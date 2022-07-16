Отказались от России и покоряют Америку. Кто из экс-легионеров КХЛ подписался в НХЛ

Открытие рынка свободных агентов спровоцировало волну переходов хоккеистов между клубами НХЛ. Но многие из них – помимо громких трансферов – организовали несколько сделок с игроками из других лиг. «Чемпионат» рассказывает, в какие клубы Северной Америки отправились легионеры, которые ещё совсем недавно выступали в России.

Лукаш Седлак

В отличие от большинства других европейских легионеров, чехи из «Трактора» уехали не во время плей-офф, а после его окончания. Среди них был и Лукаш Седлак. Функционеры челябинского клуба выражали надежду на то, что он и его соотечественники – Томаш Гика и Роман Вилл – вернутся в КХЛ в новом сезоне, но 10 мая все трое подписали контракты с чешским «Пардубице».

Два месяца спустя Седлак, не сыграв дома ни одного матча, совершил ещё один поворот в своей карьере. Форвард поставил подпись под двусторонним однолетним соглашением с «Колорадо» на $ 800 тыс. В «Эвеланш» он станет третьим экс-игроком «Трактора» – после Валерия Ничушкина и Павла Францоуза.

Лукаш Седлак Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

В Северной Америке Седлак уже выступал – и относительно успешно. Лукаш прошёл через главную юниорскую лигу Квебека, а в 2016 году стал обладателем Кубка Колдера в составе «Лэйк Эри Монстерз». Со следующего сезона Седлак подключился к «Коламбусу», который выбрал его под 158-м номером драфта. В форме «Блю Джекетс» нападающий провёл 162 матча и заработал 27 (15+12) очков.

Сакари Маннинен

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» после отъезда из Уфы отправился прямиком в расположение сборной Финляндии. Продолжительная подготовка к домашнему чемпионату мира принесла свои плоды. Сакари стал одним из самых результативных игроков национальной команды и забросил «золотой» гол в финальном матче с Канадой.

В начале июня агент хоккеиста заявил, что его клиентом интересуются несколько клубов НХЛ. С учётом возраста (30 лет) и скромных габаритов (170 см) это сообщение выглядело не слишком правдиво, но после открытия рынка свободных агентов «Вегас» отдал за бесценок несколько важных активов (например, Макса Пасиоретти), чтобы разгрузить платёжку, и приступил к поиску дешёвой рабочей силы. «Рыцари» остановились на кандидатуре Маннинена: финну дали односторонний однолетний контракт на $ 750 тыс.

Юхо Олкинуора

Ещё одному действующему чемпиону мира повезло меньше. Юхо Олкинуора добился лишь двустороннего контракта от «Детройта» на ту же сумму. Хотя прошедший сезон для экс-вратаря «Магнитки» получился чрезвычайно успешным. В феврале Юхо выиграл Олимпиаду, а в мае – чемпионат мира, став лучшим среди коллег по амплуа по основным статистическим показателям.

Оскар Данск

Экс-голкипер «Спартака» во второй раз в карьере попытает своё счастье в Северной Америке. Данск играл за океаном с 18 лет, но с тех пор провёл в НХЛ только шесть матчей – все за «Вегас». Теперь 28-летний швед присоединится к «Калгари», он заключил двустороннее соглашение на один сезон и всё те же $ 750 тыс.

Маркус Хелльберг

Бывший вратарь «Сочи» ещё в первой половине апреля договорился с клубом НХЛ – тогда это был «Детройт». Швед сыграл за «красных крыльев» один матч и, пропустив три шайбы с 23 бросков, одержал победу. Однако летом «красные крылья» отказались от Хелльберга, и теперь он отправился в «Сиэтл» за $ 750 тыс., но на одностороннее соглашение.

Маркус Хелльберг Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Рональд Кнот и Лукаш Клок

Тандем Кнот – Клок в предыдущем сезоне защищал цвета «Нефтехимика». Перед четвёртой игрой плей-офф они покинули расположение клуба, но через несколько дней директор «Нефтехимика» заявил, что чехи хотят вернуться.

Тем не менее достичь договорённости с игроками не удалось. В июле они так же дружно отправились в систему «Аризоны», при этом Клока ($ 950 тыс.) оценили выше, чем Кнота ($ 750 тыс.). Впрочем, оба подписали двусторонние контракты, опыта игры за океаном у них нет, а в КХЛ хоть и усилили «Нефтехимик», но не настолько, чтобы заставить среднего болельщика отличать их друг от друга. Так что увидеть этих чехов в НХЛ будет очень неожиданно.

Лоуренс Пилут

Бывший защитник «Трактора» постарается использовать второй шанс в «Баффало». Лоуренс Пилут уже выступал за «Сэйбрз» с 2018 по 2020 год. За этот период он принял участие в 46 матчах. Его новый контракт с «клинками» будет двусторонним, за сезон он заработает $ 750 тыс.

Спенсер Фу

Китаец канадского происхождения после трёх лет в «Куньлуне» вернётся на тот континент, где начинал заниматься хоккеем и провёл всю предыдущую карьеру. Вслед за Манниненом он поедет в «Вегас». «Рыцари» выложили перед нападающим, который в прошлом сезоне КХЛ набрал 33 очка, двусторонний контракт на $ 750 тыс.

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Стивен Кэмпфер

Экс-защитник «Ак Барса» нашёл себе место за океаном ещё в конце мая. Стивен Кэмпфер стал игроком «Детройта» по условиям двустороннего контракта на $ 750 тыс. Для 33-летнего защитника переезд вряд ли окажется испытанием. В длительной адаптации он не нуждается. Командировка в Казань получилась кратковременной. «Барсом» Кэмпфер пробыл только один сезон, а до этого всё время выступал в АХЛ/НХЛ.