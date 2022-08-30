«Ак Барс» — не лучший даже с суперзвёздами. Рейтинг атаки Востока КХЛ

Заканчиваем готовиться к новому сезону КХЛ. Сегодня серию материалов о силе каждой линии каждого клуба КХЛ завершает рейтинг атакующих бригад клубов Восточной конференции.

11. «Амур»

Из шести самых результативных игроков Хабаровска прошлого сезона в клубе остался лишь один Иван Николишин. Топ-6 клуба пришлось пересобирать заново, а ведь она и в том году выглядела бледновато. В нижних звеньях предсезонку начинали вообще игроки из ВХЛ, и лишь перед самым стартом сезона «Амур» подписал тройку хоккеистов с неплохим кахаэловским опытом, но не голеадоров.

Иван Николишин Фото: photo.khl.ru

У клуба есть потенциально ударное звено Кэлоф — Николишин — Руденков, а за его пределами всё куда более грустно. Есть ещё одна вакансия для легионера, но привезти людей в Хабаровск всегда было достаточно сложно, а уж сейчас! Ждём разве что раскрытия Кирилла Слепца, которому когда-то раздали много авансов.

10. «Нефтехимик»

Нижнекамский клуб заинтриговал заявлением, что имеет право арендовать игроков из системы СКА после завершения их предсезонки — всё в рамках сделки по Хайруллину. В остальном мало изменилось по сравнению с прошлым годом, когда клуб давал шансы молодёжи из высшей лиги.

Из новичков интересны возвращение в КХЛ Паршина, который набирал больше очка за игру в словацкой лиге, приезд лучшего бомбардира этой же лиги Бучека, который даже расторг ради этого контракт с фармом «Сиэтла». В целом Нижнекамск — это восточная «Северсталь», где громкость имён будет не так значима, а важнее система.

9. «Адмирал»

У Владивостока есть роскошь по нынешним временам — полная пятёрка легионеров, пусть и не самая громкая по именам. Пока матчи из-за упорства одной прибалтийской федерации пропускает Елисеев, но так как случай с Калниньшем успешно разрешился, то можно ждать и другого дальневосточного латвийца. Недавно «моряки» смогли вытащить у «Авангарда» Горшкова — он был лучшим бомбардиром главных врагов в прошлом году, но в Омске в топ-6 не пробился.

Николай Елисеев (слева) Фото: photo.khl.ru

8. «Барыс»

Если в Нур-Султан приедет Сергей Шумаков, то у команды будет отличная топ-6. Но пока его официально никто не представлял — и, кроме того, у «Барыса» сохраняется чудовищный разрыв между легионерскими тройками и всеми остальными. Когда усилий лишь одного звена иностранцев перестало хватать даже для плей-офф, то клуб стал ввозить легионеров пачками. Однако новым ударом для клуба стал вывод граждан Казахстана из-под лимита.

Бойцы для нижних звеньев типа Акользина и Шевченко уехали в российские команды, пусть и не все там пригодились. Этим летом ушёл даже казавшийся вечным Роман Старченко — поэтому из-за необстрелянности местных игроков «Барыс» стоит пока достаточно низко. Однако клуб приучил нас к тому, что привозит новичков уже по ходу регулярки.

7. «Сибирь»

У Новосибирска нападение ровное, но довольно беззвёздное. Трёх новичков «Сибири» — Бутузова, Основина и Бека — пока наигрывают как первое звено. Клубу, который в первые месяцы прошлого сезона с гигантским трудом вымучивал шайбы, точно бы подошёл ещё один центр-легионер — но менеджмент говорит, что его найти будет уже маловероятно.

Дмитрий Овчинников Фото: photo.khl.ru

Х-фактор — Дмитрий Овчинников, пропустивший почти всю предсезонку из-за оформления бумаг в «Торонто». От парня, который называется главным талантом системы клуба за последние несколько лет, ждут очень многого — и, судя по его игре на Мемориале Пучкова, место в основе, а не приставной стульчик лимитчика, он заработал.

6. «Трактор»

Потеря связки Седлак — Гика очень больно бьёт по глубине состава, которая обычно осложняется тем фактом, что Анвар Гатиятулин не особенно любит ротацию. Пока именно этот фактор не позволяет поставить Челябинск выше, потому что пара травм — и состав будет выглядеть бледнее, «Челмет» в последние годы мало кого довёл до основы.

Однако поиск иностранцев ведётся, в кулуарах упоминалась фамилия одного опытного энхаэловца. Но и без него интересных фигур в атаке достаточно — вернулся Бурдасов, невероятно красивый трюк исполнил Тертышный, интересно ворвался в основу негабаритный технарь Шабанов, никуда не делись оборонительные форварды. Явно не хватает только легионеров.

5. «Автомобилист»

Плюс «Авто»: состав богат звёздами. Минус: большинство закупок клуба последних лет выглядит абсолютно бессистемной погоней за именами. По слухам, «Автомобилист» опять предлагал безумные деньги многим игрокам, попытался сменить легионерский вектор на финский, однако эти планы сорвала политика.

Известно, что Николай Заварухин хотел пригласить несколько игроков из «Сибири», чтобы всё-таки укрепить нижние звенья и сделать их более боевыми. Одним из них был Никита Шашков — об интересе «Авто» к нему было хорошо известно, но «Сибирь» не отпустила. Стратегически «Автомобилист» за год изменился мало — теперь вопрос, что выжмет из игроков тренерский штаб.

4. «Салават Юлаев»

Кто бы мог подумать, что настанет момент, когда «Салават» будет существовать без финнов. Однако их североамериканские заменители выглядят интересно: Хмелевски есть что доказывать, наверняка он не откидывает вариант возвращения в Америку в свои 23, вряд ли он будет лениться. У Хо-Сэнга в голове кавардак, это почти общепризнанно, но чисто по уровню техники и мышления в КХЛ с ним мало кто сравнится.

Джош Хо-Сэнг Фото: ХК «Салават Юлаев»

Кроме этого, у Уфы куча перспективной молодёжи, которая уже показала себя в плей-офф, но в регулярке пока не имела много шансов. На рынке за большие деньги выкуплен Дроздов из «Спартака», показавший себя отличным бойцом для меньшинства, подписан Бочаров, бывший одним из немногих светлых пятен в «Автомобилисте», плюс заслуженный чекер КХЛ Тимкин. Глубина у «СЮ», как ни странно, побольше, чем года полтора назад.

3. «Авангард»

С Омском такая же история — в первые месяцы казавшаяся панической скупка игроков из провинциальных клубов, полная неясность с легионерами, смешки по поводу того, что никто не едет в Омск. Однако первый сезон на новой арене «ястребы» начнут с солидной компанией. Главный успех — возвращение связки Буше — Найт, которую якобы предлагали многим клубам лиги, и покупателям уже было не до уголовной истории первого.

Грандиозный успех — почти бесплатное возвращение Ткачёва, которое стало возможным благодаря сложной комбинации. Владимир доминировал в АХЛ, но после отрезочка в самом начале года второго шанса в НХЛ не получил. Так что хотя «Авангард» начал предсезонку на низком старте, прямо сейчас клуб снова сбил глубокую топ-9 атаки, которую могут поддержать таланты из академии.

2. «Ак Барс»

Почему не первое место? Пока что состав «АБ» напоминает анекдот, где у суперлайнера были библиотека, бассейн, теннисные корты, и он со всем этим пытался взлететь. Конечно, у «Ак Барса» сверхглубокий состав, но пока что Олегу Знарку ещё надо разобраться со всем тем богатством, которое он получил, а это не происходит за одну предсезонку. Такого разрыва у Казани со всей лигой, какой был у СКА году в 2017-м, точно нет.

Олег Знарок Фото: photo.khl.ru

Каких-то игроков клубной системы ещё надо реанимировать. Пара Воронков — Галимов, которые как будто бы уже вечность играют в основе, в последнее время стагнировала, тот же Тарасов просто провалил сезон, каким в Россию приехал Радулов, пока просто никто не знает. Поэтому, конечно, в потенциале это лучшая атака вообще всей лиги, но ей ещё нужны отладка и настройка.

1. «Металлург»

А вот «Магнитке» никакая лишняя настройка не нужна — никто из лидеров прошлого года не ушёл, все остались на месте. Больших трансферов клуб, конечно, тоже не провёл, но сложно ещё как-то улучшить лучшую атаку лиги прошлого сезона (хотя говорят, что не исключён один обмен).

Тем не менее буквально на днях один интересный трансфер произошёл — в клуб переехал один из самых сильных (в прямом смысле) игроков лиги Михаил Фисенко, который для «Динамо» был слишком дорогим, а здесь будет важной частью четвёртого звена. Есть и внутренние резервы — ожидаемый прогресс Юрова, которого уже успели наиграть в первой тройке.