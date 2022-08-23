«Требуются миллиарды на достройку». Дождётся ли Новосибирск новый хоккейный стадион?

Про новые арены в Омске и Новосибирске говорили давно, а построить их должны были к молодёжному чемпионату мира, которого сборную России лишили по политическим мотивам.
В результате в Омске арена практически достроена, а о своих успехах в «Авангарде» докладывают общественности на постоянной основе.
А вот в Новосибирске дела гораздо хуже. И на это не мог не обратить внимания бывший президент КХЛ, а ныне заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Вице-премьер остался недоволен темпами работ. Отставание от графика составляет 78 дней. Кроме того, регион запрашивает дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства ледовой арены в связи с конструктивными изменениями проекта», — цитирует пресс-службу Чернышенко «Интерфакс».
«На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены – не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы. Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии не принимается.
На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц Министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство», — сказал Чернышенко.
Повторимся, изначально ледовая арена в Новосибирске строилась в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира, который должен был пройти в 2023 году, работы начались в 2019 году. Стоимость всего комплекса работ сперва оценивалась в 19,5 млрд рублей. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется осенью 2022 года.
Однако, по всей видимости, к осени такими темпами ничего построено не будет. Хотя после критики со стороны Чернышенко ответственные люди и организации, возможно, начнут шевелиться.
Стройка арены
Фото: twitter.com/hcsibir
Судя по всему, после лишения России права на проведение МЧМ интерес к стройке по большей части был потерян, но ведь в столь крупном городе, коим является Новосибирск, есть ещё и клуб КХЛ, который, как и «Авангард» в Омске, хочет поскорее переехать в свой новый дом. Но такими темпами скорого переезда «Сибири» на новую арену ждать вряд ли стоит. По крайней мере, на сегодняшний день предпосылок к этому нет.
- 23 августа 2022
-
13:15
-
12:40
-
12:30
-
12:27
-
12:18
-
12:12
-
11:58
-
11:05
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
08:45
-
08:31
-
08:22
- 22 августа 2022
-
23:24
-
22:37
-
22:26
-
21:31
-
20:51
-
20:17
-
19:50
-
19:35
-
19:10
-
18:57
-
18:54
-
18:24
-
18:21
-
18:03
-
17:25
-
16:30
-
16:15
-
15:46