Овечкин – ещё не лучший снайпер в истории, но уже самый богатый. Гретцки – давно позади

Один из ключевых сюжетов в современной НХЛ – погоня Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. По ходу прошлого сезона нападающий «Вашингтона» перешагнул через три промежуточные позиции и обосновался на третьем месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил 50 шайб в регулярном чемпионате и обогнал последовательно Марселя Дионна, Бретта Халла и Яромира Ягра. Победа над этими же соперниками в другом зачёте – финансовом – далась россиянину значительно легче.

Марсель Дионн, которого Овечкин превзошёл на старте сезона, бо́льшую часть карьеры провёл в «Лос-Анджелесе». В 1970-1980-е «короли» не могли и мечтать о титуле, лишь изредка попадая в плей-офф. Дионн в калифорнийской команде считался главной звездой, но даже этот статус не гарантировал ему роскошную пенсию.

Отыграв два отличных сезона в «Кингз», Дионн получил пятилетний контракт на общую сумму $ 1,5 млн. Это соглашение поставило форварда на второе место среди самых обеспеченных игроков лиги: по среднегодовому доходу ($ 275 тыс.) Марсель уступал только легендарному защитнику Бобби Орру.

Бретту Халлу – пятому снайперу в истории – повезло больше. Расцвет нападающего пришёлся на девяностые, когда клубы стали премировать труд хоккеистов значительно лучше. Впрочем, Халл, отличавшийся не только фантастическими снайперскими способностями, но и неуступчивым характером, не избежал крупной ссоры на почве денег.

Бретт Халл Фото: nhl.com

На отрезке с 1993 по 1998 год Халл заработал $ 20,6 млн. Опираясь на выдающуюся статистику, Бретт по истечении контракта попросил у «Сент-Луиса» символическую прибавку в $ 300 тыс. и запрет на обмен. Боссы отказали, и Халл пошёл на принцип. Американец перебрался в «Даллас» на $ 5 млн в год, а ещё через сезон подписал со «Старз» самый крупный контракт в своей жизни – на $ 5,5 млн. Суммарно 18 лет работы в НХЛ принесли Халлу чуть больше $ 57,8 млн.

Уэйн Гретцки дал своё имя 61 рекорду лиги, но миллионов на его банковском счету оказалось меньше. Самым успешным решением великого канадца с экономической точки зрения стало установление рабочих отношений с «Лос-Анджелесом». Гретцки выступал в форме «королей» в течение восьми лет – за это время стороны дважды проводили ревизию финансовых условий. Первоначально нападающий играл за $ 3 млн в год, но последние сезоны зарабатывал по $ 8,5 млн.

Сегодня такой суммой не удивишь большинство звёзд НХЛ, хотя в середине девяностых она выглядела фантастической и даже вызвала неприятие со стороны общественности. «Слушайте, это безумие, – генеральный менеджер «Эдмонтона» Глен Сатер не мог сдержать возмущение. – Я в шоке. Лучший баскетболист мира Майкл Джордан получает $ 4 млн в год, и он реально лучший. Уэйн был лучшим, но раньше — и всё равно будет получать в два раза больше Майкла».

Уэйн Гретцки Фото: nhl.com

Владелец «Лос-Анджелеса» Брюс Макналл отбивать нападки соперников не пытался. Руководитель, напротив, не упускал лишней возможности показать гордость за то, что именно «Кингз» способны платить Гретцки так много. Правда, в итоге за это чувство Макналлу пришлось расплатиться ещё и свободой. Через год после ухода Уэйна из «Лос-Анджелеса» бизнесмен загремел в тюрьму за финансовые махинации. Что же до Гретцки, то он за всю карьеру в НХЛ заработал $ 46 млн – это на миллион меньше, чем получит Овечкин по своему нынешнему пятилетнему контракту.

Позднее остальных снайперов Александр обогнал Яромира Ягра. Перед началом позапрошлого сезона Овечкин по общему заработку уступал чеху $ 900 тыс. Однако щедрый подписной бонус в размере $ 4 млн в рамках оформления нового контракта позволил россиянину резко оторваться от конкурента. Когда действующее соглашение Ови с «Кэпиталз» истечёт, его преимущество вырастет. К лету 2026 года суммарный доход россиянина должен составить $ 183 млн. Ягр остановился на отметке $ 128,1 млн.