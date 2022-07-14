«Нужна полная дезинфекция». «Йокерит» выгонит легенду из-за связи с русскими олигархами?

Клубу поставили условие для вступления в финскую лигу – разорвать все связи с Россией. И Курри от этих связей, похоже, не уйти.

«Йокерит» покинул КХЛ и находится в состоянии неопределённости. Следующий сезон клуб точно пропустит, а через год планирует вернуться в финскую лигу, однако с этим тоже могут возникнуть сложности. Накануне лига сделала заявление, в котором назвала условия для подачи заявки от нового участника. И хотя никаких конкретных имён не называлось, между строк ясно читается, что нынешнему владельцу «Йокерита» и легенде финского хоккея указали на дверь.

Яри Курри Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мы положительно смотрим на проект «Йокерита», но, если заявка будет подана, она пройдёт строгий контроль. Есть чёткие и ясные критерии, которым должен соответствовать любой клуб, чтобы лига его приняла.

Мы открыты, но действуем сдержанно, шаг за шагом. Кроме того, должны быть уточнены все правовые вопросы, связанные с возможной заявкой на получение лицензии лиги и её одобрением. Упрощённого пути в лигу нет и не будет.

Позиция участников лиги однозначна. Должны быть разорваны все связи с предыдущим проектом «Йокерита» в КХЛ, касающиеся финансов и владельцев. Мы не допустим никаких подобных связей с Россией», — заявил председатель правления лиги Хейкки Хилтунен.

В дальнейших комментариях СМИ Хилтунен также уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли Курри остаться в клубе: «Руководство клуба само решает, кого выбирать в команду и организацию для подачи заявки. Это их ответственность – решать, какая у них организация. Что касается связей с Россией, то мы имеем в виду связи владельцев и руководителей, которые были у «Йокерита» в КХЛ. Что выявить такие связи, мы привлечëм сторонних экспертов, это будет юридический процесс».

Исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен, впрочем, не видит никаких связей с Россией: «Ничего нового [в заявлении лиги] нет. У нас были предварительные обсуждения, нам ясно дали понять, что нужен новый старт. Мы работаем над этим. Курри сам несёт ответственность за вопросы собственности. Клуб полностью принадлежит Курри. Я больше не вижу у нас никаких связей с Россией». Однако на вопрос о том, что «Йокерит» имеет многомиллионные долги перед российскими компаниями, отвечать не стал, сославшись на то, что пока финансовые отчёты не готовы.

Тем не менее финские СМИ понимают заявление лиги однозначно – Курри выдавливают из финского хоккея. Собственно, а как ещё его можно интерпретировать?

«Кажется неизбежным, что карьера Курри в финском хоккее закончена. Он уже не имеет отношения к Федерации хоккея, а теперь не сможет вступить в лигу и в качестве владельца клуба. Поначалу Хилтунен не был готов закрыть для Курри дверь и дал ему шанс идти дальше, но теперь, судя по всему, дверь окончательно закрыта.

Сейчас многие гадают, каким образом «Йокерит» сможет вернуться в лигу, если его владелец не может этого сделать. Но надо понимать, что всё, чем сейчас владеет клуб Курри, это груда амуниции и болельщицкой атрибутики.

Права на использование логотипа и названия «Йокерита» принадлежат молодёжному клубу, который может сдать их в аренду кому угодно. До этого времени он был в аренде у компании Курри, но в будущем Курри уже будет не нужен, потому что его компания не владеет ничем, что понадобится для участия в лиге.

Яри Курри Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Любителям хоккея тяжело принять такое решение лиги, но в последние годы Курри так глубоко погряз в деньгах олигархов, что осведомлённые стороны уже не считают его участие в «Йокерите» разумным.

По информации источников, такого же мнения придерживается и новая инвесторская группа во главе с Теэму Селянне: если Курри останется, новое начало не будет свободно от денег олигархов. Чтобы «Йокерит» смог хотя бы мечтать о вступлении в лигу, ему потребуется полная дезинфекция. Наконец, лига тоже это осознала», — пишет Ilta Sanomat. Издание считает неоспоримыми связи Курри с Россией и называет его «карманным владельцем».

Выглядит всё так, будто имя Курри в Финляндии теперь всегда будет связано с Россией, и за это его хотят оставить на пыльной обочине с пустышкой, которая когда-то была «Йокеритом», и вступать в лигу в качестве нового клуба со старым названием. Сложно поверить, что в Финляндии готовы так жёстко откреститься от своей легенды, но, похоже, всё идёт именно к этому. Кстати, Курри – воспитанник «Йокерита», и его номер выведен в клубе из обращения. Может, и свитер его снимут из-под сводов арены и уберут в пыльный чулан?