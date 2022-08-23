«Требуются миллиарды на достройку». Дождётся ли Новосибирск новый хоккейный стадион?

Про новые арены в Омске и Новосибирске говорили давно, а построить их должны были к молодёжному чемпионату мира, которого сборную России лишили по политическим мотивам.

В результате в Омске арена практически достроена, а о своих успехах в «Авангарде» докладывают общественности на постоянной основе.

А вот в Новосибирске дела гораздо хуже. И на это не мог не обратить внимания бывший президент КХЛ, а ныне заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Вице-премьер остался недоволен темпами работ. Отставание от графика составляет 78 дней. Кроме того, регион запрашивает дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства ледовой арены в связи с конструктивными изменениями проекта», — цитирует пресс-службу Чернышенко «Интерфакс».

«На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены – не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы. Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии не принимается.

На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц Министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство», — сказал Чернышенко.

Повторимся, изначально ледовая арена в Новосибирске строилась в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира, который должен был пройти в 2023 году, работы начались в 2019 году. Стоимость всего комплекса работ сперва оценивалась в 19,5 млрд рублей. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется осенью 2022 года.

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Однако, по всей видимости, к осени такими темпами ничего построено не будет. Хотя после критики со стороны Чернышенко ответственные люди и организации, возможно, начнут шевелиться.

Стройка арены Фото: twitter.com/hcsibir

Судя по всему, после лишения России права на проведение МЧМ интерес к стройке по большей части был потерян, но ведь в столь крупном городе, коим является Новосибирск, есть ещё и клуб КХЛ, который, как и «Авангард» в Омске, хочет поскорее переехать в свой новый дом. Но такими темпами скорого переезда «Сибири» на новую арену ждать вряд ли стоит. По крайней мере, на сегодняшний день предпосылок к этому нет.