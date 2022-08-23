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Рейтинг вратарских бригад в Западной конференции КХЛ, у кого лучшие голкиперы в КХЛ, ЦСКА, «Северсталь»

ЦСКА — лучший и без Федотова, «Северсталь» забралась в топ. Рейтинг вратарей на Западе КХЛ
Егор Бульчук
Рейтинг вратарей на Западе КХЛ
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Почти во всех клубах конференции последний рубеж стал менее надёжным.

Вратарская позиция оказалась самой пострадавшей в результате массового оттока легионеров из России. Освоив североамериканский рынок, клубы КХЛ смогли неплохо компенсировать потери полевых игроков, но не голкиперов. «Чемпионат» представляет свою версию рейтинга вратарских бригад в Западной конференции – все пары оценены по десятибалльной шкале.

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11. «Куньлунь» – 3,0

Вратари: Джереми Смит, Мэтт Джурасик

Джереми Смит в «Куньлуне», который ежегодно переживает масштабные обновления, может сойти за старожила. Ближайший сезон станет для голкипера четвёртым в китайском клубе. Впрочем, оснований надеяться на личный прогресс у Смита нет. С каждым сезоном показатель его надёжности падает. Новоявленный бэкап Мэтт Джурасик особых надежд тоже не вызывает – за его плечами только 20 матчей в АХЛ.

10. «Динамо» Минск – 4,5

Вратари: Константин Шостак, Алексей Колосов

«Динамо», всегда ставившее на иностранных голкиперов, резко сменило курс. В новом сезоне ворота «зубров» будут защищать белорусы – притом очень молодые. 22-летний Константин Шостак, до того выступавший за «Северсталь», скорее всего, станет основным вратарём. Однако трудно вообразить, чтобы в таком возрасте голкипера никто не менял. Замещать Шостака будет 20-летний Алексей Колосов. Лучше вратарей у Беларуси нет, однако юность может стать препятствием для их стабильной игры.

9. «Витязь» – 5,5

Вратари: Игорь Сапрыкин, Дмитрий Шикин

Подмосковная команда начнёт чемпионат с двумя примерно равноценными вратарями одного возраста. 30-летние голкиперы многое видели, Шикин перепробовал больше клубов, а Сапрыкин, напротив, за исключением короткой отлучки в «Куньлунь», всю карьеру отыграл в «Витязе».

Дмитрий Шикин

Дмитрий Шикин

Фото: photo.khl.ru

В такие годы ждать от них стремительного скачка было бы глупо. Но то, что свои обязанности они будут выполнять более-менее исправно, не вызывает сомнений. Худшим на фоне соперников этот тандем точно не окажется.

8. «Торпедо» – 5,5

Вратари: Андрей Тихомиров, Адам Гуска, Иван Кульбаков

Истинную силу вратарской бригады «Торпедо» реально оценить только осенью. Пока вокруг нижегородских голкиперов слишком много неизвестного. Сегодня торпедовцы объявили о подписании контракта с Адамом Гуской. Он успел провести три полных сезона за фарм «Рейнджерс» в АХЛ, но отчаялся бороться с Игорем Шестёркиным и Александром Георгиевым за место в основе и отправился на их родину.

В клубе рассчитывают, что Гуска сможет поспорить за статус первого номера с Андреем Тихомировым. Правда, возможно, бороться придётся и с Иваном Кульбаковым – у него к 25 годам только 16 матчей в КХЛ, но односторонний контракт.

7. «Сочи» – 5,5

Вратари: Алексей Мельничук, Максим Третьяк

Алексей Мельничук не смог пересидеть эру иностранцев в СКА и, когда его терпение лопнуло, полетел за океан. Командировка оказалась не слишком удачной, и теперь перед Мельничуком новый вызов. Выступая за одну из худших команд АХЛ, Алексей доказал, что матч за матчем готов справляться с сумасшедшей нагрузкой. Но удастся ли ему спасать «Сочи» от более техничных игроков вроде Шипачёва?

Максим Третьяк очередной год ходит в подающих надежды. Андрей Назаров даже называл вратаря «подрастающей глыбой». Только вот много ли вы знаете хоккеистов – даже амплуа Третьяка – которые существенно повышали уровень своего мастерства после 26 лет?

6. «Динамо» Москва – 6,5

Вратари: Илья Коновалов, Константин Волков

Уходящее лето стало для бело-голубых революционным с точки зрения трансферной политики. Клуб избавился от компании звёзд во главе с Вадимом Шипачёвым и сделал ставку на работяг. Переворот случился и во вратарской бригаде.

Сейчас обязанности первого номера возложены на Илью Коновалова. 24-летний голкипер вернулся в Россию после сезона в Северной Америке – его попытка покорить НХЛ не увенчалась успехом. При этом ещё четыре года назад вратаря сравнивали с коллегами калибра Бобровского и Василевского. На то были причины: в первом полноценном сезоне среди взрослых Коновалов одержал 25 побед в 45 матчах, пропуская в среднем меньше двух шайб за игру.

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Но дальше что-то разладилось, Коновалов перестал демонстрировать прежнюю надёжность и в итоге потерял место основного в «Локомотиве». Приглашение от «Динамо» – во многом аванс для Ильи. Нынешние возможности Коновалова – тайна, не разгаданная, возможно, и им самим.

Если голкиперу не удастся выйти на уровень дебютного года, «Динамо» ждут большие проблемы. За спиной ярославского воспитанника – Константин Волков, не имеющий в резюме ни одного матча в КХЛ.

5. «Спартак» – 6,5

Вратари: Алексей Красиков, Патрик Рыбар

«Спартак» – это, пожалуй, единственный клуб Запада, которому удалось больше, чем просто минимизировать потери внутри вратарской бригады. В отличие от конкурентов, москвичи усилились. Алексей Красиков получил в сменщики Патрика Рыбара, который в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо».

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Рыбар вряд ли сможет отобрать у россиянина роль первого номера, а вот в статусе бэкапа способен принести красно-белым пользу. В Минске словак пропускал в среднем почти по три шайбы за матч, но с запасом вышел на положительную разницу побед и поражений.

4. СКА – 7,0

Вратари: Александр Самонов, Дмитрий Николаев

Наверное, сложно найти человека, который радовался отъезду легионеров сильнее, чем Александр Самонов. На протяжении трёх лет голкипер оставался в тени иностранных одноклубников, хотя и активно вызывался в национальную сборную. К 27 годам Самонов не сыграл в КХЛ и сотни матчей.

Александр Самонов

Александр Самонов

Фото: photo.khl.ru

Теперь практики у Александра будет гораздо больше. За спиной у него лишь молодые партнёры, среди которых нет даже Ярослава Аскарова. И это может стать проблемой для СКА, если Самонову будет трудно найти себя в новом графике. Нет оснований считать, что он упадёт ниже приличного уровня, но сможет ли оставаться эффективным на длинной дистанции – вопрос.

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3. «Локомотив» – 7,5

Вратари: Иван Бочаров, Даниил Исаев

«Локомотив» вступает в сезон с вратарём, от которого можно ждать резкого прорыва. Иван Бочаров обладает колоссальным по меркам КХЛ потенциалом, но из-за нестабильности не может реализовать его в полной мере. Наверняка крепкая оборона ярославцев сделает всё, чтобы вселить в Бочарова уверенность. И если он обретёт психологический комфорт, то воплотится в действительно мощное оружие для своей команды.

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Вероятно, волжане ждут прогресса и от Даниила Исаева. С 2018 года его регулярно привлекают к основе, но дальше лавки отпускают лишь в порядке исключения. Суммарно за четыре сезона Исаев принял участие только в 22 матчах. Использовать 22-летнего таланта в таком режиме и дальше – значит поставить его карьеру под вопрос.

2. «Северсталь» – 8,0

Вратари: Владислав Подъяпольский, Дмитрий Шугаев

«Северсталь» – одна из немногих команд лиги, где за статус первого номера развернётся настоящая борьба. Оба голкипера в бригаде могут творить чудеса, а могут и внезапно сорваться – не зря в прошлом сезоне Андрей Разин часто прибегал к рокировкам вратарей.

В плей-офф череповчане опирались на более искушённого Подъяпольского, несмотря на то что Шугаев закончил регулярку с более успешной статистикой. Обоим вратарям нет ещё и 30, а конкуренция внутри дуэта будет делать их сильнее день ото дня.

1. ЦСКА – 9,0

Вратари: Александр Шарыченков, Адам Рейдеборн

ЦСКА удалось договориться о продолжении сотрудничества с Адамом Рейдеборном. Швед никогда не считался топ-голкипером даже на уровне КХЛ. Он испытывал игровые проблемы в «Ак Барсе», а в ЦСКА вчистую проиграл конкуренцию Ивану Федотову. Однако 30-летний хоккеист обладает большим опытом, а привычки совсем уж проваливаться у него нет.

Впрочем, в первую очередь армейцы будут рассчитывать на Александра Шарыченкова. Бо́льшую часть карьеры он провёл в качестве бэкапа, но в нескольких сезонах выступал на правах основного. Кроме того, по ходу прошлого плей-офф именно Шарыченкову после экстренного отъезда Юхи Метсолы пришлось встать на защиту ворот «Салавата Юлаева». Александр справился с ролью спасителя довольно успешно, хотя стихийно устроенная игра партнёров не особенно этому способствовала. В более системном ЦСКА Шарыченкову должно быть легче.

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