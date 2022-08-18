«5 легионеров и потолок в 900 млн — оптимально». Интервью с президентом КХЛ перед сезоном

Сегодня состоялось общение журналистов с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и вице-президентом лиги по маркетингу и коммуникациям Сергеем Доброхваловым. Рассказываем вам о самых занимательных и интересных моментах беседы.

Долги «Динамо»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами московского «Динамо».

«Финансовая ситуация с «Динамо» была и в прошлом сезоне. Сейчас мы понимаем ситуацию – главный их спонсор попал под санкции. Договоры с игроками об отсрочке подписаны, игроки сами на это пошли и понимают ситуацию в клубе. В прошлом году было так же. Сейчас ждём, следим за ситуацией. Общаемся с новым директором «Динамо», там сменилось руководство, следим за ситуацией. У других клубов задолженностей по зарплатам нет, есть технические сложности по иностранцам, которые уехали заранее. Все клубы давно прислали финансовые гарантии.

У нас есть рычаги, они внесены в регламент. Ограничение на заявку игроков, на перемещение между своей системой. Несколько раз включали эту опцию. Есть даже пункт об отстранении руководителя клуба от работы».

«Заключили договор с крупным агентством. КХЛ на следующей неделе объявит телевещателей»

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал, когда лига назовёт телевещателей на следующий сезон.

«В начале следующей недели мы объявим о телевещателях, с которыми договорились, и расскажем, как будет организован показ матчей КХЛ в следующем сезоне.

На сегодня те договоры, которые были с иностранными телевещателями, прекратили свои действия. От самих телевещателей мы получаем информацию, что наш продукт им интересен. Но ввиду политического давления они опасаются это делать. Сейчас мы заключили договор с одним крупным агентством о продаже прав. Позже об этом объявим».

Сергей Доброхвалов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Мы общались и с Тольятти, и с «Югрой», но сейчас финансово они не готовы к КХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с бывшими командами Континентальной хоккейной лиги «Югрой» и «Ладой», которые выступают в ВХЛ, а также с красноярским «Соколом».

«Мы общались и с Тольятти, и с «Югрой», но сейчас финансово никто не готов к вступлению в КХЛ. Тяжёлая финансовая ситуация, есть пол, потолок зарплат, нужно иметь финансовую устойчивость для игроков.

С «Соколом» мы общались, там есть команды ВХЛ, МХЛ, но в нынешнем сезоне они не готовы играть в КХЛ. А так есть идеи, есть планы. Тот же Саша Овечкин задавал губернатору вопрос: «Когда здесь будет команда КХЛ?». Мы дальше будем общаться, узнавать возможности клуба, региона».

Потолок зарплат в 900 млн рублей? Ни один человек из совета директоров не видел необходимости поднять или понизить потолок зарплат. Кто-то переложил все деньги на российских игроков. У кого-то есть планы на легионеров, кто-то своих игроков возвращает из-за океана. В клубах привыкли работать с потолком в 900 млн руб. Понизить потолок? Есть контракты на два, три, четыре года. Тогда стратегия клуба и работа менеджмента будут смотреться совсем иначе».

Прощальный матч Александра Сёмина Фото: vk.com/hcsokol_krsk

«У Латвии и на ЧМ были недобрые выходки»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с латвийскими легионерами в КХЛ.

«Тяжело говорить за людей с другим мнением. Своих игроков мы отстаиваем, всё делаем. Трансферная карта должна пройти через ФХР, и получить трансферную карту можно при содействии ФХР. Другие иностранцы получают трансферные карты, а то, что Латвия говорит… Вспомните, как чемпионат мира у них проходил, там тоже выходки со стороны Латвии были не самые добрые.

С Индрашисом ситуацию разбирали, смотрели все документы. Есть игроки, которые с желанием сюда едут. Калниньш, например, уже приехал в «Амур». ФХР направила запрос, но ИИХФ пока молчит. На данный момент без трансферной карты никто не может играть.

Мы получили подписанный по скану контракт Индрашиса. Он зарегистрирован в ЦИБ. Клуб согласовывал с ним контракт, они считают, что это его подписи. Но он не явился на работу, и у него нет трансферной карты для перехода в российскую лигу».

«Популярность хоккея в Китае растёт, это будет большой рынок»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с китайским «Куньлунь Ред Стар».

«Что касается «Куньлуня», то китайские коллеги почувствовали, что популярность хоккея в Китае растёт. Все понимают, что они начинают год в Мытищах. Они хотят и ждут, чтобы переехать к себе играть. Когда они вернутся в Китай, для нас это будет большой рынок. Это увеличит карту КХЛ.

Последние сезоны у «Куньлуня» была подготовка к Олимпиаде. Сейчас поменялся тренер, уже с другими задачами. Им надо работать со своими болельщиками, привлекать людей на стадион. А в селекцию клуба мы не имеем права влезать. У каждого своё мнение: есть эксперты, журналисты, руководители».

«Многое мешает играть матчи в мае и июне. У нас другая ситуация, нежели в НХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос об играх КХЛ в мае и июне.

«Играть в КХЛ в мае и июне? Многое мешает. У нас другая ситуация, нежели в НХЛ. Контракты заканчиваются 30 апреля. Работает потолок зарплат, лишний май или июнь – это лишние зарплаты игроков, увеличение расходов клубов. В те же майские праздники у нас вряд ли будет у людей интерес ходить на хоккей. Иностранцы у нас заиграны в своих сборных. По правилам ИИХФ мы должны отпускать их за неделю до чемпионата мира.

Вам интересно будет смотреть финал, когда из одной команды лидеры в числе пяти человек уедут в свои сборные? Очень много факторов, которые мы рассматривали. Мы не теряем надежду сделать чемпионат как можно интереснее. Будем работать и смотреть дальше».

Алексей Морозов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Президент КХЛ рассказал, когда будет принято решение о формате плей-офф в следующем сезоне»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с плей-офф в сезоне-2022/2023.

«Считаем, что пять легионеров – оптимальный вариант для клубов и лиги. Шесть игроков ты можешь иметь в заявке. В сезон-2022/2023 мы вступаем с таким раскладом.

Система проведения плей-офф? Мы встречались с федерацией, общались, создана рабочая группа. Но на данный момент нет никакого определённого решения. Как сейчас есть, с этим мы и живём. Здесь нужно включать все заинтересованные лица: это и клубы в том числе, есть предложения, которые мы разбираем. Конкретного решения нет. Мы хотим начать сезон, чтобы все клубы знали про схему проведения плей-офф. В середине сентября будет совет директоров, думаю, там многое решится».

«Надеемся, Fan ID хоккея не коснётся. У нас болельщики отличаются от футбольных»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о введении Fan ID, как в Российской Премьер-Лиге.

«Система Fan ID, которая запущена в футболе? Мы работали, когда этот вопрос обсуждался. Сейчас ввели её в футболе, это делается постепенно. У нас болельщики немного отличаются от футбольных. У нас и дворцы меньше. Мы заточены привлекать более молодую аудиторию на трибуны, чтобы она любила хоккей. Боремся с матом, чтобы люди приходили с семьями. Объясняем, надеемся, что нас это не коснётся. Все эти аргументы мы доводили до соответствующих лиц».