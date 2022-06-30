Лакросс-пас на Овечкина и хет-трик! Сёмин собрал легенд и красиво попрощался с хоккеем

30 июня 2022 года состоялось большое событие для любителей спорта в Красноярске. Самый известный хоккеист, родившийся в этом городе, воспитанник местного «Сокола» Александр Сёмин устроил на «Платинум-Арене» прощальный матч, знаменующий окончание его игровой карьеры, и собрал целую россыпь звёзд.

В Красноярск пожаловали Александр Овечкин, Павел Дацюк, Андрей Марков, Максим Афиногенов, Антон Худобин, Дмитрий Орлов и другие великолепные российские хоккеисты, неоднократные чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Звёздную компанию разбавили молодые таланты типа Арсения Грицюка и Марка Гериха, а также друзья Сёмина из Красноярска, с которыми он начинал путь в хоккее.

Составы на прощальный матч Александра Сёмина



Команда Александра Сёмина

Антон Худобин,



Команда Павла Дацюка

Александр Судницин, Павел Дацюк, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Александр Суздалев (чемпион мира среди юниоров в составе сборной Швеции), Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов, Эдуард Майоров. Антон Худобин, Александр Сёмин , Александр Овечкин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Алексей Макеев, Максим Галанов (первый красноярец в НХЛ), Арсений Грицюк, Сергей Ломанов (10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом), Артём Швец-Роговой, Андрей Николишин, Сергей Шипко, Денис Куликов, Марк Герих.Александр Судницин, Павел Дацюк, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Александр Суздалев (чемпион мира среди юниоров в составе сборной Швеции), Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов, Эдуард Майоров.

Словом, прощальный матч Сёмина стал ещё и своеобразным объединением поколений и статусов, а все вырученные средства пошли на благотворительность.

Наверняка зрители в Красноярске больше всего ждали увидеть на льду Сёмина, Овечкина и Дацюка — самых рейтинговых звёзд этого вечера. И они не заставили своих фанатов ждать! Все трое (а также Александр Гуськов) вышли на площадку ещё во время матча по следж-хоккею, который предварял главное действо. Экс-игроки НХЛ и живые легенды вызвали овации у начавшейся заполняться «Платинум-Арены», отбили кулачки каждому следж-хоккеисту, после чего приняли символическое участие в матче.

Прощальный матч Александра Сёмина Фото: пресс-служба

Прощальная игра Сёмина началась с трогательной, искренней прощальной речи Александра. Он поблагодарил всех, кто сделал из него хоккеиста и помогал в карьерном пути, вывел на лёд жену, двух сыновей и маму и сказал много правильных слов в адрес коллег, друзей, семьи и болельщиков.

От любого выставочного матча зрители ждут много голов, и уже в первом периоде команды оправдали ожидания. Открыли счёт игроки из команды Дацюка, причём сам Волшебник и организовал атаку, которую точным броском завершил Александр Гуськов.

Прощальный матч Александра Сёмина Фото: пресс-служба

После этого номинальные хозяева полностью перехватили инициативу и принялись раз за разом «огорчать» Александра Судницина. Дважды отличился Овечкин, причём в одном из голов ему красиво ассистировал виновник торжества — Сёмин выполнил элегантную лакросс-подкидку из-за ворот, а Ови уже вколотил шайбу с пятачка.

В первом периоде команда Сёмина без шансов «укатывала» соперников по выставочному матчу, во втором же отрезке Дацюк и Ко подтянулись — после 40 минут они проигрывали только 5:7. В начале третьей двадцатиминутки Сёмин не смог реализовать буллит, который сам же и заработал, а через несколько секунд Максим Афиногенов не промахнулся с метра по пустым воротам, сократив отставание в счёте до минимума. Впрочем, главный герой вечера быстро исправился — забил Судницину с неудобной руки и тут же получил дружескую крагу в лицо от Овечкина.

Прощальный матч Александра Сёмина Фото: пресс-служба

До конца основного времени Сёмин забил ещё одну шайбу с передачи Овечкина, оформив таким образом хет-трик. Счёт стал для его команды комфортным, но соперник и не думал сдаваться даже в такой дружеской игре. Несколько голов команды Дацюка, и вот интрига, а затем ещё и ветеран Зарипов улетает на рандеву с Худобиным, показывает пальцем, куда будет бросать, и забивает точно «в домик» голкиперу «Далласа»! 10:9!

Отставание в одну шайбу, у команды Дацюка на лёд выходит шестой полевой игрок, а затем пустеет и вся скамейка! Но даже 20 игроков не сумели забить Худобину спасительный гол, хотя пытались это сделать даже после финальной сирены.

Весь этот матч, а особенно его концовка, напомнили, что сегодня в Красноярске прошло грандиозное шоу с участием лучших российских хоккеистов современности. Болельщики, заполнившие до отказа семитысячную «Платинум-Арену», получили огромное наслаждение, ощутили атмосферу хоккейного праздника, какая в город, не имеющий команды в КХЛ, приходит не так часто.

Прощальный матч Александра Сёмина Фото: пресс-служба

Возможно, эта игра действительно поспособствует тому, чтобы за Уралом в элите нашего хоккея появилась ещё одна команда. К тому же в делах красноярского «Сокола» теперь будет принимать участие главный воспитанник этой команды, ещё в марте ставший помощником генерального директора клуба.