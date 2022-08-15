Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче — 7:4, Воронков подрался с Чибриковым, 15 августа 2022 года

Драки и куча голов. На такой «Ак Барс» Знарка зрители повалят толпами
Павел Панышев
На такой «Ак Барс» зрители повалят толпами
Комментарии
Казанцы готовы перемолоть соперника даже в межсезонье.

«Спартак» и «Ак Барс» провели второй за два дня контрольный матч в Москве. Накануне в игре, посвящённой памяти великого спартаковского форварда прошлых лет Владимира Шадрина, красно-белые одержали победу со счётом 3:2. Это было первое для казанцев поражение в нынешнем межсезонье. Правда, «барсы» пока провели всего пять товарищеских встреч, из них одну с командой ВХЛ.

Сегодня же коллектив Олега Знарка взял реванш у спартаковцев, одержав результативную победу со счётом 7:4. Болельщики «Ак Барса» со стажем помнят разную игру в исполнении своей любимой команды. Помнят они и эпохи Билялетдинова с Квартальновым, когда об атакующем на постоянной основе хоккее можно было только мечтать. А уж знаменитая билялетдиновская игра в откат становилась одним из символов клуба былых времён. К слову, это не помешало Зинэтуле Хайдяровичу завоевать три Кубка Гагарина с казанским хоккейным грандом.

«Что ты дурку включаешь?» Знарок уже наезжает на журналистов и хвалит Радулова «Что ты дурку включаешь?» Знарок уже наезжает на журналистов и хвалит Радулова

Однако главного трофея КХЛ не видели в столице Татарстана с 2018 года, а исправлять ситуацию после неудач Дмитрия Квартальнова призвали Олега Знарка. Тренера жёсткого, требовательного, со своей спецификой и видением игры.

Команды, ведомые Знарком, никогда не стеснялись играть в силовой хоккей, да и с результативностью был порядок. В чём сегодня убедился в том числе и «Спартак», главным тренером которого Олег Валерьевич тоже успел побывать. Правда, не добившись успеха.

Интересно, что в первом периоде отчётного противостояния команды не смогли отличиться, однако уже во втором забросили четыре шайбы на двоих. На 24-й минуте Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт в матче, вскоре забил Никита Лямкин, а на 29-й Михаил Глухов сделал счёт 3:0. За 39 секунд до конца периода Илья Талалуев отыграл одну шайбу москвичей.

«Ак Барс» стал чемпионом трансферов, «Магнитка» замолчала. Итоги межсезонья на Востоке КХЛ «Ак Барс» стал чемпионом трансферов, «Магнитка» замолчала. Итоги межсезонья на Востоке КХЛ
Олег Знарок

Олег Знарок

Фото: vk.com/hcakbars

На 41-й минуте Александр Радулов восстановил преимущество «Ак Барса» в три шайбы, на 43-й Дмитрий Злодеев забил второй гол «Спартака», а потом дважды голами своего болельщика порадовал «Ак Барс». Сначала забил Александр Бурмистров на 50-й минуте, а ещё через две минуты Кагарлицкий оформил дубль.

На 56-й минуте Дмитрий Архипов сократил отставание в счёте, а затем Злодеев последовал примеру Кагарлицкого, отметившись голом во второй раз. В самой концовке броском в пустые ворота Кагарлицкий оформил хет-трик.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2022, понедельник. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 7
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Войнов, Шипачёв) – 23:46 (5x4)   0:2 Лямкин (Дыняк) – 25:01 (5x5)   0:3 Глухов (Бурмистров) – 28:10 (5x5)   1:3 Талалуев (Чебыкин, Свечков) – 39:21 (5x4)   1:4 А. Радулов (Кагарлицкий, Хафизуллин) – 40:41 (5x5)   2:4 Злодеев (Точилкин) – 42:27 (5x5)   2:5 Бурмистров – 49:46 (4x4)   2:6 Кагарлицкий (Панюков, Шипачёв) – 51:32 (5x4)   3:6 Архипов (Свечков) – 55:30 (5x5)   4:6 Злодеев (Хайруллин) – 56:27 (5x5)   4:7 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 59:36 (en)

Конечно, три гола Дмитрия сразу бросаются в глаза, но были в этой встрече и другие знаменательные события. Всем, в том числе молодым спартаковцам, известно, что нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков всегда горазд подраться и никогда не откажется скинуть перчатки. Так случилось и на этот раз.

По ходу встречи Воронков и нападающий «Спартака» Никита Чибриков решили выпустить пар, причём форвард «Ак Барса» практически не позволил сопернику ударить себя.

Видео с эпизодом казанский клуб опубликовал в своём телеграм-канале.

«Воронков есть Воронков», – с такой подписью пресс-служба казанцев опубликовала видео.

Началось с того, что Дмитрий снёс молодого Кровякова, получившего повреждение и упавшего на лёд. Ещё один молодой и талантливый спартаковец – Чибриков – заступился за партнёра, но не сказать, что силы в кулачном поединке были равны. Наоборот, победитель на 99% был известен заранее.

Град заброшенных шайб, драки – похоже, в грядущем сезоне «Ак Барсу» будет чем похвастаться перед своими болельщиками. На такую команду зрители повалят толпами.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022