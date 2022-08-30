Эксперимент Ларионова, трансформация «Ак Барса» и «Динамо», смена одних легионеров на других — что из этого выйдет?

Мы будем смеяться над вратарями? А клюшек хватит на всех? 10 главных интриг сезона КХЛ

До старта нового сезона КХЛ остаётся меньше 48 часов. «Чемпионат» рассказывает об основных сюжетах предстоящего турнира.

Как хоккеисты справятся с увеличившейся нагрузкой?

Отказ международного сообщества от совместных с Россией соревнований заставил КХЛ пересмотреть главные принципы календаря. В частности, отсутствие национальной сборной в списке участников Евротура позволило лиге увеличить количество матчей до рекордного. В рамках регулярного чемпионата каждая команда проведёт по 68 игр. Большинство хоккеистов и тренеров поддержали реформу, хотя несогласные тоже нашлись.

«Ак Барс» — новый чемпион?

Эпоха Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе» не была отмечена новыми трофеями, и летом казанцы пошли на кардинальное переустройство собственной системы. Клуб вернул из творческих отпусков Олега Знарка и Зинэтулу Билялетдинова, а с трансферного рынка забрал во многом уникальных российских игроков. Вадим Шипачёв, Александр Радулов, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов, Кирилл Семёнов – теперь их всех можно называть «барсами». Впрочем, опыт прежних поколений свидетельствует о том, что даже самые роскошные с виду составы не всегда доминируют над соперниками.

В «Динамо» точно знают, что делают?

Москвичи пошли по противоположному пути и добровольно отказались от суперзвёзд. Решение бело-голубых устроить распродажу и сделать ставку на коллектив вместо отдельных личностей вызвало многочисленные споры, а местами – усмешки. Действительно, сложно поверить в то, что «Динамо» без Шипачёва может быть лучше «Динамо» с Шипачёвым. Однако на публике руководители клуба источают абсолютную уверенность в выбранной линии поведения.

Вадим Шипачёв Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Кто станет главной звездой?

В Казани у Вадима Шипачёва есть всё, чтобы продолжить покорение бомбардирских рубежей. Но кто возьмётся оспорить его превосходство? На что без Шипачёва способен Яшкин? В какой форме вернулся из Северной Америки Владимир Ткачёв? Насколько легко первую волну успеха пережил Арсений Грицюк? Как здоровье у Александра Радулова? Как адаптируется в грозном СКА Дамир Жафяров?

Какую роль сыграют легионеры?

До нынешней весны легионерское ядро внутри КХЛ составляли европейцы. Некоторые клубы (например, «Витязь» или «Салават Юлаев») находились в чрезвычайно высокой зависимости от своих финнов и шведов. Массовый исход скандинавов и чехов из России вынудил менеджеров искать другой рынок. В таких обстоятельствах их взгляд упал на противоположное побережье Атлантики. Именно там многие команды обнаружили для себя новых легионеров. Большинство из североамериканцев прежде не были широко известны, поэтому трудно избавиться от сомнений в том, что они станут адекватной заменой европейцам.

Сколько будут пропускать вратари?

Вратарский корпус пострадал от кадровых потерь куда сильнее, а пересобрать его за одно лето не удалось. У пустого корыта остались даже некоторые топ-клубы. Так, в «Авангарде» планируют сделать первым номером 34-летнего Станислава Галимова. В прошлом сезоне он выступал в финском «Кярпяте», где кошмарно провалился в плей-офф. Ситуация настолько печальна, что проблемы испытывают и армейские гранды: ЦСКА и СКА придётся довериться вратарям, которые не имели большого опыта в качестве основных.

Останутся ли клюшки к концу сезона?

Санкции отразились не только на кадрах. Хоккеисты нередко делятся недовольством – о прежнем изобилии в экипировке не напоминает ничто. Выводы о проблемах можно делать и по косвенным признакам: сейчас редкий игрок готов расстаться с клюшкой ради болельщика.

Новость по теме Коршков: проблемы с хоккейной экипировкой в России есть. У меня осталось только две клюшки

Удастся ли Ларионову революция?

Игорь Ларионов возглавил «Торпедо» и провозгласил нехарактерную для кахээловских широт философию: «Наша игра будет нацелена на атаку. Нам неинтересно играть на результат 1:0. Мы хотим много забивать в каждой игре». В Нижнем Новгороде есть очевидные пробелы в составе: без Жафярова и Чеховича атака стала заметно грустнее, а одного Агостино слишком мало для бразильской системы. Но, может быть, Профессор знает о «Торпедо» то, о чём мы даже не догадываемся?

Игорь Ларионов и Андрей Белевич Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что будет на открытии новой арены в Омске?

Один из самых хоккейных городов страны вернулся на карту КХЛ после четырёх лет отсутствия. И в Омске уже сходят с ума по «Авангарду». Летние мероприятия клуба – от торжественной презентации до обычных тренировок – вызвали в городе сумасшедший ажиотаж. Остаётся только догадываться, что будет там 1 октября – в день открытия нового стадиона.

Ну а главный вопрос всего сезона – только один.

Кто выиграет Кубок Гагарина?