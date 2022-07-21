Провал или удача? Малкин не в восторге от нового контракта, а «Питтсбург» много критикуют

На днях мы уже писали о том, что нынешняя трансферная политика «Питтсбурга» вызывает большие вопросы. Посторонние для франшизы «пингвинов» люди – генменеджер Рон Хекстолл (легенда «Филадельфии», главного соперника «Питтсбурга») и президент клуба по хоккейным операциям Брайан Бурк – сразу после открытия рынка свободных агентов наворотили столько дел, что команде из Пенсильвании в ближайшем будущем предстоит долго выбираться из ямы, в которую она непременно угодит. Перед глазами есть примеры «Детройта» и «Чикаго».

«Хекстолл на самом деле не хотел давать ни Летангу, ни Расту шестилетние контракты — ни один генеральный менеджер не хочет заключать шестилетние контракты с игроками в возрасте 30+ лет, — но он рассудил, что это был правильный шаг. И он был прав. Помните, Fenway Sports Group (владелец «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») хочет результатов сейчас. Компания хочет ещё одно чемпионство следующей весной. Она хочет, чтобы Кросби получил четвёртый перстень. К чёрту будущее! Выигрывайте сейчас. Так что Хекстолл сделал то, что должен был сделать. Он сделал «Пингвинз» лучше в краткосрочной перспективе, заставив Летанга, Раста и Малкина подписать контракт по цене ниже рыночной», — приводит слова журналиста Джоша Йохе известное издание The Athletic.

В этом плане всё понятно. Ставка на краткосрочный успех и выжженная земля на дальнейшие годы – такова основная стратегия тандема Хекстолла и Бурка, чьим последователям, мягко говоря, не позавидуешь. Неспроста руководящий состав «Пингвинз» подвергают жёсткой критике со всех сторон. Люди думают только о себе и живут исключительно сегодняшним днём, а это неправильно.

Но, как выяснилось, есть у всей этой истории ещё одна подоплёка. По мнению всё того же Йохе, россиянин Евгений Малкин, всё же получивший от «Питтсбурга» довольно длительный четырёхлетний контракт, всё равно не в восторге от нового соглашения с клубом.

«Легко хвалить игроков за то, что они «согласились на меньшие деньги», но давайте отдадим должное Хекстоллу. Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры, он не в восторге и от подписанного им контракта. Переговоры были спорными. Хекстолл поставил на то, что Малкин на самом деле не хотел уезжать из Питтсбурга, и оказался прав. Он выиграл в этих переговорах», — отметил журналист.

Евгений Малкин Фото: nhl.com

Так что же это в итоге для «Питтсбурга» и для Малкина: провал или удача? Давайте вспомним детали сделки.

Согласно своему новому контракту за четыре сезона Евгений заработает $ 24,4 млн (в среднем $ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.

Сумма значительно уменьшилась, как и срок соглашения, но для спортсмена, которому 31 июля исполнится 36 лет, сделка, оформленная вплоть до 40 лет, вполне приемлема. Особенно учитывая постоянные травмы и явный игровой спад в последние годы. Не удивимся, если клубу придётся выкупать, к примеру, последний год или даже два оставшихся года контракта своего ветерана.

В первый год Евгений получит в общей сложности $ 8 млн, из которых $ 4 млн являются заработной платой, а ещё $ 4 млн — бонусом за подписание контракта. Во второй год зарплата составит $ 6 млн, в третий — $ 5,6 млн, а в заключительный, четвёртый, — $ 1 млн и $ 3,8 млн в качестве бонуса.

Примечательно, что на протяжении всего контракта у Евгения будет действовать запрет на обмен в другие клубы НХЛ без согласия игрока.

В целом конкретно для Малкина всё вполне адекватно, поэтому странно, чем именно центральный нападающий может быть в данной ситуации недоволен. Провал, скорее, случился у «Питтсбурга», который возрастным составом должен будет обязательно завоевать Кубок Стэнли в ближайший год (максимум – два), после чего начнёт заниматься длительным ребилдом.

Евгений хотел остаться в родной для себя команде, и он в ней остался. Более того, есть шанс стать первым российским четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли. На рынке НХЛ россиянин вполне мог найти себе другой клуб, а мог вернуться в Магнитогорск – уж в «Металлурге» свою кровинушку встретили бы с распростёртыми объятиями. Но человек сделал выбор, который посчитал правильным. Посмотрим, что из этого всего выйдет.