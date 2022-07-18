Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Худшие команды НХЛ по работе в межсезонье, кто хуже всего сработал на трансферном рынке НХЛ, Чикаго, Айлендерс, Калгари

Полный провал. 5 команд НХЛ работают на рынке так, что их болельщики плюются
Родион Власов
Худшие команды НХЛ по работе в межсезонье
Комментарии
Одни упустили Годро, другие не смогли его переманить, а третьи просто бессмысленно топчутся на месте.

На прошлой неделе мы рассказывали об отличниках трансферного рынка — «Оттаве» и «Детройте». Это не единственные команды, которым есть чем гордиться — «Коламбус» внезапно для всех выцепил Джонни Годро, «Колорадо» сохранил чемпионский костяк, «Питтсбург» — всех своих лидеров.

«Детройт» потратил на новичков $ 80 млн. Легендарный клуб начинает возрождение? «Детройт» потратил на новичков $ 80 млн. Легендарный клуб начинает возрождение?

Но есть и те клубы, которые провели эти трансферные недели так, что их болельщикам оставалось только плеваться в недоумении. Сегодня поговорим о них.

Вне конкурса — «Чикаго»

Сложно сказать, что «ястребы» плохо провели межсезонье, потому что их целью и было стать как можно хуже и отправиться туда, куда Жак-Ив Кусто не опускался. Если бы менеджмент клуба мог произнести сакраментальную цитату Леонида Слуцкого после Евро-2016, он бы сказал — но нельзя, приходится жевать политкорректную жвачку.

«Чикаго» выкуривает суперзвёзд НХЛ, сливая всех приличных игроков. Что вообще происходит? «Чикаго» выкуривает суперзвёзд НХЛ, сливая всех приличных игроков. Что вообще происходит?

Однако метод, благодаря которому «Чикаго» становится хуже, вызывает огромные вопросы. Обменять молодого 24-летнего снайпера и 21-летнего третьего номера драфта на одни лишь пики на сравнительно слабом драфте? За Дебринкэта уж точно можно было получить больше или поверить в Кирби Дака — его прогресс остановила ужасная травма кисти, полученная в сборной. Перестройка методом выжженной земли в НХЛ пока ещё не работала.

Кейн и Тэйвз пока остаются на месте — хотя инсайдеры говорили, что 88-й номер запросит трейд, это ожидается уже по ходу сезона. Чтобы им было не совсем уныло, на годичные контракты подписали Макса Доми и Андреаса Атанасиу — расчёт здесь понятен, набить статистику и цену и выгодно обменять на дедлайне.

Могли попасть, но не попали — «Вегас»

Менять Макса Пасиоретти, который всё ещё остаётся элитным снайпером уровня «очко за игру», на воздух — это нечто non plus ultra. А ведь «Вегас» ещё год назад умудрился отдать бесплатно обладателя «Везины». Однако у «рыцарей» пока достаточно хороший состав, чтобы снести все чудачества своего менеджмента, как будто забывшего о существовании потолка зарплат.

«Филадельфия»

С «лётчиками» как раз случай другой. Они на уровне высшего менеджмента обещали провести агрессивное межсезонье — и ожидалось, что его частью станет Годро, который родился не так уж далеко от штата Пенсильвания. «Филадельфия» называлась в тройке основных претендентов наряду с «Нью-Джерси» и «Айлендерс» — и тут такой облом.

И как же укрепилась команда этим летом? Выменяла Тони Деанджело — он, конечно, поможет большинству и атаке клуба, но «Флайерз» нужны люди, которые бы лучше играли в своей зоне, а Тони Ди уж слишком атакующий защитник. Кроме того, сразу четырёхлетний контракт был выписан Николя Делорье, который вряд ли поднимется выше четвёртого звена и умеет в основном хитовать. Но главный тренер «Флайерз» таких людей уважает, и Ник получил почти $ 2 млн в год.

Тони Деанджело

Тони Деанджело

Фото: nhl.com

ГМ «Филадельфии» Чак Флетчер сказал, что не претендовал на Годро, потому что ему пришлось бы расчищать место под потолком, скидывать контракты, что было бы трудно. Вот это шок — оказывается, генеральный менеджер должен менять контракты! С другой стороны, вспоминая, сколько активов «лётчики» в прошлом году отдали за апгрейд Гостисбера на Ристолайнена — может, и к лучшему. Однако «Филадельфия» пока не выглядит командой для плей-офф — разве что Торторелла замотивирует.

«Виннипег»

Как говорил Наполеон, «география — это судьба». Расположение «Джетс» изначально уменьшает их шансы бороться за что-то хорошее на рынке свободных агентов. Однако сейчас команда застряла в полупозиции. Их первый центр Марк Шайфли явно требует обмена. Пьер-Люк Дюбуа, который должен был стать новым лидером, через своего агента уже намекнул на желание перейти только в родной франкофонный «Монреаль». «Виннипег», однако, пока не собирается кого-то менять и хочет бороться за плей-офф, пока парни типа Хеллебайка, Коннора и Элерса ещё никуда не собрались. Но на рынке для этого было сделано мало.

Из свободных агентов команда подписала только Давида Риттиха — второго вратаря, провалившего сезон в «Нэшвилле». Если не произойдёт резкого прорыва кого-то из молодых талантов (того же Коула Перфетти), то состав «Джетс» будет идентичен тому, что пропустил прошлый плей-офф, что на фоне усилившихся конкурентов и проблем в раздевалке не вселяет оптимизм.

Дальнейшая судьба «Виннипега» зависит от того, решатся ли они на обмены. Генменеджер Кевин Чевелдэйофф известен своей неторопливой манерой ведения дел, которая, правда, во многом привела клуб к той невнятной ситуации, в которой он находится сейчас. Однако у него есть и оправдание этому — смотрите в первом предложении.

«Калгари»

Ну, тут всё просто — если ты бесплатно теряешь главного свободного агента лиги, набравшего 115 очков, то это катастрофа. Да ещё и ради кого — ради «Коламбуса», который лишь раз в своей истории выиграл серию плей-офф, который предложил меньше денег, чем «Калгари»! Канадцы, конечно, этим шокированы и не понимают: неужели в Калгари американцу было так невыносимо?

Очень странный выбор Годро и вратари для Овечкина. В НХЛ мощно открылся рынок трансферов Очень странный выбор Годро и вратари для Овечкина. В НХЛ мощно открылся рынок трансферов

При этом Годро — не единственная проблема. Им надо продлевать контракты с Манджапане и Мэттью Ткачуком, первый уже подал в арбитраж. Для этого им лучше скинуть один из двух плохих контрактов — Милана Лучича или резко деградировавшего в последние годы Шона Монахана. Из-за этой ситуации «Калгари» пока не смог и найти какую-то адекватную замену Джонни на рынке — хотя кто ж полноценно заменит такую звезду.

Джонни Годро

Джонни Годро

Фото: nhl.com

Впрочем, есть вероятность, что уход Годро сыграет для клуба ту же роль, что и переход Джона Тавареса из «Айлендерс». Дэррил Саттер выигрывал кубки с «мужиками, которые бьются», а потерь в обороне у клуба пока не было. Да и к игре Джонни в плей-офф вопросы были давно — правда, на фоне усиления конкурентов туда ещё нужно будет попасть.

«Сан-Хосе»

Приход на пост генменеджера Майка Гриера срезонировал в американской прессе в первую очередь тем, что бывший игрок «акул» — первый в истории лиги темнокожий ГМ. Но с чисто хоккейной точки зрения было интересно другое: сможет ли Гриер начать долгожданную перестройку и выйти с тропы вихляний предыдущего менеджмента? Пока ответ отрицательный.

В первую очередь Гриер удивил тем, что раздул состав. После подписаний на рынке у «Сан-Хосе» 12 форвардов с опытом игры в НХЛ, плюс ещё пять ОСА, плюс проспекты типа Эклунда. Кроме того, у клуба права сразу на семерых вратарей, трое из которых в основе. И что делать с этой толпой?

Новые приобретения ещё и перекрывают путь молодёжи в основу. В чём смысл, например, подписания Мэтта Беннинга сразу на четыре (!) года — ограниченного защитника, который в прошлом году «привёз» «-24»? Зачем клубу трёхлетний контракт 27-летнего Нико Штурма, который свой потенциал уже показал, и он вряд ли будет высоким? Наконец, почему от обмена Брента Бёрнса команда получила седьмого по счёту вратаря, а не закрыла более проблемную позицию?

Майк Гриер

Майк Гриер

Фото: nhl.com

К сожалению для фанов «акул», новый менеджмент пока мало чем отличается от старого. А ведь у команды всё ещё нет и главного тренера — это в середине июля-то. Под кого же тогда делались эти трансферы?

Скинуть Бобровского или Проворова? У кого из клубов НХЛ проблемы с потолком зарплат Скинуть Бобровского или Проворова? У кого из клубов НХЛ проблемы с потолком зарплат

«Айлендерс»

В октябре Лу Ламорелло исполнится 80 лет. Порой возникает ощущение, что менеджера, который уже давно стал членом Зала славы, мало интересуют какие-то там земные дела. Летом 2018-го он принимал команду с костяком из Барзала, Нельсона, Бейли, Ли, тройки Сизикаса и пары Пулок — Пелек. Спустя четыре года на сцене практически всё те же, только старше — да ещё и с забитой платёжкой.

Неторопливость «Айлс» на рынке мы видим уже не первый год. Правда, в 2019-м клуб предлагал большие деньги Панарину, но тот выбрал другую команду из Нью-Йорка. Сейчас даже неизвестно, предлагал ли клуб контракт тому же Годро. Сохранение костяка — это хорошо, но за это время команда фактически постарела на четыре года, а из свежей крови были только знакомые Ламорелло по «Нью-Джерси» Палмьери и Паризе. Средний возраст атаки скоро пробьёт 30 лет — невиданные для омолодившейся лиги цифры.

Все по привычке записывают «Айлс» в фавориты Востока — но это была команда Барри Тротца, сейчас его уже нет. Конечно, частично ситуацию может спасти подписание Кадри — журналисты пишут, что у них с Ламорелло хорошие отношения. Однако одно лишь это не исправит явные проблемы «Айлендерс» в чужой зоне. Кажется, для плей-офф «островитянам» надо надеяться на шестёркиноподобный перформанс Ильи Сорокина в новом сезоне.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022