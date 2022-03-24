Теперь Овечкина сравнивают с Горди Хоу. Но при нём хоккей был совершенно другим

Один из главных сюжетов в НХЛ на ближайшие годы – погоня Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки – продолжает развиваться. На прошлой неделе россиянин превзошёл результат Яромира Ягра и начал от него отрываться. Теперь в активе Ови 770 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, а между ним и Гретцки в списке лучших снайперов всех времён остался лишь один человек – Горди Хоу.

Канадский нападающий, получивший прозвище «Мистер Хоккей», провёл выдающуюся и длинную карьеру. Он единственный в истории хоккеист, который сыграл в пяти десятилетиях. На закате своей карьеры Хоу выступал во Всемирной хоккейной ассоциации, но всю славу заработал, на протяжении 25 лет защищая цвета «Детройт Ред Уингз» в НХЛ. За это время хоккей пережил настоящую революцию.

Регулярка на 60 игр, плей-офф – из двух раундов

Хоу дебютировал в лиге в 1946 году, когда ему было 18 лет. Уже тогда Горди выделялся на фоне одноклубников не только феноменальным голевым чутьём: большие габариты (рост 182 см и вес 91 кг) открывали для форварда большие возможности. Канадец забил в своём первом же сезоне в НХЛ, а всего набрал 22 очка. Для этого Горди понадобилось 58 матчей.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Всего же регулярные чемпионаты состояли из 60 игр (позднее – из 70) и проводились с участием шести команд – так называемой Original Six («Оригинальная шестёрка»). Помимо «Детройта», в это число входили «Монреаль», «Торонто», «Бостон», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго». По итогам регулярки четыре лучших клуба выходили в плей-офф и играли полуфиналы. Их победители в финале определяли обладателя Кубка Стэнли. В таком формате НХЛ просуществовала до 1967 года.

Полевые игроки только-только изобрели щелчки. Вратари ловили их без масок

Вторая мировая война не стала причиной для отмены чемпионатов НХЛ, однако многие хоккеисты, будучи военнообязанными, отправились в расположение армий своих стран. В лиге их места заняли представители низших лиг. Некоторым удалось сохранить место в командах «Оригинальной шестёрки» и после возвращения прежних игроков.

Большинство из прорвавшихся в основу составили молодые хоккеисты. Они играли в более скоростной и силовой хоккей, а ещё стали внедрять новые элементы – например, щелчки.

Методы обороны по сравнению со способами атаки развивались значительно медленнее. Экипировка вратарей лишь по двум компонентам отличалась от того, что носили полевые игроки: немного усиленные щитки и блин, а также наличие ловушки. Скромное обмундирование позволяло им легче двигаться, но не давало возможности закрыть собой даже половину ворот.

Кроме того, на протяжении половины карьеры Хоу вратари не использовали вратарские маски. Ситуацию переломил игрок «Монреаля» Жак Плант. Он самостоятельно сконструировал новый элемент защиты и начал применять его на тренировках. Выходить в маске на официальные матчи запрещал тренер То Блэйк. Он считал, что приспособление существенно ограничивает обзор.

Однако 1 ноября 1959 года Блэйку некуда было деться. В начале игры Плант покинул площадку, получив удар в нос. Врачи наложили ему швы, и хоккеист вернулся в ворота – уже в маске. Тренер негодовал, но ничего не мог изменить: запасного голкипера в его команде в тот день не было.

Особое внимание здоровью игроков стали уделять именно по ходу 25-летней карьеры Хоу. То, что Горди смог провести четверть века на высочайшем уровне – не только его заслуга. В предыдущие годы закончить профессиональную карьеру хоккеиста могло едва ли не любое повреждение, но с конца 1940-х в командах начали на постоянной основе работать доктора. Кроме того, и сама медицина двигалась вперёд сумасшедшими темпами.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В Матчах звёзд были настоящие драки

При Хоу НХЛ впервые провела Матч всех звёзд. С 1947 года и до конца 1960-х победу в выставочной встрече оспаривали действующий обладатель Кубка Стэнли и сборная игроков из пяти остальных команд. О мастер-шоу тогда ещё не задумывались – как и об игре на публику: соперники в буквальном смысле сражались за результат. Одно из документальных доказательств тому – протокол с Матча звёзд — 1948. В нём за Хоу числится пятиминутный штраф – судьи признали его зачинщиком драки.

Регламент рядовых матчей в эру Горди тоже был немного другим. В регулярных чемпионатах команды не играли овертаймы. Дополнительное время отменили в 1942 году: в США и Канаде ввели комендантский час, а овертаймы затягивали процесс. Вернули их только в 1983 году.

До 1949 года Хоу, его одноклубники и соперники выступали на необычном по нынешним временам льду. Его заливали водой без каких-либо примесей, и только после этого стали добавлять белую краску. Новшество помогло болельщикам – теперь они могли не терять шайбу из виду – и сыграло важную роль для продвижения хоккея на ТВ. Чтобы сделать телепросмотр хоккея более доступным, НХЛ также обязала домашние команды носить форму яркого цвета, а гостевые – белого. Так в лиге помогли зрителям с чёрно-белыми телевизорами отличать соперников друг от друга.