у него нет шанса не стать звездой. Во взрослый хоккей будущий победитель МЧМ-2011 тоже ворвался стремительно: в первом сезоне КХЛ 17-летний талант сначала сделал дубль, а через месяц оформил хет-трик. Потом был счастливый турнир в Баффало, где Кицын набрал 9 очков, и скорый отъезд в Америку – за океан Максим сорвался прямо по ходу сезона-2010/2011.

Фото: photo.khl.ru

В OHL Кицын неплохо себя проявил, но за игровой практикой вернулся в Новокузнецк, однако в «Металлурге» внезапно всё пошло наперекосяк. Главный тренер Емелин особо не доверял, искра пропала. Как итог: ссылки в ВХЛ, всего три очка за сезон, а по итогам чемпионата – переход в «Торпедо». Смена обстановки не помогла (Кицына быстро отправили в фарм-клуб), да и повторный отъезд в Америку ничего, кроме разочарования, не принёс. В системе «Лос-Анджелеса» Кицын редко поднимался даже на уровень АХЛ, проводя большую часть времени в ECHL, а про НХЛ даже мечтать не приходилось. В 2016-м Кицын вернулся в Россию, прошёл через «Торпедо» и «Адмирал», но в нём невозможно было узнать того талантливого паренька из Новокузнецка. Впрочем, Максим продолжил трудиться и пока нашёл себя на уровне ВХЛ. В минувшем чемпионате он стал лучшим бомбардиром лиги, набрав за «Кузню» 69 (39+30) очков в 53 матчах. Возможно, уже в следующем сезоне 28-летний Кицын получит свой очередной шанс в КХЛ.

Кицын: ведутся разговоры об одностороннем контракте в КХЛ. Увидим, насколько это реально

Десять лет назад Кабанов котировался в скаутских рейтингах НХЛ выше, чем Евгений Кузнецов или Владимир Тарасенко. Талант нападающего, дебютировавшего в КХЛ в 16 лет (рекорд лиги), действительно был уникальный, вот только в комплекте с ним шёл сложный характер и вездесущий отец, представлявший интересы хоккеиста. Он, конечно, радел за сына, но в итоге больше мешал ему, забивая голову популистскими идеями.

Именно с подачи родителя неокрепший, зато слишком много о себе думающий Кирилл отправился в Америку (со скандалом), но к успеху это решение его не привело. Поначалу Кабанов неплохо выступал в юниорской лиге, но когда пришло время взрослеть, у форварда возникли проблемы. В АХЛ он провёл полтора сезона при очень слабой статистике, и в «Айлендерс» о своём проспекте даже не вспоминали. Затем были сезоны в Швеции, неудачное возвращение в КХЛ (13 матчей за два сезона в «Салавате» и «Нефтехимике» и красноречивые ноль очков), и новое путешествие в Европу. Надо сказать, в Старом Свете несостоявшаяся звезда хоккея чувствует себя комфортно. Особенно в Дании, где Кабанов стал чемпионом два года назад.

«Есть желание что-нибудь поменять». Кирилл Кабанов может вернуться в КХЛ

Максим Балмочных

Уроженец Липецка уже в 17 лет дебютировал в Суперлиге в составе «Лады» — одного из сильнейших коллективов России конца 90-х. Балмочных сыграл на двух молодёжных чемпионатах мира, и оба раза становился лучшим бомбардиром нашей национальной команды. Ещё летом 1998-го задрафтовавший Максима «Анахайм» позвал нападающего к себе, но поездку пришлось отложить из-за избиения в родном городе.



Через год Балмочных всё же приехал в систему «уток», но проложить дорогу в НХЛ ему не удалось. Максим прозябал в АХЛ с не впечатляющей статистикой, да ещё и Майк Бэбкок – тренер фарм-клуба «Анахайма» — был к нему не слишком благосклонен. По словам самого Балмочных.



После быстрого возвращения в Россию Максим не сумел нормально заиграть даже на уровне Суперлиги. Мешал крутой нрав (Балмочных не раз хватал длительные дисквалификации за несдержанность) и само отношение к хоккею. Максим сам говорил, что относился к этой игре, как к хобби, и просто не мог заставить себя выкладываться на серьёзном уровне, где не хватало одного лишь таланта. Так что неудивительно, что, немного поиграв в «Северстали» и вернувшись на год за океан в фарм-клуб «Нью-Джерси», Балмочных приехал играть в родной ХК «Липецк». Потом было ещё несколько лет в чемпионате Беларуси, последняя попытка попасть на высший эшелон российского хоккея («Кузня» в сезоне-2007/2008), а затем снова Беларусь и Липецк. Карьеру Балмочных завершил в 2013 году и занялся автомобильным бизнесом. О несостоявшейся звёздной карьере хоккеиста Максим ни капли не жалеет.

Станислав Чистов

Ещё один мощнейший российский талант, большой мастер и технарь от Бога, который не раскрылся до конца из-за своего разгильдяйского отношения к делу. Станислав Чистов – свободный художник, маэстро с изумительными руками и тонкой хоккейной хитринкой, который искренне считал, что любой тяжёлый и изнурительный тренировочный процесс – это преступление перед хоккеем. Похожих игроков не так много, но все они в нашем списке (Жердев, Филатов, Сёмин). Всё-таки в хоккее чаще успеха добиваются не талантливые, а трудолюбивые.



У Чистова всё сложилось не так уж и плохо. В молодости с «Авангардом» выиграл серебро Суперлиги, затем уехал в НХЛ, дебютировал за «Анахайм» четырьмя очками в первой же встрече, а затем дошёл до финала Кубка Стэнли. В решающих сериях Чистову вообще не везло, он постоянно оставался вторым со своими клубами, зато выиграл золото ЮЧМ и МЧМ.



Из-за своего вольготного характера Чистов не задержался в НХЛ, зато вернувшись в Россию сумел провести немало ярких сезонов за «Металлург» и родной «Трактор». Поехав с ярмарки, Станислав зацепил ещё целый ряд клубов, а закончил после неплохого года в ВХЛ в составе «Лады». У Чистова получилась не самая яркая карьера, несоразмерная его таланту, но сверкнуть на хоккейном небосклоне он всё же успел.

Фото: photo.khl.ru

В нынешнее межсезонье было уже немало поводов пообсуждать удивительные перипетии карьеры Наиля Якупова. Сейчас форварда из СКА меняют в «Амур» транзитом через «Витязь», а восемь лет назад нижнекамца с руками отрывали на драфте НХЛ. «Повезло» «Эдмонтону», который в начале прошлого десятилетия больше всех клубов НХЛ выбирал первым, но скауты «нефтяников» редко отличались дальновидностью.

Никита Алексеев

Громадным талантом Алексеев не был никогда, он ни разу не играл за юниорскую или молодёжную сборную России, однако на драфте 2000 года в НХЛ Никита ушёл первым из россиян, да ещё и под высоким восьмым номером. «Тампу» соблазнила его результативная игра в юниорской лиге, затем «молнии» не раз давали шансы Алексееву покорить НХЛ, но этот уровень форвард не потянул. Вернувшись в Россию, Никита переквалифицировался в надёжного двустороннего чекера «Ак Барса», выиграл с казанцами два Кубка Гагарина, причём в апреле 2010 года именно Алексеев забил победный гол в седьмой встрече финала с ХК МВД. После «Ак Барса» Алексеев немного поиграл за «Северсталь», а в 32 года решил завершить карьеру. Долгое время про Никиту ничего не было слышно, но недавно стало известно, что он осваивает профессию пожарного.

Самый русский драфт в истории НХЛ. Что стало с игроками, выбранными в Америке 20 лет назад 42 проспекта – абсолютный рекорд нашего хоккея. Но в сильнейшей лиге мира заиграли только трое из них.

Ещё один талант в нашем списке, карьеру которого сделала гораздо скромнее, чем ожидалось, нелюбовь к тяжёлому труду. В молодости Бурмистров радовал мягкими руками, тонким пониманием игры и склонностью к креативу. Он набирал кучу очков как во второй команде «Ак Барса», так и в юниорской лиге, поэтому выбору «Атланты», которая задрафтовала Бурмистрова под восьмым номером драфта-2010, никто не удивился. Но очень быстро выяснилось, что лидера клуба НХЛ из Александра не получится, а ставить его в нижние звенья – просто бессмысленно. Бурмистров принялся метаться между «Ак Барсом» и НХЛ, но если в Казани у него ещё получались приличные сезоны, то за океаном бросался в глаза недостаток жёсткости, характера и самоотдачи. С 2018 года Бурмистров окончательно осел в России, причём очень быстро превратился в хоккеиста, в котором никто не видит ничего особенного. Этим летом состоялось очередной возвращение в «Ак Барс», но пока трудно представить, как с Бурмистровым сработается Дмитрий Квартальнов, который терпеть не может ленивых хоккеистов, будь они хоть трижды талантливы.

Вайсфельд: Бурмистров — добротный, но средний игрок КХЛ. Не более того

Виктор Тихонов

Внук легендарного Тихонова подавал большие надежды в молодёжном хоккее. Виктор Тихонов-младший блистал в фарме родного ЦСКА, а затем и в «Северстали», становился лучшим снайпером сборной России на МЧМ-2008. Как итог – выбор «Финиксом» в первом раунде драфта, но заиграть в Америке Тихонову было не суждено.



Нападающий несколько раз уезжал за океан, но всегда очень быстро возвращался, не желая терпеть и ждать своего шанса в АХЛ. Последняя командировка случилась относительно недавно, в сезоне-2015/2016, но она обернулась провалом, а впоследствии Тихонов существенно сдал даже на уровне КХЛ. В первые годы в СКА Виктор спокойно набирал 30-35 очков за сезон, ездил на Олимпиаду в Сочи, а на ЧМ-2014 становился лучшим снайпером и бомбардиром всего турнира. Но со временем вся эта аура забивного форварда куда-то улетучилась, и в последние годы Тихонов и близко не напоминает себя образца прошлых лет. Ещё в СКА он превратился в ролевика, от которого особо не ждут голов, а сейчас выполняет схожие функции и в «Ак Барсе».

Россияне, цеплявшиеся за НХЛ до последнего. Даже на смешные контракты Кому-то пришлось возвращаться в КХЛ, а кто-то, как Евгений Дадонов, смог закрепиться в Национальной лиге.

«У Сёмина был целый грузовик таланта. Александр имел шанс превзойти даже самого Ови. Но ему никогда не было до этого дела. Сёмин просто плыл по течению, и это убило его шансы на то, чтобы добиться успеха», — это один из комментариев под заметкой об уходе Сёмина из «Вашингтона». Сказано резко, но очень точно. У Александра всегда были потрясающие руки и светлая голова, он блестяще читал игру и мог играючи творить на площадке такие вещи, которые были не под силу другим. Но он никогда не хотел присовокупить к своему таланту хотя бы толику трудолюбия и откопать в глубинах характера немного целеустремлённости. Сёмин всегда был вальяжным и ленивым игроком, так что можно только догадываться, чего он мог бы достичь, если бы обладал хотя бы десятой долей духовитости того же Овечкина.

Но что об этом говорить. В принципе, карьера Сёмина и так получается неплохой. Он двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина, на его счету 650 матчей и 517 очков в НХЛ. Александр сумел пережить глубокий карьерный кризис, во время которого ему пришлось пройти очищение ВХЛ, и вернуться на высокий уровень. Сейчас Сёмин, используя второе дыхание, тащит за собой «Витязь» в роли капитана, и, кажется, вполне доволен жизнью. Хотя иначе у него никогда и не было.