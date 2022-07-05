«Я не буду играть в России!» Латвиец хочет кинуть «Спартак» и вновь стать героем на родине

Индрашис подписал контракт с красно-белыми, видимо, ещё давно, а затем обстоятельства сильно изменились. Но договор есть договор.

Новость о подписании «Спартаком» контракта с латвийским форвардом Миксом Индрашисом, пришедшая в конце июня, наделала очень много шума в прибалтийском государстве. После событий конца февраля латвийцы сорвали последние маски и возвели русофобию едва ли не в ранг национальной идеи (по крайней мере, они законодательно запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России и Беларуси), а тут контракт с русским клубом подписал один из самых уважаемых хоккеистов современности в Латвии! Полыхнуло у «соседей» очень ярко.

Индрашиса в Латвии моментально смешали с гарниром, предложили ему забыть, как выглядит форма национальной сборной, а сейчас скандальная история получила продолжение: хоккеист выступил с ярким спичем в соцсетях, обвинив, по сути, «Спартак» в лжи и неподобающем поведении.

Микс Индрашис нападающий «Спартака» «Информация, опубликованная «Спартаком» о переходе, не соответствует действительности! Как раз наоборот — у меня действующий контракт с другой командой! «Спартак» недоволен моим отказом играть в России, поэтому они так себя и ведут!



Я не буду играть в России! Я — латвийский патриот, и моё отношение к своей стране всегда выражалось на льду. Девять чемпионатов мира подряд в футболке национальной сборной! Увидел, что в эти дни многие пишут: «Теперь вы можете видеть его истинную позицию по данной ситуации». То же самое я хочу сказать про всех людей, которые высказали своё неадекватное мнение в мой адрес по неподтверждённой информации, предполагая, что это единственная правда»,

Красно-белые не стали ждать неделю, чтобы отреагировать, и ответили Индрашису почти сразу же.

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Как это всё понимать? На самом деле ситуация не выглядит слишком запутанной. Уверен, что контракт Индрашиса со «Спартаком» действительно существует, и он проведён по ЦИБу КХЛ, а вся соль здесь в том же, что и в «массовом подписании» «Автомобилистом» легионеров в начале мая.

Вероятно, «Спартак» и Индрашис договорились до 24 февраля и латвиец подписал контракт с открытой датой. Логичный вопрос — почему красно-белые не объявляли о новичке почти два месяца после открытия трансферного окна? Есть предположение, что в клубе до последнего пытались договориться с форвардом об исполнении трудовых обязательств, а когда поняли, что дело не клеится, опубликовали «официоз», заодно вызвав бурю критики с родины на голову несговорчивого нападающего.

Микс Индрашис Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Другого варианта я не вижу. Тяжело поверить в то, что Индрашис действительно подписал контракт со «Спартаком» в конце июня, а затем открестился от него под давлением общественности. Можно подумать, Микс не понимал бы, что его ждёт в такой ситуации.

Сейчас же Индрашис из предателя родины вновь превращается в героя, пострадавшего от «отвратительной провокации российской пропаганды». Это слова, на секундочку, министра иностранных дел Латвии, то есть политика высочайшего уровня.

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Но если вернуть расположение земляков Индрашис смог без труда, то, чтобы разрешить ситуацию с контрактом, Миксу придётся постараться. И, очевидно, раскошелиться. Трудно представить, что «Спартак» пойдёт навстречу латвийцу (как тот же «Автомобилист» своим виртуальным легионерам), и тогда он должен будет заплатить красно-белым компенсацию за не отработанный по контракту сезон.

Хочется верить, что хотя бы в этой ситуации КХЛ покажет, что её контракты — это не филькина грамота, за подписание которой можно не нести никакой ответственности. И тогда Индрашис, коряво разыгрывающий сейчас карту латвийского патриота для не слишком умной публики, не сможет кинуть «Спартак» бесплатно и возместит красно-белым весь ущерб до копейки.