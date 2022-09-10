«Россия — очень странная страна. Даже не знаю, как описать русских». Откровения чеха о КХЛ

Чешский нападающий Лукаш Радил провёл в КХЛ пять лет с перерывом на два сезона в Северной Америке. Четыре года он отыграл за «Спартак», успев стать четвёртым бомбардиром команды за время её выступления в КХЛ, а прошлый сезон провёл в рижском «Динамо». Сейчас Радил вернулся на родину и дал интервью чешскому сайту hokej.cz, в котором рассказал о своей жизни в России.

«Россия — очень странная страна. Я даже не знаю, как описать русских»

— В 25 лет вы уехали из Чехии в московский «Спартак». Как адаптировались к жизни за границей?

— Тяжелее всего было в начале, как и всегда. Когда впервые приехал в Москву, практически никуда не ходил, сидел дома. Я ещё такой человек, не люблю перемен, так что тогда мне было непросто. Но, оглядываясь назад, это был очень ценный опыт. Немного освоившись, ты начинаешь знакомиться с культурой и всем вокруг. Не говорю, что всё всегда было позитивно, но сам опыт проживания в другой стране довольно интересен.

— Мы иногда удивлялись, что там происходит на арене «Спартака». Например, однажды после серии поражений в раздевалку команды пришли болельщики (имеется в виду нашумевший случай шестилетней давности, когда фанаты красно-белых пришли в раздевалку команды, ругались матом, оскорбляли игроков и предъявляли претензии за плохие результаты. – Прим. «Чемпионата»).

— Да, болельщики в раздевалке – это жёстко. Это очень странная страна. Я даже не знаю, как описать русских. В общении это очень приятные ребята, как только узнаёшь их поближе, то они становятся друзьями на всю жизнь. Но в группе они такие бестактные, несговорчивые. У них собственная упрямая система, в которую они иногда слепо верят.

— Что скажете об отъезде из КХЛ чехов и словаков в нынешней ситуации?

— Думаю, это на совести каждого. Лично я бы побоялся туда ехать, мало ли, что там будет. Я не думаю, что это правильный путь. Время покажет, стоило ли в такой ситуации ехать в КХЛ.

«В КХЛ система игры не важна. Проигрываешь — виноваты игроки, а не тренер»

— В то же время в Риге вам очень понравилось, вы рассказывали, что хоккейный стиль в КХЛ вам подходит.

— Да, мне очень нравился стиль хоккея. Очень техничная, скоростная игра. Я хорошо там играл, на большой площадке в игре важна мысль.

— Заметили разницу с международным хоккеем?

— Там игра быстрее. Есть шведы и финны, которые традиционно хороши в игре с шайбой и прекрасно катаются. Но основное отличие – в соблюдении системы. В КХЛ система игры не так уж важна. Не хочу ругать русских тренеров, но там, если ты выигрываешь, значит, всё отлично. А если проигрываешь, то вина ложится на игроков, потому что тренеры-то всё хорошо организовали. Так что основное отличие было в системе, которая в НХЛ, наоборот, хорошо отлажена.

— Что такого особенного было в НХЛ?

— Там всё в несколько раз быстрее.

— Даже по сравнению с чемпионатом мира?

— Да. Эта разница достигается за счёт меньшей площадки. В этом огромное отличие НХЛ от других топовых лиг мира – КХЛ, АХЛ, чемпионатов Швеции или Швейцарии. Там все очень умные. Быстрые, умные и уверенные в себе. Там сильные игроки, никто не делает слишком много ошибок. Всё идеально.

Лукаш Радил Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— После трёх сезонов в холодной Москве вы уехали на жаркий запад США. Это был ещё один шок?

— Снова что-то новое, ещё одно интересное место. Мне повезло получить предложение от «Сан-Хосе» и поиграть в Америке. И я смог поиграть в НХЛ, осуществил свою мечту. Сошлось несколько позитивных моментов – мы жили в Калифорнии, и фарм-клуб располагался рядом с основной командой. Это было большим преимуществом, не надо было никуда мотаться. В других клубах игрокам приходится по четыре часа летать между НХЛ и АХЛ, а между командами тебя перебрасывают довольно часто. Мне не пришлось так много летать, поэтому жизнь в США была лёгкой. К тому же Калифорния великолепна, одно из самых красивых мест в мире. И одно из самых дорогих (смеётся).

— Сейчас вы перешли в «Пардубице» и сказали, что, возможно, навсегда. Чувствуете, что уже пришло время где-то обосноваться?

— Посмотрим, буду действовать по обстоятельствам, но мне нравится в «Динамо». Я больше не хочу ехать за границу, сейчас в мире не всё так гладко. Не время куда-то ехать, а «Пардубице» мне близок, я здесь вырос. Но в спорте нельзя далеко загадывать, в карьере всё может случиться, так что надо думать только о следующем матче.