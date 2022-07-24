Генменеджер «Витязя»: Одетт зависим от мнения родителей. Его агент был на стороне клуба

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал расторжение контракта с форвардом Даниэлем Одеттом. Контракт был расторгнут по инициативе игрока.
«Мы все видим, какая складывается ситуация. Мы были приятно удивлены, когда Даниэль, несмотря ни на что, согласился продлить контракт с нашим клубом, сказал, что никаких проблем не будет, и одним из первых поставил подпись под новым соглашением. Мы, соответственно, не искали крайнего форварда в ударное звено и не планировали что-то менять. Все в клубе были спокойны, потому что канадский форвард готовил все необходимые документы для выступления и работы в России.
А потом вмешались какие-то обстоятельства семейного характера. Я думаю, он парень молодой и несколько зависим от мнения родителей, как и другие молодые игроки, что из Европы, что из Северной Америки. Это мы, россияне, рано взрослеем, а там ребята более поздние. Поэтому на семейном совете они приняли решение, что Даниэль не поедет в Россию, что контракт будет расторгнут и согласно регламенту КХЛ они выплатят неустойку в 2/3 от суммы, так как это односторонний разрыв по инициативе хоккеиста.
Увидим ли мы компенсацию? Я надеюсь на его слова и его порядочность. Агент игрока Алёша Пилко нас заверил, что всё будет строго по регламенту. Надо отдать работе Алёши должное, он до последнего уговаривал Даниэля не расторгать контракт и поехать в Россию. Пилко сам удивился такому повороту событий и был в этой ситуации на стороне клуба, и дело тут не в финансовой, а больше в имиджевой составляющей для его агентства», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью Варицкого читайте завтра на «Чемпионате» в 10:00.
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