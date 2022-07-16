Легенда вернулась в КХЛ! Билялетдинов поможет «Ак Барсу» вернуть кубок в Казань?

Опытный тренер будет работать в клубе советником и, нет сомнений, контактировать с Олегом Знарком.

С уходом с поста главного тренера «Ак Барса» опытный российский специалист Зинэтула Билялетдинов взял гроссмейстерскую паузу. Всё-таки отработать в команде в общей сложности 13 сезонов и завоевать уже в эпоху КХЛ три Кубка Гагарина – это вам не шутки.

Примечательно, что, как только Билялетдинов покинул пост рулевого казанского клуба, многие специалисты и болельщики решили, что тренерская карьера Зинэтулы Хайдяровича завершена.

После сезона-2018/2019, когда в Казань пришёл Дмитрий Квартальнов, специалист действительно нигде не работал, посвящая всё время семье и внуку Александру Романову. Молодой защитник, напомним, отлично проявил себя в ЦСКА, после чего отправился покорять НХЛ, постоянно прислушиваясь к ценным советам дедушки.

Но даже в свои 67 лет Билялетдинов, как сегодня выяснилось, не собирается уходить на полный покой. Для человека, отдавшего всю жизнь хоккею, долго сидеть без любимой работы является целым испытанием. Так что нет ничего удивительного в том, что «Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.

«Мы очень рады, что Зинэтула Хайдярович принял предложение вернуться к нам в новом статусе. Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития «Ак Барса», наших команд ВХЛ, МХЛ и академии.

Теперь тренеры и воспитанники смогут получать практические советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей», — заявил исполнительный директор казанцев Мансур Усманов.

Кто-то может сразу подумать, а не случится ли у Билялетдинова конфликта интересов с новоиспечённым главным тренером «барсов» Олегом Знарком? Оба лидеры по характеру, авторитетные и опытные специалисты, которые не потерпят никакого стороннего вмешательства в свои дела.

Но в этом плане переживать поклонникам казанского клуба точно не стоит. Знарок и Билялетдинов давным-давно друг друга прекрасно знают и уважают. Кстати, именно Знарок в 2014 году пришёл на место Билялетдинова в сборной России по хоккею, провалившейся на домашней сочинской Олимпиаде. Но и это никак не сказалось на тёплых отношениях двух тренеров. Интересно, что если Билялетдинов стал олимпийским чемпионом в качестве хоккеиста (Сараево–1984), то Знарок завоевал золотые медали Игр, будучи тренером (Пхёнчхан–2018).

Знарок никогда не скрывал, что может обратиться к старшему товарищу с советом, пообсуждать хоккейные дела, спросить у Билялетдинова его мнение относительно того или иного игрока. При желании можно найти множество совместных фотографий Знарка с Билялетдиновым, где два тренера с улыбками на лице общаются или что-то бурно обсуждают.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Я благодарен «Ак Барсу» за приглашение на интересную должность. Это продолжение моей работы здесь, но в другой форме и в новом статусе. Хочется использовать опыт на благо клуба и передать знания новому поколению тренеров и игроков», — прокомментировал сам Билялетдинов своё новое назначение.

Нет никаких сомнений, что и теперь у двух мэтров тренерского цеха не возникнет разногласий. Тем более что должность Билялетдинова не подразумевает тренерской работы как таковой.

Однако сама должность советника в последнее время стала популярной. Так, например, в СКА советниками тренерского штаба назначены Владимир Юрзинов-старший и Валерий Брагин, а Билялетдинов в «Ак Барсе» будет помогать развивать клубную вертикаль. И, нет сомнений, постоянно находиться на связи с Олегом Знарком.

Вообще же у казанцев в следующем сезоне собирается очень сильная в всех смыслах команда, задача которой — вернуть Кубок Гагарина в столицу Татарстана. Подбор игроков у «Ак Барса» солидный, тренерский штаб достойный. Посмотрим, как «барсы» проявят себя на льду, ведь конкуренция на Востоке будет более чем серьёзной. Достаточно, к примеру, посмотреть на «Металлург», где Илья Воробьёв проделал огромную работу. Очные встречи «Ак Барса» с «Магниткой» обещают стать едва ли не главным украшением всего регулярного чемпионата!