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Сколько иностранцев и в каких клубах будут играть в КХЛ в новом сезоне, полный расклад

Без джокеров не останемся. Полный расклад по иностранцам в клубах КХЛ
Елена Кузнецова
Брендан Лайпсик и Джош Карри
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Многие легионеры уже приехали на командные сборы, некоторые решают вопросы с визами.

В новом сезоне КХЛ-2022/2023 будет выступать заметно меньше легионеров. Уехали практически все финны, чехи, шведы и латвийцы, заметно сократилось число североамериканцев. Но некоторых иностранцев (по большей части — канадцев) не испугать напряжённой политической ситуацией. Едут и те, кто раньше никогда не играл в КХЛ и при этом могут стать новыми звёздами нашей лиги взамен ушедших. Без джокеров точно не останемся. Собрали всю актуальную информацию по легионерам — кто в каком клубе, кто уже приехал на сборы, а кто ещё не присоединился к команде.

Восточная конференция

* — игрок не считается легионером

КлубЛегионерыСвободные легионерские вакансии
«Авангард»Найт (Канада), Ярош (Словакия), Буше, Бродхёрст (оба — США), Сведберг* (Казахстан)1
«Автомобилист»Да Коста (Франция), Мэйсек (Германия), Эберт (США), Блэкер*, Валк* (Казахстан), Матссон (Швеция), Кормье (Канада)0
«Адмирал»Елисеев (Латвия), Криштоф (Словакия), Уильямс (Канада), Шулак (Чехия)1
«Ак Барс»-5
«Амур»Йордан (Чехия), Калниньш (Латвия)3
«Барыс»Вей, Грэм (оба — Канада), Луис, Бракко (оба — США)-
«Металлург»Карри, Майе, Лайпсик, Паскуале (все — Канада)1
«Нефтехимик»Камара (Канада)4
«Салават Юлаев»Р. Мёрфи, Хо-Сэнг (оба — Канада)3
«Сибирь»Бек, Т. Мёрфи (оба — Канада), Чайковски (Словакия)2
«Трактор»Бэйлен* (Беларусь), Пулккинен (Финляндия)3
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«Автомобилист» — единственная команда не только Востока, но и всей КХЛ, которой удалось полностью закрыть легионерские позиции. Иностранцев в команде даже больше, но Блэкер и Валк имеют казахстанское гражданство и не считаются легионерами. Часть из них уже присоединились к команде — это Кормье, Блэкер, Мэйсек и Да Коста. Остальные должны прибыть на сборы в ближайшее время.

Почти полностью набрал легионеров и «Авангард». С прошлого сезона остались Сведберг и Найт, вернулся из «Локомотива» Буше, плюс добавились двое новичков. В команду на сборы прибыли все, кроме Найта и Бродхёрста, Найт должен подъехать к турниру в Сочи.

Почти полный набор и у «Адмирала». Вернулся капитан команды Шулак — он стал первым чехом в КХЛ в новом сезоне. Остальные — новички, включая бронзового призёра ОИ-2022 Криштофа и канадца Уильямса, ранее выступавшего в АХЛ. Уильямс и Шулак уже присоединились к команде на сборах в Минске.

Вообще нет иностранцев у «Ак Барса», но с тем набором россиян, что у них есть (Шипачёв, Радулов, Войнов, Галиев и т. д.), это не должно вызывать ни капли беспокойства.

В «Амуре» всего два легионера, но может получиться так, что к началу сезона останется только один. Неясно, приедет ли защитник Йордан, выступавший в «Амуре» последние пять лет. «Мы находимся с ним на связи, никаких решений пока не принято», — говорит главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев. Вратарю Калниньшу Латвийская федерация хоккея запретила выступать в КХЛ, но с его приездом проблем быть не должно, так как трансферные карты выдаёт ИИХФ.

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«Барыс» славится тем, что умеет находить качественных иностранцев. В этом году за казахстанскую команду будут выступать сразу трое новичков, а также Линден Вей.

«Металлургу» удалось сохранить трёх канадских нападающих, которые помогли команде дойти до финала Кубка Гагарина. А в пару Василию Кошечкину был приобретён Паскуале. Все легионеры отправились на командные сборы в Минск.

«Нефтехимик» покинули все легионеры, игравшие в прошлом году, а приехал только один новичок. Энтони Камара в своё время играл за молодёжную сборную Канады, но на профессиональном уровне выше АХЛ не прыгал. Последние несколько лет он путешествовал по европейским лигам, а сейчас дебютирует в КХЛ. Он уже приехал в Нижнекамск.

Наверное, невозможно заменить Хартикайнена, Маннинена, Ларсена и Гранлунда, но «Салават» нашёл новых крутых иностранцев, хоть и в меньшем количестве. «Мы сейчас в активной фазе поиска легионеров, но при этом не торопимся. Для нас нет самоцели занять квоту из пяти иностранцев», — говорит гендиректор клуба Ринат Баширов.

«Сибири» удалось сохранить защитников Мёрфи и Чайковски, а около недели назад был подписан контракт с Беком. Чайковски находится на сборах вместе с командой, Мёрфи на днях пришлось отлучиться в связи с болезнью отца.

Нападающий «Трактора» Пулккинен — единственный финн, не побоявшийся остаться в КХЛ. «У него ещё год контракта. Он вернётся 100%. Теэму очень адекватный парень», — рассказывал его агент Алёша Пилко. А вот с Бэйленом, похоже, могут возникнуть проблемы. Команда недосчиталась защитника, выйдя из отпуска. «Команда приступила к работе вовремя, и причины отсутствия Бэйлена мне непонятны», — сказал Анвар Гатиятулин.

Западная конференция

* — игрок не считается легионером

КлубЛегионерыСвободные легионерские вакансии
«Витязь»Митчелл, Рой (оба — Канада)3
«Динамо» МО’Делл, Уил (оба — Канада)3
«Динамо» МнСпунер, Козун, Лалонд, Гилмор (все — Канада)-
«Куньлунь»--
«Локомотив»-5
«Северсталь»Лишка (Словакия), Пресс (Швеция)3
СКАГрант (Канада)4
«Спартак»Вароне (Канада), Рыбар (Словакия), Принс* (Беларусь)3
«Торпедо»Агостино (США)4
«Сочи»Морроу (Канада)4
ЦСКАДиц* (Казахстан), Классон, Рейдеборн (оба — Швеция)3
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В Западной конференции легионеров сильно меньше. В «Локомотиве» — вообще ни одного, хотя Игорь Никитин не исключает, что они могут появиться. «У нас есть две позиции, которые мы будем усиливать. Мы ищем. Я бы не говорил, что мы будем играть без легионеров — просто у нас есть достаточное количество ребят с российским паспортом, достаточно молодёжи. Здесь как раз нужно использовать этот шанс. Мы ищем нападающих. Рынок сейчас достаточно пустой. В то же время мы не зациклены на том, что обязательно должны кого-то найти. Готовы начинать сезон и работать с теми, кто сейчас есть в команде», — рассказал главный тренер ярославцев.

«Куньлунь» только недавно определился с тренерским штабом, а состав до сих пор не набрал. Глава КХЛ Алексей Морозов накануне рассказал, что китайская команда должна начать сборы 1 августа, к этому времени состав должен быть.

Больше всего легионеров в минском «Динамо». Все уже ранее играли в КХЛ, а Гилмор в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, но расторг контракт с армейцами и сменил клуб. Лалонд уже работает на сборах, а остальные легионеры прибудут в команду позже.

«Витязь» лишился Одетта, с которым только в мае был продлён контракт, но недавно усилился двумя канадцами и должен подписать контракт с ещё одним — Тайлером Граовацем.

«Северсталь» сохранила двух из пяти легионеров, продлив контракты с Лишкой и Прессом. Словацкий нападающий уже приехал в Череповец, в ближайшее время к команде присоединится и Пресс. «Будут ли подписаны ещё иностранцы? Деньги есть. Во-первых, есть ли у иностранца желание приехать в Россию. Во-вторых, желание играть в КХЛ», — сказал директор «Северстали» Николай Канаков.

СКА, где традиционно всегда стараются по максимуму заполнить легионерские вакансии, к этому сезону подходит только с одним иностранцем. Грант уже проходит сборы с командой в Новогорске.

В ЦСКА остались два иностранца из чемпионского состава — Рейдеборн и Диц, и добавился защитник Классон, до этого игравший в системе «Тампы». Рейдеборн и Диц находятся в Москве, Классон присоединится к армейцам на сборах в Минске, когда получит визу.

«Спартак» ещё не закончил набор легионеров, клуб должен пополнить защитник системы «Каролины» Джоуи Кин. Недавно был подписан контракт с нападающим Вароне — он ещё не успел прилететь в Москву, так как идёт процесс оформления необходимых документов. Принс и Рыбар уже на месте.

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В московском «Динамо» остался Эрик О'Делл, а также добавился Джордан Уил. Оба игрока ещё не в Москве, первый решает визовые вопросы, а второй задержался на родине из-за родов жены. Аналогичная ситуация у «Сочи» с Джо Морроу, который находится в процессе получения визы.

У «Торпедо» заявлен только один легионер (если не считать японца Сато, который находится на просмотре) — Агостино, но его будущее остаётся неясным. Американец числится в составе команды, но есть сомнения, что он вернётся в КХЛ.

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