«Витязь» — оглушительная сенсация КХЛ. Безденежная команда несёт грандам боль

Три матча на самом старте продолжительного турнира – не лучший отрезок, чтобы делать основательные выводы. Но некоторые клубы КХЛ буквально принуждают говорить о себе, и главный в этой компании – «Витязь». Подмосковный клуб, который раньше играл в Чехове и Подольске, а теперь выступает в Балашихе, всё ещё непобедим и, как следствие, занимает второе место на Западе.

Летом едва ли не все – от сторонних зрителей до вполне статусных экспертов – прочили «Витязю» место с другого конца турнирной таблицы. Для такого прогноза, казалось, достаточно одного аргумента: команда, всегда в особо высокой степени зависимая от иностранцев, почти в одночасье их лишилась. Финны Миро Аалтонен, Нико Оямяки и Валттери Кемиляйнен после 24 февраля отказались оставаться в России. Канадец Даниэль Одетт сначала подписал контракт с клубом, но потом, выплатив компенсацию, расторг соглашение.

Так в «Витязе» распалось одновременно первое (и единственное атакующее) звено и ударная (тоже единственная) бригада большинства. Трио нападающих в предыдущей регулярке выбили отметку в 40 очков, а защитник Кемиляйнен набрал больше 25 баллов.

До появления Одетта и компании «Витязь» тоже «выезжал» на качественных легионерах. Способность генерального менеджера Игоря Варицкого отыскивать одновременно неизвестных и классных европейцев стала фирменной чертой клуба. Чаще всего Варицкий делал ставку на финнов и чехов – в этом году ему пришлось осваивать североамериканский рынок.

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Функционеру удалось заманить в Подмосковье двукратного обладателя Кубка Стэнли Скотта Уилсона, бывшего нападающего «Миннесоты» и минского «Динамо» Зака Митчелла, а также 31-го номера драфта НХЛ защитника Жереми Руа. Когда выяснилось, что Одетт до Балашихи не доедет, Варицкий активировал запасную опцию – выписал из Минска ещё и Тайлера Граоваца.

Канадцы выглядели неплохой альтернативой финнам, хотя сомнения в том, насколько успешно они компенсируют потери, всё равно оставались. Но беда не приходит одна, и в середине августа команду настигли новые проблемы. «Наш нападающий Зак Митчелл получил повреждение в контрольном матче с «Ак Барсом». Было столкновение у борта, на него упали сверху, игровой момент. У Зака повреждение верхней части тела», – констатировал Варицкий. В нынешнем сезоне он команде уже не помощник.

Предсезонные матчи и с Митчеллом в составе «Витязю» не удавались, а после его травмы всё просто пошло прахом. Как итог из 11 игр «витязи» победили только в трёх – причём звонкие оплеухи подопечные Вячеслава Буцаева терпели не только от «Ак Барса», но и от «Куньлуня» с «Адмиралом».

Однако на старте чемпионата команду ждало перерождение. В дебютной встрече подмосковные хоккеисты заставили хвататься за голову игроков «Авангарда». В первом периоде «Витязь» гнулся под атаками Ткачёва, Грицюка и их партнёров. С каждой атакой омичей ощущение, что ещё пара бросков – и «Витязь» пойдёт трещинами, становилось всё навязчивее. В итоге Дмитрий Шикин выловил 39 таких, полевые игроки смогли удержать равенство в счёте до конца, а перед самой финальной сиреной нанесли разящий контрудар и внезапно отменили овертайм.

Через день Шикин сделал ещё 39 сейвов – теперь уже в матче с «Салаватом». И если исход игры с «Авангардом» хейтеры «Витязя» могли назвать «отскоком», то в новом матче зависимость результата от случая оказалась значительно ниже. «Витязь» трижды выходил в лидеры: два раза сопернику удалось отыграться, а в третий – нет.

Алексей Волгин и Дмитрий Шикин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В следующей встрече – с «Барысом» – всё сложилось более благополучно. «Витязь» показал, что может играть и в атаку: за третий период «богатыри» нанесли 20 бросков и каждый пятый сделали голевым, а Шикин отправился домой с заслуженным «сухарём».

Долгое время считалось, что звёздный час в карьере голкипера – легендарный МЧМ-2011 в Баффало. Дмитрий не был железным первым номером даже в «Сочи», опускался в «Куньлунь», а повышение – до «Автомобилиста» – не принесло ему игровой пользы. В «Витязе» Шикин выступает выше всяких похвал – по проценту отражённых бросков (96,4%) он пятый в лиге с микроскопическим отставанием от конкурентов.

Ещё несколько хоккеистов «Витязя» тоже воспринимались как сбитые лётчики. Кирилл Рассказов не пригодился «Торпедо», а в прошлом сезоне не был ключевым исполнителем для подмосковной команды. Сейчас Рассказов – важный центр, выигрывающий под 70% вбрасываний и забивший уже дважды. Два гола в активе и у Владислава Кары, которого в полной мере не смог раскрыть даже Андрей Разин.

Как и Разин, тренирующий «Витязь» Вячеслав Буцаев оказывает колоссальное влияние на команду. У специалиста богатый опыт управления командами, от которых не ждут ничего хорошего. Три года назад «Нефтехимик» с Буцаевым так же скверно провёл предсезонку, а потом с трудом вкатывался в регулярку: в 18 матчах «волки» разжились лишь тремя победами. Руководители доверились тренеру, и во второй половине октября нижнекамцы выдали роскошную серию и обставили подряд 10 соперников (среди них – СКА, ЦСКА, московское «Динамо» и «Ак Барс»).

Вячеслав Буцаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ещё одно сходство «Витязя» с «Северсталью» – скромный бюджет. У подмосковного клуба есть около 400 млн рублей на зарплаты – это третья снизу платёжка в Западной конференции. Впрочем, имея крайне мало пространства для финансового манёвра, команда уже сделалась более разнообразной. Теперь не всё здесь зависит от небольшой горстки хоккеистов, как раньше. Сколько дерзкие выскочки продержатся на таком уровне – основной вопрос этой чудесной истории. Вряд ли и в будущем небо над Балашихой будет безоблачным, но кусаться этот «Витязь» будет до конца.