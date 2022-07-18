Полный провал. 5 команд НХЛ работают на рынке так, что их болельщики плюются

На прошлой неделе мы рассказывали об отличниках трансферного рынка — «Оттаве» и «Детройте». Это не единственные команды, которым есть чем гордиться — «Коламбус» внезапно для всех выцепил Джонни Годро, «Колорадо» сохранил чемпионский костяк, «Питтсбург» — всех своих лидеров.

Но есть и те клубы, которые провели эти трансферные недели так, что их болельщикам оставалось только плеваться в недоумении. Сегодня поговорим о них.

Вне конкурса — «Чикаго»

Сложно сказать, что «ястребы» плохо провели межсезонье, потому что их целью и было стать как можно хуже и отправиться туда, куда Жак-Ив Кусто не опускался. Если бы менеджмент клуба мог произнести сакраментальную цитату Леонида Слуцкого после Евро-2016, он бы сказал — но нельзя, приходится жевать политкорректную жвачку.

Однако метод, благодаря которому «Чикаго» становится хуже, вызывает огромные вопросы. Обменять молодого 24-летнего снайпера и 21-летнего третьего номера драфта на одни лишь пики на сравнительно слабом драфте? За Дебринкэта уж точно можно было получить больше или поверить в Кирби Дака — его прогресс остановила ужасная травма кисти, полученная в сборной. Перестройка методом выжженной земли в НХЛ пока ещё не работала.

Кейн и Тэйвз пока остаются на месте — хотя инсайдеры говорили, что 88-й номер запросит трейд, это ожидается уже по ходу сезона. Чтобы им было не совсем уныло, на годичные контракты подписали Макса Доми и Андреаса Атанасиу — расчёт здесь понятен, набить статистику и цену и выгодно обменять на дедлайне.

Могли попасть, но не попали — «Вегас»

Менять Макса Пасиоретти, который всё ещё остаётся элитным снайпером уровня «очко за игру», на воздух — это нечто non plus ultra. А ведь «Вегас» ещё год назад умудрился отдать бесплатно обладателя «Везины». Однако у «рыцарей» пока достаточно хороший состав, чтобы снести все чудачества своего менеджмента, как будто забывшего о существовании потолка зарплат.

«Филадельфия»

С «лётчиками» как раз случай другой. Они на уровне высшего менеджмента обещали провести агрессивное межсезонье — и ожидалось, что его частью станет Годро, который родился не так уж далеко от штата Пенсильвания. «Филадельфия» называлась в тройке основных претендентов наряду с «Нью-Джерси» и «Айлендерс» — и тут такой облом.

И как же укрепилась команда этим летом? Выменяла Тони Деанджело — он, конечно, поможет большинству и атаке клуба, но «Флайерз» нужны люди, которые бы лучше играли в своей зоне, а Тони Ди уж слишком атакующий защитник. Кроме того, сразу четырёхлетний контракт был выписан Николя Делорье, который вряд ли поднимется выше четвёртого звена и умеет в основном хитовать. Но главный тренер «Флайерз» таких людей уважает, и Ник получил почти $ 2 млн в год.

Тони Деанджело Фото: nhl.com

ГМ «Филадельфии» Чак Флетчер сказал, что не претендовал на Годро, потому что ему пришлось бы расчищать место под потолком, скидывать контракты, что было бы трудно. Вот это шок — оказывается, генеральный менеджер должен менять контракты! С другой стороны, вспоминая, сколько активов «лётчики» в прошлом году отдали за апгрейд Гостисбера на Ристолайнена — может, и к лучшему. Однако «Филадельфия» пока не выглядит командой для плей-офф — разве что Торторелла замотивирует.

«Виннипег»

Как говорил Наполеон, «география — это судьба». Расположение «Джетс» изначально уменьшает их шансы бороться за что-то хорошее на рынке свободных агентов. Однако сейчас команда застряла в полупозиции. Их первый центр Марк Шайфли явно требует обмена. Пьер-Люк Дюбуа, который должен был стать новым лидером, через своего агента уже намекнул на желание перейти только в родной франкофонный «Монреаль». «Виннипег», однако, пока не собирается кого-то менять и хочет бороться за плей-офф, пока парни типа Хеллебайка, Коннора и Элерса ещё никуда не собрались. Но на рынке для этого было сделано мало.

Из свободных агентов команда подписала только Давида Риттиха — второго вратаря, провалившего сезон в «Нэшвилле». Если не произойдёт резкого прорыва кого-то из молодых талантов (того же Коула Перфетти), то состав «Джетс» будет идентичен тому, что пропустил прошлый плей-офф, что на фоне усилившихся конкурентов и проблем в раздевалке не вселяет оптимизм.

Дальнейшая судьба «Виннипега» зависит от того, решатся ли они на обмены. Генменеджер Кевин Чевелдэйофф известен своей неторопливой манерой ведения дел, которая, правда, во многом привела клуб к той невнятной ситуации, в которой он находится сейчас. Однако у него есть и оправдание этому — смотрите в первом предложении.

«Калгари»

Ну, тут всё просто — если ты бесплатно теряешь главного свободного агента лиги, набравшего 115 очков, то это катастрофа. Да ещё и ради кого — ради «Коламбуса», который лишь раз в своей истории выиграл серию плей-офф, который предложил меньше денег, чем «Калгари»! Канадцы, конечно, этим шокированы и не понимают: неужели в Калгари американцу было так невыносимо?

При этом Годро — не единственная проблема. Им надо продлевать контракты с Манджапане и Мэттью Ткачуком, первый уже подал в арбитраж. Для этого им лучше скинуть один из двух плохих контрактов — Милана Лучича или резко деградировавшего в последние годы Шона Монахана. Из-за этой ситуации «Калгари» пока не смог и найти какую-то адекватную замену Джонни на рынке — хотя кто ж полноценно заменит такую звезду.

Джонни Годро Фото: nhl.com

Впрочем, есть вероятность, что уход Годро сыграет для клуба ту же роль, что и переход Джона Тавареса из «Айлендерс». Дэррил Саттер выигрывал кубки с «мужиками, которые бьются», а потерь в обороне у клуба пока не было. Да и к игре Джонни в плей-офф вопросы были давно — правда, на фоне усиления конкурентов туда ещё нужно будет попасть.

«Сан-Хосе»

Приход на пост генменеджера Майка Гриера срезонировал в американской прессе в первую очередь тем, что бывший игрок «акул» — первый в истории лиги темнокожий ГМ. Но с чисто хоккейной точки зрения было интересно другое: сможет ли Гриер начать долгожданную перестройку и выйти с тропы вихляний предыдущего менеджмента? Пока ответ отрицательный.

В первую очередь Гриер удивил тем, что раздул состав. После подписаний на рынке у «Сан-Хосе» 12 форвардов с опытом игры в НХЛ, плюс ещё пять ОСА, плюс проспекты типа Эклунда. Кроме того, у клуба права сразу на семерых вратарей, трое из которых в основе. И что делать с этой толпой?

Новые приобретения ещё и перекрывают путь молодёжи в основу. В чём смысл, например, подписания Мэтта Беннинга сразу на четыре (!) года — ограниченного защитника, который в прошлом году «привёз» «-24»? Зачем клубу трёхлетний контракт 27-летнего Нико Штурма, который свой потенциал уже показал, и он вряд ли будет высоким? Наконец, почему от обмена Брента Бёрнса команда получила седьмого по счёту вратаря, а не закрыла более проблемную позицию?

Майк Гриер Фото: nhl.com

К сожалению для фанов «акул», новый менеджмент пока мало чем отличается от старого. А ведь у команды всё ещё нет и главного тренера — это в середине июля-то. Под кого же тогда делались эти трансферы?

«Айлендерс»

В октябре Лу Ламорелло исполнится 80 лет. Порой возникает ощущение, что менеджера, который уже давно стал членом Зала славы, мало интересуют какие-то там земные дела. Летом 2018-го он принимал команду с костяком из Барзала, Нельсона, Бейли, Ли, тройки Сизикаса и пары Пулок — Пелек. Спустя четыре года на сцене практически всё те же, только старше — да ещё и с забитой платёжкой.

Неторопливость «Айлс» на рынке мы видим уже не первый год. Правда, в 2019-м клуб предлагал большие деньги Панарину, но тот выбрал другую команду из Нью-Йорка. Сейчас даже неизвестно, предлагал ли клуб контракт тому же Годро. Сохранение костяка — это хорошо, но за это время команда фактически постарела на четыре года, а из свежей крови были только знакомые Ламорелло по «Нью-Джерси» Палмьери и Паризе. Средний возраст атаки скоро пробьёт 30 лет — невиданные для омолодившейся лиги цифры.

Все по привычке записывают «Айлс» в фавориты Востока — но это была команда Барри Тротца, сейчас его уже нет. Конечно, частично ситуацию может спасти подписание Кадри — журналисты пишут, что у них с Ламорелло хорошие отношения. Однако одно лишь это не исправит явные проблемы «Айлендерс» в чужой зоне. Кажется, для плей-офф «островитянам» надо надеяться на шестёркиноподобный перформанс Ильи Сорокина в новом сезоне.