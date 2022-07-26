Латвиец сбежал в Европу, обманув клуб КХЛ. Индрашис должен «Спартаку» более 5 млн рублей

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 25 июля.

Форвард «Монреаля» Байрон помог спасти пилота упавшего в озеро гидросамолёта

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон поучаствовал в спасательной операции после падения в воду гидросамолёта на озере Лак де Сейбл в канадской провинции Квебек, сообщает RDS.

Хоккеист и его родные были на рыбалке неподалёку от места происшествия. Первым на помощь пришёл случайный свидетель крушения, который катался по озеру на гидроцикле, после чего к нему присоединились Байрон и его близкие.

Сам Байрон отказался комментировать произошедшее из уважения к пострадавшему, однако затем написал в соцсетях, что настоящим героем этой спасательной операции является водитель гидроцикла, который первым прибыл на место происшествия и отстегнул ремень безопасности пилота, прежде чем его эвакуировали на сушу.

СКА объявил о переходе Дмитрия Яшкина

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с чешским нападающим российского происхождения Дмитрием Яшкиным, сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Яшкин в минувшем сезоне играл в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс». Он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и отдал одну голевую передачу. Затем форвард получил серьёзную травму и не выходил на лёд до конца сезона.

До отъезда в Северную Америку Яшкин играл за московское «Динамо» в КХЛ. На его счету 137 (77+60) очков в 133 матчах. В сезоне-2020/2021 нападающий стал лучшим снайпером лиги, забросив 38 шайб.

Индрашис покинул КХЛ, не расторгнув контракт со «Спартаком» и не выплатив компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», латвийский нападающий Микс Индрашис перешёл в немецкий клуб «Швеннингер Уайлд Уингз», имея действующий контракт с московским «Спартаком».

Латвийский хоккеист ранее заключил соглашение с москвичами сроком на один сезон на сумму 17 млн рублей. Согласно регламенту КХЛ, при расторжении по инициативе игрока он должен был заплатить 1/3 от контракта (примерно 5,61 млн рублей), однако ничего подобного сделано не было.

Ранее Индрашис после общественного давления в Латвии объявил в социальных сетях о том, что не поедет играть в Россию.

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Пекка Ринне стал тренером вратарей молодёжной сборной Финляндии

Легендарный финский вратарь Пекка Ринне будет трудиться в Федерации хоккея Финляндии – в ноябре он приступит к работе в должности тренера вратарей молодёжной сборной Финляндии, сообщает Iltalehti. Таким образом, Ринне не будет входить в тренерский штаб финской молодёжки на МЧМ-2022, который пройдёт в августе в Эдмонтоне.

Ринне закончил карьеру после завершения сезона-2020/2021. Он отыграл 683 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Нэшвилл Предаторз» (это рекорд для финских вратарей в НХЛ) и провёл ещё 89 игр в розыгрышах Кубка Стэнли. В 2018 году он получил приз лучшему вратарю НХЛ – «Везина Трофи».

Пекка Ринне Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Спартак» подтвердил подписание контракта с лучшим защитником-бомбардиром плей-офф АХЛ

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским защитником Джоуи Кином. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ – Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром в плей-офф. Кроме того, на его счету один матч в НХЛ за «Каролину Харрикейнз».

Контракт Капризова попал в топ-10 лучших контрактов НХЛ по версии The Athletic

The Athletic составил список из 10 лучших контрактов игроков Национальной хоккейной лиги. В топ попал российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Форварда «дикарей» поставили на 10-е место. Соглашение хоккеиста будет действовать ещё четыре года, за каждый из которых Капризов получит $ 9 млн.

На первое место The Athletic поставил защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара (пять лет, $ 9 млн за сезон), на второе – игрока обороны «Бостон Брюинз» Чарли Макэвоя (восемь лет, $ 9,5 млн за сезон). Тройку замкнул капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (четыре года, $ 12,5 млн).

Топ-10:

1. Кейл Макар – з «Колорадо Эвеланш»: пять лет, $ 9 млн за сезон;

2. Чарли Макэвой – з «Бостон Брюинз»: восемь лет, $ 9,5 млн за сезон;

3. Коннор Макдэвид – н «Эдмонтон Ойлерз»: четыре года, $ 12,5 млн за сезон;

4. Брэд Маршан – н «Бостон Брюинз»: три года, $ 6,1 млн за сезон;

5. Джонни Годро – н «Коламбус Блю Джекетс»: семь лет, $ 9,8 млн за сезон;

6. Роман Йози – з «Нэшвилл Предаторз»: шесть лет, $ 9,1 млн за сезон;

7. Адам Фокс – з «Нью-Йорк Рейнджерс»: семь лет, $ 9,5 млн за сезон;

8. Остон Мэттьюс – н «Торонто Мэйпл Лифс»: два года, $ 11,6 млн за сезон;

9. Миро Хейсканен – з «Даллас Старз»: семь лет, $ 8,5 млн за сезон;

10. Кирилл Капризов – н «Миннесота Уайлд»: четыре года, $ 9 млн за сезон.