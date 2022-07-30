КХЛ снова меняет свои правила. Нововведения должны разогнать результативность

В прошлом году ИИХФ, КХЛ и европейские лиги провели масштабную работу по унификации правил и приведению их к единой норме. Многие трактовки правил были пересмотрены, появился новый вид штрафа, появились просмотры пятиминутных удалений — в общем, это был довольно глобальный пересмотр.

Каждый год в межсезонье КХЛ немного шлифует правила, чтобы попытаться довести их до совершенства. Вчера лига анонсировала пять изменений — мелких по сравнению с прошлогодней переработкой, но достаточно значительных.

Самое важное из них — расширение полномочий по просмотрам больших штрафов. По старым правилам, если судьи приняли решение о пятиминутном удалении, то могли подтвердить его после видеопросмотра или заменить на менее строгое — однако удаление всё равно последовало бы.

В играх были моменты, которые казались страшными и выглядели стопроцентными удалениями до конца. Однако внимательное их изучение показывало, что нарушения не было — однако игрок всё равно получал минимум две минуты из воздуха. Теперь возможно полное оправдание.

Интересный шаг — разрешение атакующим командам выбирать точку вбрасывания в зоне атаки. Это не очень значительно, однако во многих клубах лиги разбором «стандартных положений» на точке специально занимаются помощники. Если у команды есть комбинация, завязанная на игрока с определённым хватом, то выбор круга может сильно облегчить её исполнение. Клубы поддержали введение этого правила единогласно.

Сергей Калинин, Сергей Кулаков, Линус Виделль Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Опытный рефери Алексей Раводин в комментариях для сайта КХЛ рассказал: «На сборах мы опробовали новые правила в матчах между собой, и нашей команде помогло правило по выбору точки вбрасывания в зоне атаки – три гола из восьми мы забросили после выигранных вбрасываний». А теперь представьте, как такая деталь повлияет на игру высококлассных хоккеистов.

Другое исправленное правило тоже касается вбрасываний — но арбитры будут жёстче следить за блокировками и единоборствами на точке, когда игроки часто слишком активно действуют руками, отталкивая соперника. Иногда такие битвы ведут даже к обоюдным удалениям, когда хоккеисты несколько заигрываются.

Наконец, ещё два нововведения направлены на то, чтобы сделать игру более зрелищной. Во-первых, две минуты будут даваться за продолжительную задержку шайбы у борта — раньше за такую затяжку времени игру просто прерывали и назначали вбрасывание. Во-вторых, чуть ослабят правило офсайда: игрок не будет вне игры, если он овладеет шайбой и возьмёт её под контроль в тот момент, пока хотя бы один его конёк будет касаться синей линии. Теперь хоккеистам будет чуть легче заходить в зону, контролировать шайбу и разгонять атаку.

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов заявил: «В последние годы все изменения в правилах у нас пишутся в пользу атаки и в пользу ускорения игры, чтобы по ходу матчей было как можно меньше остановок. Такими же критериями мы руководствовались, отправляя предложения на рабочую группу в этом году».

Константин Оленин, Владислав Кодола Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

Такое стремление понятно. В последние сезоны результативность в КХЛ выросла, уйдя с минимальных показателей пятилетней давности, когда в среднем за матч забрасывали даже меньше пяти шайб. Но наша лига — всё равно сравнительно «низовая». Здесь даже сложно сравнивать с НХЛ — те же швейцарский или шведский чемпионаты более результативны. Частично это связано с тренерскими установками, но лига не может сменить их, так что остаётся только переписывать правила, давая преимущество атакующей стороне.

В принципе, варианты для принятия новых решений ещё есть. НХЛ с каждым годом ужесточает трактовки единоборств, которые касаются задержек соперника и чужой клюшки. Некоторые игроки лиги ворчали, что по новым правилам игроков вообще касаться нельзя, но всё-таки адаптировались. Кроме того, лига сильно порезала размер вратарской амуниции — совпадение или нет, но после этого статистика голкиперов резко пошла вниз, а результативность — вверх.

В условиях, когда средний уровень игроков лиги сильно упал, у аутсайдеров уже меньше смысла играть в откат. Это показали результативные первые туры РПЛ, которая давно считалась оборонительной лигой, где физика ставится выше техники. В КХЛ ещё достаточно мастеровитых хоккеистов, но лига должна и дальше максимально поощрять результативный хоккей, иначе его популярность без игр сборной совсем упадёт.