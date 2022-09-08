Они ещё не закончили? Топ-7 ветеранов-легионеров КХЛ, доигрывающих карьеру в Европе

В канун старта европейских чемпионатов вспоминаем главных ветеранов в истории КХЛ, не желающих расставаться с хоккеем и доигрывающих свои игровые карьеры за пределами российской лиги. Сразу отметим, что в этом материале рассматривались только игроки, кому исполнилось уже больше 35 лет.

Яромир Ягр, 50 лет, («Кладно», Чехия)

Разумеется, открывает список ветеранов легендарный чешский форвард Яромир Ягр. 15 февраля 2022 года великому нападающему исполнилось уже 50 лет, но он до сих пор продолжает игровую карьеру. На протяжении последних пяти лет Яромир выступает на родине, защищая цвета своего собственного клуба – «Кладно» – владельцем которого и является хоккеист.

В минувшем сезоне Ягр провёл 43 матча в элитном дивизионе чемпионата Чехии, сумев набрать в них 19 очков. Очень даже приличная статистика для игрока, уже разменявшего шестой десяток. Но самое главное достижение для Ягра заключалось в том, что «Кладно» смогло выжить в квалификационном раунде, сумев сохранить на этот сезон прописку в главном дивизионе чешского чемпионата.

В начале августа совмещающий игровую карьеру с управленческой должностью в клубе Ягр сообщил, что пропустит начало сезона, так как ему необходимо в должной мере укомплектовать клуб. При этом Яромир в очередной раз подтвердил намерение продолжать выходить на лёд и продолжать карьеру, которая продолжается с 1984 (!) года. Абсолютная фантастика.

Новость по теме 50-летний Ягр сообщил, что с большой долей вероятности пропустит начало нового сезона

Якуб Клепиш, 38 лет, («Кладно», Чехия)

Одним из игроков, которых сумел привлечь Ягр в «Кладно», стал его бывший партнёр по «Авангарду» – Якуб Клепиш. В сезоне-2008/2009 Яромир стал лучшим бомбардиром омского клуба в первом в истории регулярном чемпионате КХЛ, а Якуб замкнул топ-5 в списке лучших игроков «ястребов». Годом спустя они снова вместе играли в России, а теперь воссоединяются на родине.

«Жду начала выступлений за «Кладно». Я уже играл с Ягром. Местоположение города сыграло большую роль в переходе. Я живу в Праге, у меня два маленьких сына, так что это большое преимущество. И у меня также было хорошее ощущение от разговора, который состоялся с Яромиром», — отметил Клепиш после заключения контракта.

Известный чех является двукратным обладателем Кубка Гагарина, причём заветные трофеи он завоевал в составах разных команд. В 2011 году Клепиш стал чемпионом в составе «Салавата Юлаева», а на следующий год познал радость чемпионского шампанского уже в московском «Динамо». Любопытно, что свою последнюю победу в КХЛ Якуб одержал на омском льду, но уже не в «Авангарде», а как раз таки над «Авангардом». В 2012 году именно гол Клепиша в седьмом матче с «ястребами» принёс Кубок Гагарина московскому «Динамо».

Патрик Торесен, 38 лет, («Сторхамар», Норвегия)

Не спешит уходить на покой и ещё одна знаковая фигура в истории российского хоккея – норвежский форвард Патрик Торесен. В свои 38 лет экс-форвард СКА и «Салавата Юлаева» доминирует в родном норвежском чемпионате, выбивая полтора очка в среднем за матч – 52 очка в 37 матчах.

Патрик Торесен Фото: sil.no

Двукратный обладатель Кубка Гагарина является капитаном родного «Сторхамара», пытаясь помочь команде завоевать чемпионское звание, которое последний раз она брала в 2018 году. В минувшем сезоне клуб Торесена добрался до финальной серии чемпионата Норвегии, где потерпел поражение от «Ставангера».

Доминик Граняк, 39 лет, («Спарта», Чехия)

Словацкий защитник провёл в КХЛ всего четыре сезона, но за это время успел оставить огромный след в истории московского «Динамо». Болельщики бело-голубых до сих пор с теплотой в сердце вспоминают защитника, внёсшего огромный вклад в обе победы столичной команды в КХЛ. За «Динамо» Граняк выступал с 2010 по 2014 год, успев стать двукратным обладателем Кубка Гагарина и обладателем Кубка Континента.

Доминик Граняк Фото: hcplzen.cz

После неудачного плей-офф-2014 и поражения от «Локомотива» в Москве не стали продлевать контракт с защитником, и Граняк отправился играть в Швецию. Начиная с 2017 года Доминик выступает в Чехии, где успел поиграть за несколько команд. В это межсезонье он снова сменил клуб, перебравшись из «Пльзеня» в «Спарту».

Яркко Иммонен, 40 лет, («Юкурит», Финляндия)

В 2015 году один из сильнейших центральных нападающих в истории КХЛ уехал в Швейцарию. Финн, известный стабильной игрой на точке вбрасывания, провёл два сезона за «Цуг». Летом 2017 года Иммонен вернулся на родину и не прогадал. Яркко признали джентльменом года, а вместе с «ЮПом» он выиграл хоккейную Лигу чемпионов.

Яркко Иммонен Фото: jukurit.fi

Прошлый сезон он провёл в составе «Юкурита», набрав 28 очков в 60 матчах регулярного чемпионата, являясь ассистентом капитана команды. Игра Яркко на старте сезона настолько впечатлила боссов клуба, что уже в ноябре контракт с обладателем Кубка Гагарина – 2009 был продлён ещё на один сезон, в который нападающий вступает в возрасте 40 лет.

Петри Контиола, 37 лет, («Ильвес», Финляндия)

На родине доигрывает хоккейную карьеру и ещё один известный финн – Петри Контиола. Сыгравший свыше 600 матчей в КХЛ 37-летний нападающий в минувшем сезоне помог «Ильвесу» добраться до бронзовых медалей чемпионата Финляндии.

Петри не просто является ассистентом капитана команды, но и одной из её главных ударных сил. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром клуба, набрав 38 очков в 52 матчах регулярки и добавив к ним ещё семь очков в 13 матчах плей-офф.

Роман Червенка, 36 лет, («Рапперсвилль-Йона», Швейцария)

Став лучшим снайпером КХЛ в составе «Авангарда», Червенка безуспешно пытался покорить НХЛ. Выиграв Кубок Гагарина со СКА, он вернулся в Чехию, но после того, как стал абсолютно лучшим игроком Экстралиги, ему вскоре стало скучно, и он на долгие годы осел в Швейцарии. В этом же чемпионате Роман будет играть и в новом сезоне.

Роман Червенка Фото: lakers.ch

В свои 36 лет Червенка не только и не думает о завершении карьеры, а кажется, что переживает вторую или уже третью молодость. В минувшем сезоне Роман выбил потрясающие 64 очка в 52 матчах швейцарской регулярки и провёл потрясающий год на международном уровне. На чемпионате мира Червенка набрал 17 очков в 10 встречах, став лучшим ассистентом турнира. Во многом благодаря отличной игре Романа чешская команда в результате добралась до бронзовых медалей мирового первенства.