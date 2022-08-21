«Судейский фарс!» Финны винят арбитров в упущенном золоте МЧМ

Называют это борьбой с ветряными мельницами и верят, что могли бы победить, если бы их не посадили на свисток.

Финал молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022 был тем, что всегда ждут от этого турнира. Полные (не совсем, но 13 с лишним тысяч – это четверть общей посещаемости всего турнира) трибуны, впечатляющий камбэк и невероятная драма в концовке. Канаду спас от поражения MVP и лучший бомбардир турнира Мэйсон Мактавиш, а через несколько секунд «кленовые листья» праздновали триумф.

«Самое грустное, что гол был так близко»

На финских игроках после матча не было лица. Защитник Топи Ниемеля не мог сдержать слёз и, уставившись в пол, выдавил из себя: «Без комментариев».

«Не знаю, когда эмоции утихнут. Возможно… Не могу сказать. Они ещё слишком свежи», — добавил защитник Каспер Пуутио.

«Я видел, куда летит шайба. Самое грустное, что гол был так близко. Уверен, со временем мы поймём ценность этой медали, но сколько времени на это потребуется, зависит от человека», — сказал Ээту Лиукас, который мог бы стать автором «золотого» гола, если бы не фантастический сейв Мактавиша.

«Чемпионский титул был в сантиметре от нас. Мы были так близки. Очень грустно, что мы проиграли, но я горжусь своей командой. Третий период был потрясающим, камбэк всех времён. Мы создали очень много моментов, но нам пришлось отбиваться в меньшинстве в концовке, да и на протяжении всего матча. Мы полностью отдались в меньшинстве, блокировали броски. Мне кажется, канадцы делали ставку только на свою первую бригаду большинства, а у нас на льду постоянно были новые ребята, которые выигрывали борьбу. Верю, что если бы не постоянные удаления, то мы бы выиграли», — сокрушался нападающий Аату Рятю.

Каспер Пуутио и Аату Рятю Фото: iihf.com

«Судейский фарс в финале МЧМ!»

Финские СМИ также отмечали героическую игру своей команды, которая сражалась до последней минуты, но так же, как и Рятю, не преминули пройтись по судейству. На матче работали американец Шон Фернандес и швед Кристоффер Хольм.

«Серебро – это горько, но финнам нечего стыдиться, они в очередной раз показали характер. Молодые «львы» могут покидать Эдмонтон с высоко поднятыми головами, хотя они и раздавлены поражением.

Горькое поражение в финале, но команда может гордиться своим выступлением на турнире. А особенно – своим камбэком. В этот раз удача была не на стороне Финляндии, иначе мы бы праздновали золото.

Надо также отметить, что судейство в этом матче было неблагосклонно к финнам. Рефери выписали семь малых штрафов сборной Финляндии и только один – сборной Канады. Некоторые удаления финнов были довольно спорными. Канада в очередной раз показала, что умеет действовать в серой зоне, и предоставляла судьям возможность удалять финнов. Тем не менее Финляндия выстояла в меньшинстве, что уже было превосходно, учитывая, что в начале турнира этот компонент сильно проседал.

Финляндия и Канада на данный момент – две сильнейшие страны в хоккейном мире. В последние годы эти две страны показывали великолепное выступление как на взрослых, так и на молодёжных турнирах. В равной борьбе всё может решить одна шайба. В мае это сработало в пользу Финляндии в Тампере, сейчас – в пользу Канады в Эдмонтоне. Иногда поражения тоже полезны, чтобы не наступило пресыщение», — пишет автор Iltalehti Рику Исокоски.

Победный гол Кента Джонсона в овертайме Фото: iihf.com

«Судейский фарс в финале МЧМ! Сборная Финляндии потерпела худшее поражение, проиграв в овертайме. Она смогла отыграться с 0:2 в третьем периоде, к тому же ей пришлось биться ещё и против судей. Финляндии выписали семь удалений, Канаде – только одно.

После матча-триллера главный тренер Антти Пеннанен был спокоен. «Концовка игры и третий период были великолепны. Мы подобрались очень близко. Играть в финале – уже невероятное достижение, а мы к тому же показали и великолепную игру. Для этого нужно огромное мастерство и характер. Момент с едва не забитой шайбой в овертайме? Горький момент. Но, полагаю, эта история тоже не просто так. Я хочу выразить уважение обеим командам, они провели выдающийся матч. Поэтому не хочу начинать разговор о судействе».

И хотя Финляндия не стала чемпионом, это одна из наших величайших молодёжных сборных всех времён», — пишет автор Ilta Sanomat Аки-Петтери Пулккинен.

«Великолепный матч. Сюжет противостояния Финляндии и Канады снова был прекрасен. Финляндия может гордиться своим выступлением. Если смотреть на весь турнир, то Канада заслужила победу. Но в отдельно взятом матче может случиться всё что угодно, и Финляндия могла бы заслужить победу, потому что боролась с ветряными мельницами. Ей пришлось много играть в меньшинстве», — приводит слова эксперта Топи Няттинена Yle.