Главные свободные агенты НХЛ. За некоторых из них клубы будут готовы драться

13 июля в НХЛ открывается рынок свободных агентов. «Чемпионат» рассказывает о тех из них, за кого между клубами лиги может развернуться весьма непредсказуемая борьба — а за некоторых так и вовсе генменеджеры готовы будут драться.
Евгений Малкин («Питтсбург»)
Переговоры между Евгением Малкиным и «Питтсбургом» стали главным сериалом этого лета. Его развязка всё ближе, но даже если стороны придут к компромиссу, то сложно представить, с каким настроением россиянин продолжит выступать за «Питтсбург».
Малкин успел несколько раз упрекнуть клуб в неуважении, отписаться и подписаться на его аккаунты в соцсетях. Есть ли уверенность, что, получив контракт мечты, Евгений забудет обо всём, что было между ним и клубом, и не станет кататься по площадке с недовольным лицом?
Патрис Бержерон («Бостон»)
Клубы НХЛ не пытаются перекупить лучшего нападающего оборонительного плана – Патриса Бержерона. Пятикратный обладатель «Селке Трофи» давно дал понять, что если и готов оставаться в хоккее, то только в «Бостоне», где провёл всю карьеру.
Патрис Бержерон
Фото: nhl.com
«Всю свою жизнь я продлевал контракты или заключал долгосрочные соглашения. Каждый раз в начале лета я знал, что буду делать в следующем году и всё такое прочее. А теперь мне 36 лет, и у меня нет контракта, и я могу сделать шаг назад впервые в своей карьере, впервые в своей жизни я могу просто поразмыслить о том, чего я действительно хочу, заглядывая в будущее», – сказал нападающий на прошлой неделе.
Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси»)
Сам свой дальнейшей карьерный путь определит и Пи Кей Суббэн. Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд ещё в марте заявлял, что клуб не планирует продлевать контракт с защитником, который, будучи «дьяволом», получал в среднем $ 9 млн.
«Мы с Пи Кеем говорили о неопределенности и дедлайне, а также о том, что на данный момент мы не думаем о том, чтобы продлить его, – признавался Фицджералд. – Он многое сделал для сообщества и организации. Но я сказал ему: «В последний день кто-то может потерять правого защитника и может позвонить мне, и, если обмен будет иметь смысл для «Нью-Джерси» и для тебя, я должен буду сделать то, что лучше для организации».
Весной подобного звонка в офис «Девилз» не поступило. Теперь наиболее вероятный вариант для 32-летнего Суббэна – «Баффало». По информации местных инсайдеров, Пи Кей – главная трансферная цель «клинков».
Джонни Годро («Калгари»)
Выжидательную позицию занял один из символов «Калгари» последних лет – Джонни Годро. The Fourth Period утверждает, что «Флэймс» готовы выложить перед нападающим соглашение на 8 лет с кэпхитом $ 9,5 млн. Однако игрок намерен выйти на рынок, чтобы найти ещё больше.
В прошедшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в регулярном чемпионате и первым в XXI веке добрался до отметки в 90 баллов в равных составах. Наверняка иметь такого форварда захотел бы любой клуб лиги. Особый интерес к Джонни проявляет «Филадельфия».
Ондржей Палат («Тампа»)
«Тампа», судя по всему, будет до последнего бороться за сохранение Ондржея Палата. 30-летний чешский нападающий зарабатывал, выступая за «Лайтнинг» в среднем $ 5,3 млн за сезон. Нынешнее лето – его последний шанс выбить «жирный» долгосрочный контракт. У «Тампы» той суммы, которая бы удовлетворила хоккеиста, нет, но переговоры продолжаются. По последним данным, «молнии» подготовили для Палата ещё одно предложение.
Ондржей Палат (слева) и Никита Кучеров
Фото: nhl.com
Эвандер Кейн («Эдмонтон»)
Самый одиозный персонаж лиги – Эвандер Кейн – сделал своё имя широко известным за счёт финансовых скандалов и новостей светской хроники. Но в этом году выяснилось, что Кейн не разучился играть в хоккей. По ходу сезона «Сан-Хосе» обвинил нападающего в прогуле и самовольной поездке в Канаду при положительном тесте на ковид. «Шаркс» расторгли контракт с игроком, и он отправился в «Эдмонтон», которому в итоге принёс много пользы. Регулярку Кейн завершил с 39 очками в 43 играх, а в 15 матчах плей-офф забросил 13 шайб.
Теперь Эвандер вновь на перепутье. О собственном будущем он говорит крайне осторожно: «Я очень доволен тем, как провёл здесь время. Феноменальные болельщики, замечательные люди в городе. Это, должно быть, лучший клуб в моей карьере, так что у меня нет претензий. Посмотрим, что произойдёт дальше».
Валерий Ничушкин («Колорадо»)
Имя Валерия Ничушкина давно известно в НХЛ, но в этом сезоне челябинский воспитанник раскрылся с новой стороны. Нападающий, которого за океаном воспринимали как пробивного и хорошо обороняющегося здоровяка, вдруг обнаружил в себе таланты бомбардира.
В регулярке хоккеист набрал 52 очка, в плей-офф добавил ещё 15 – это с большим запасом его личный рекорд. По сумме двух предыдущих сезонов Ничушкин набрал меньше (48 баллов), а три года назад вообще не забил ни разу за 57 матчей в «Далласе».
В «Эвеланш» Валерий выполнял роль главного универсала. Он выходил на лёд в обеих спецбригадах; был готов как подтащить рояль, так и сыграть на нём; легко адаптировался к разным партнёрам, а в итоге стал вместе с ними лучшей командой лиги. Как сообщают многочисленные инсайдеры, «Колорадо» не даст Ничушкину уйти – переговоры между сторонами уже начались и продвигаются успешно.
Илья Михеев («Торонто»)
Ещё один россиянин, которого считали игроком весьма узкого профиля, тоже внезапно вышел за рамки своих возможностей. Илье Михееву удалось значительно поднять личную результативность: он забросил 20 шайб и сделал 11 ассистов. При этом игровое время Михеева осталось в границах двух прошедших сезонов: он лишь изредка проводил на льду больше 15 минут.
Илья Михеев
Фото: nhl.com
«Мэйпл Лифс» уведомили другие клубы, что готовы обменять права на Михеева. В «Торонто», возможно, и рады продлить раскрывшегося нападающего, но свободного пространства в платёжке слишком мало. Сам Илья может рассчитывать на долгосрочный контракт с кэпхитом от $ 4 млн.
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