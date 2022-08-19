Легендарный вратарь пропустит сезон, «Барыс» взял трофей. Главные хоккейные новости дня

А в «Сибирь» на правах аренды вернулся талантливый воспитанник.

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 19 августа.

Генменджер «Монреаля» заявил, что Прайс может пропустить весь следующий сезон НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз сообщил, что голкипер клуба Кэри Прайс может пропустить весь предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги.

«Новости о колене Кэри обескураживают в том смысле, что в процессе реабилитации не было никаких улучшений. Весь прошлый сезон это, очевидно, продолжало создавать для него проблемы. Этим летом он задумался об операции на колене, чтобы посмотреть, поможет ли это. Не помогло.

На данный момент мы не ожидаем, что Кэри будет доступен в начале сезона, и, честно говоря, я не знаю, будет ли у него возможность вернуться в этом сезоне после реабилитации», — приводит слова Хьюза Sportsnet.

Нэшвилл примет церемонии драфта НХЛ и вручения индивидуальных призов в 2023 году

Нэшвилл примет церемонии драфта Национальной хоккейной лиги и вручения индивидуальных призов в 2023 году, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Мы очень рады провести два наших знаковых мероприятия в Нэшвилле – особенном городе, где знают, как устроить отличную вечеринку.

От драфта НХЛ — 2003 до Матча всех звёзд НХЛ 2016 года, финала Кубка Стэнли 2017 года и матча NHL Stadium Series — 2022 город, организация и сообщество каждый раз осыпали НХЛ своим гостеприимством и поддержкой. Нам не терпится вернуться туда в июне следующего года, чтобы отметить звёзд нашей игры и представить новое поколение игроков НХЛ», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

The Athletic: «Колорадо», «Тампа» и «Детройт» — клубы с лучшей работой менеджеров в НХЛ

Сайт The Athletic провёл опрос читателей, где просил их оценить работу менеджеров команд НХЛ. Свои ответы прислали 18 тысяч болельщиков.

В тройку лучших вошли «Колорадо Эвеланш», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Худший менеджмент, по оценке болельщиков, у «Филадельфии Флайерз», в антитоп вошли также «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Полное распределение оценок:

«5» или «5+»: «Колорадо», «Тампа-Бэй», «Детройт», «Каролина»;

«4» или «4+»: «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Флорида», «Оттава», «Коламбус», «Миннесота»;

«4-»: «Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Баффало», «Калгари», «Монреаль», «Сиэтл», «Торонто», «Вашингтон»;

«3+»: «Питтсбург», «Ванкувер», «Аризона», «Эдмонтон», «Даллас»;

«3» или «3-»: «Нэшвилл», «Виннипег», «Бостон»;

«2»: «Айлендерс», «Сан-Хосе», «Чикаго», «Вегас», «Филадельфия».

Форвард московского «Динамо» Богдан Якимов выбыл на несколько месяцев из-за травмы

27-летний нападающий московского «Динамо» Богдан Якимов получил травму нижней части тела и выбыл на длительный период, сообщает пресс-служба клуба.

Ожидается, что игрок восстановится только через 20 недель.

Богдан Якимов Фото: photo.khl.ru

«Барыс» одолел «Металлург» и стал победителем Кубка президента Казахстана

Астанинский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках Кубка президента Республики Казахстан, оказавшись сильнее со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте — отличился канадский форвард «Металлурга» Филипп Майе. Всего через пять игровых минут усилиями Динмухамеда Кайыржана «Барыс» сравнял счёт. Ещё через полторы минуты в ворота «Металлурга» был назначен буллит, который реализовал Джереми Бракко. За две с половиной минуты до конца второго периода Энтони Луис забросил третью шайбу хозяев льда.

В третьем периоде «Металлург» предпринял попытку отыграться, Валерий Орехов сократил отставание магнитогорской команды до минимума, но на большее подопечных Ильи Воробьёва не хватило.

«Барыс» занял первое место на турнире, за три матча набрав пять баллов. В активе «Металлурга» четыре очка после трёх встреч, клуб по итогам турнира стал вторым.

Овчинников вернулся в «Сибирь» из системы «Торонто», подписав контракт на один сезон

Российский нападающий Дмитрий Овчинников подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Овчинников покинул «Сибирь» в феврале 2022 года, подписав контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». При этом клуб сохранил права на игрока в КХЛ.