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Главные хоккейные события дня, 13 августа 2022 года, «Салават» выиграл домашний турнир, «Витязь» потерял лидера

Несчастья «Витязя» продолжаются. После переезда клуб будто сглазили
Денис Лутченко
Главные хоккейные события дня
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«Салават Юлаев» не знал себе равных на домашнем турнире, а российского защитника клуба НХЛ замучили проблемы со здоровьем.

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 13 августа.

«Салават Юлаев» победил на домашнем турнире

Перед заключительным игровым днём на Кубке Республики Башкортостан судьба домашнего турнира находилась в руках «Салавата Юлаева». Команде Виктора Козлова было достаточно набрать одно очко в матче с «Северсталью», чтобы гарантировать себе первое место в турнирной таблице.

С этой задачей уфимские хоккеисты справились на все 100%, одержав уверенную победу со счётом 5:2. В составе победителей яркое впечатление оставили иностранные хоккеисты, на троих отметившиеся четырьмя результативными передачами – две на счету Джоша Хо-Сэнга, ещё по разу ассистировали партнёрам Саша Хмелевски и Райан Мёрфи. Дублем отметился Данила Алалыкин.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
13 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Алалыкин (Хо-Сэнг) – 00:21 (5x5)   1:1 Пилипенко (Вовченко, Пресс) – 04:15 (5x4)   2:1 Скориков (Сучков) – 11:42 (5x5)   3:1 Башкиров (Хо-Сэнг, Хмелевски) – 32:41 (5x4)   4:1 Алалыкин (Панин, Мёрфи) – 40:24 (5x5)   4:2 Пресс (Пилипенко) – 45:26 (5x3)   5:2 Шмелёв (Дроздов, Цулыгин) – 59:59 (en)

«Стоит ли ждать новых подписаний? Пока мы довольны тем, что у нас есть. И довольны ребятами, которые пришли к нам. И ребятами, которые были с нами, как они работают, как они прогрессируют. Поэтому я пока не вижу, что кого-то нужно подписывать», — заявил после победы Козлов.

Первая дуэль Бочарова и Коновалова в новых формах

Утренний матч на льду «Уфа-Арены» таил в себе очевидную вратарскую интригу. Впервые против своих родных команд сыграли новичок московского «Динамо» Илья Коновалов и его визави из «Локомотива» Иван Бочаров. В начале мая москвичи и ярославцы провернули масштабный обмен с участием двух голкиперов, и теперь каждая встреча бело-голубых и железнодорожников рассматривается через призму вратарского противостояния.

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Первая дуэль завершилась в пользу Бочарова, но только по дополнительным показателям. В игровое время матча обеим командам не удалось порадовать болельщиков заброшенными шайбами, причём в овертайме подопечные Игоря Никитина не смогли использовать большинство – Коновалов действовал выше всяких похвал и во многом благодаря его усилиям динамовцы смогли дожить до серии буллитов, в которой точнее всё-таки оказались ярославцы. Автором единственной голевой попытки стал Александр Полунин.

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«Те задачи, которым ставили, считаю, выполнили. Потому что были наработки, которые делали на тренировке. Готовились к этому турниру, непосредственно проверяли, что делали на тренировках. Я считаю, что в этом плане мы справились. А сегодняшняя игра — счёт подтверждает, что она была обоюдоострая и равная. Поэтому такой счёт», — подвёл итоги встречи рулевой «Динамо» Алексей Кудашов.

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«Витязь» потерял лидера и проиграл только собранному «Куньлуню»

Чуть больше чем за две недели до начала регулярного чемпионата первый матч в предсезонке провёл «Куньлунь Ред Стар». Только на этой неделе наставник «драконов» Грег Айрленд наконец-то получил возможность приступить к непосредственной тренерской деятельности на новом месте работы, так как ещё пару дней назад на контрактах в «Куньлуне» не было и десяти игроков.

Теперь «драконы» более-менее скомплектованы и даже готовы побеждать. Сегодня они легко переиграли «Витязь», который проводил второй матч за последние 48 часов. Накануне подмосковные хоккеисты проиграли «Ак Барсу» (1:3), а на следующий день, играя уже далеко неоптимальным составом, с похожим счётом уступили и «Куньлуню» (1:4).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 августа 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Крицын (Щербатов, Сачков) – 02:35 (5x5)   0:2 Фу (Кейн, Осипов) – 04:50 (5x5)   1:2 Бусыгин (Ежов) – 07:38 (5x3)   1:3 Локхарт (Пу, Фрэм) – 11:33 (5x5)   1:4 Сачков (Афанасьев, Кейн) – 16:24 (5x5)

Впрочем, у руководства и тренерского штаба «Витязя» есть и более весомые проблемы, нежели поражения в контрольных встречах. В игре с «Ак Барсом» травму верхней части тела получил канадский центрфорвард Зак Митчелл. Первоначально у североамериканского нападающего даже было подозрение на перелом ключицы, но этот диагноз вроде как не подтвердился.

Но в любом случае потеря Митчелла оптимизма представителям подмосковной команды точно не добавляет. После переезда из Подольска в Балашиху «Витязь» словно прокляли. Сначала возвращаться в Россию отказался Даниэль Одетт, и руководству клуба в оперативном порядке пришлось искать замену форварду. Её нашли в лице Тайлера Граоваца. А сейчас подмосковный клуб потерял форварда, вокруг которого должна была строиться игра ведущего звена команды Вячеслава Буцаева.

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Новая травма Кныжова

Череда неудач преследует и российского защитника «Сан-Хосе Шаркс» Николая Кныжова. Год назад сумевший с ходу закрепиться на уровне НХЛ защитник продолжает испытывать огромные проблемы со здоровьем.

Российский защитник порвал ахилл на тренировке и уже перенёс операцию. Теперь он пропустит полгода. В прошлом году у россиянина уже была серьёзная травма, из-за которой он пропустил весь сезон. Тогда у Николая возникли осложнения после попадания инфекции.

Ранее сам 24-летний россиянин посетовал на долгое восстановление из-за инфекции. Он объяснил, что инфекция попала в рану после одной из операций. В итоге ему пришлось принимать сильные антибиотики. После этого российский защитник потерял в массе, но готовился восстановить форму во время летнего перерыва. Теперь его возвращение на лёд затянется ещё на шесть месяцев.

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