Драки и куча голов. На такой «Ак Барс» Знарка зрители повалят толпами

«Спартак» и «Ак Барс» провели второй за два дня контрольный матч в Москве. Накануне в игре, посвящённой памяти великого спартаковского форварда прошлых лет Владимира Шадрина, красно-белые одержали победу со счётом 3:2. Это было первое для казанцев поражение в нынешнем межсезонье. Правда, «барсы» пока провели всего пять товарищеских встреч, из них одну с командой ВХЛ.

Сегодня же коллектив Олега Знарка взял реванш у спартаковцев, одержав результативную победу со счётом 7:4. Болельщики «Ак Барса» со стажем помнят разную игру в исполнении своей любимой команды. Помнят они и эпохи Билялетдинова с Квартальновым, когда об атакующем на постоянной основе хоккее можно было только мечтать. А уж знаменитая билялетдиновская игра в откат становилась одним из символов клуба былых времён. К слову, это не помешало Зинэтуле Хайдяровичу завоевать три Кубка Гагарина с казанским хоккейным грандом.

Однако главного трофея КХЛ не видели в столице Татарстана с 2018 года, а исправлять ситуацию после неудач Дмитрия Квартальнова призвали Олега Знарка. Тренера жёсткого, требовательного, со своей спецификой и видением игры.

Команды, ведомые Знарком, никогда не стеснялись играть в силовой хоккей, да и с результативностью был порядок. В чём сегодня убедился в том числе и «Спартак», главным тренером которого Олег Валерьевич тоже успел побывать. Правда, не добившись успеха.

Интересно, что в первом периоде отчётного противостояния команды не смогли отличиться, однако уже во втором забросили четыре шайбы на двоих. На 24-й минуте Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт в матче, вскоре забил Никита Лямкин, а на 29-й Михаил Глухов сделал счёт 3:0. За 39 секунд до конца периода Илья Талалуев отыграл одну шайбу москвичей.

Олег Знарок Фото: vk.com/hcakbars

На 41-й минуте Александр Радулов восстановил преимущество «Ак Барса» в три шайбы, на 43-й Дмитрий Злодеев забил второй гол «Спартака», а потом дважды голами своего болельщика порадовал «Ак Барс». Сначала забил Александр Бурмистров на 50-й минуте, а ещё через две минуты Кагарлицкий оформил дубль.

На 56-й минуте Дмитрий Архипов сократил отставание в счёте, а затем Злодеев последовал примеру Кагарлицкого, отметившись голом во второй раз. В самой концовке броском в пустые ворота Кагарлицкий оформил хет-трик.

Конечно, три гола Дмитрия сразу бросаются в глаза, но были в этой встрече и другие знаменательные события. Всем, в том числе молодым спартаковцам, известно, что нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков всегда горазд подраться и никогда не откажется скинуть перчатки. Так случилось и на этот раз.

По ходу встречи Воронков и нападающий «Спартака» Никита Чибриков решили выпустить пар, причём форвард «Ак Барса» практически не позволил сопернику ударить себя.

Видео с эпизодом казанский клуб опубликовал в своём телеграм-канале.

«Воронков есть Воронков», – с такой подписью пресс-служба казанцев опубликовала видео.

Началось с того, что Дмитрий снёс молодого Кровякова, получившего повреждение и упавшего на лёд. Ещё один молодой и талантливый спартаковец – Чибриков – заступился за партнёра, но не сказать, что силы в кулачном поединке были равны. Наоборот, победитель на 99% был известен заранее.

Град заброшенных шайб, драки – похоже, в грядущем сезоне «Ак Барсу» будет чем похвастаться перед своими болельщиками. На такую команду зрители повалят толпами.