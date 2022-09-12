Возвращение Аскарова и дебют уникального защитника. Все русские на турнирах новичков НХЛ

Больше всего наших в «Сент-Луисе» и «Сан-Хосе», но главный российский талант — в распоряжении «Анахайма».

До старта нового сезона НХЛ остаётся менее месяца, но уже на этой неделе в Северной Америке начнутся традиционные турниры новичков. «Чемпионат» рассказывает о российских хоккеистах, которые примут участие в этих играх.

Prospects Showcase

«Нэшвилл»: Ярослав Аскаров

Пожалуй, самый известный россиянин среди дебютантов – Ярослав Аскаров. The Athletic ставит воспитанника СКА на вторую позицию в рейтинге вратарей-проспектов, хотя в течение последних двух сезонов он не был тем человеком, который способен стабильно помогать своей команде. С учётом того, что «Нэшвилл» потратил на Аскарова 11-й пик драфта, турнир новичков не станет для него последним шансом. Но время оправдывать авансы наступило для Ярослава уже давно.

«Каролина»: Александр Пашин, Василий Пономарёв, Григорий Дронов

«Харрикейнз», вероятно, впечатлившись игрой Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, посвятили предыдущий драфт их соотечественникам. «Ураганы» потратили на россиян четыре пика из семи. Однако до Prospect Showcase никто из вновь выбранных хоккеистов не доедет.

За «Каролину» выступят лишь два российских нападающих, выбранных на драфте-2020. Василий Пономарёв давно на виду у боссов клуба: этим летом он в составе фарма «Харрикейнз» стал обладателем главного трофея АХЛ – Кубка Колдера. В то же время 20-летний Александр Пашин знаком исключительно зрителям ВХЛ. В прошедшем сезоне форвард набрал 42 очка в 48 матчах за «Торос». Пашин наделён очень скромными габаритами (172 см и 70 кг), и скауты считают его основным конкурентным преимуществом техническую оснащённость.

Кроме того, в составе, опубликованном на сайте «Каролины», значится Григорий Дронов. В середине июля сообщалось, что бывший защитник «Металлурга» подписал пробный контракт с «Аризоной».

«Тампа»: Дмитрий Семыкин

Дмитрий Семыкин, напротив, выделяется в первую очередь силовыми качествами. 190-сантиметровый защитник уже успел поиграть в АХЛ, но этот опыт трудно назвать успешным. При этом в феврале хоккеисту исполнится 23 года – времени на раскачку у него нет.

Расписание матчей с участием российских игроков

16 сентября

«Каролина» — «Флорида» — 17:00 (здесь и далее — время московское)

«Тампа» — «Нэшвилл» — 20:00

18 сентября

«Каролина» — «Нэшвилл» — 17:00

«Тампа» — «Флорида» — 20:00

19 сентября

«Нэшвилл» — «Флорида» — 17:00

«Каролина» — «Тампа» — 20:00

Traverse City Prospect Tournament

«Коламбус»: Кирилл Марченко

The Athletic считает бывшего нападающего СКА одним из 20 главных претендентов на «Колдер Трофи» – и в этом случае оценка издания выглядит вполне объективной. За плечами Марченко три стабильных сезона на взрослом уровне при небольшом игровом времени.

Кирилл Марченко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Даллас»: Артём Грушников

Для 19-летнего Артёма Грушникова предсезонный турнир в Траверс-сити станет вторым в карьере. Перед началом первого в «Далласе» возлагали на него серьёзные надежды. Тренеры «Старз» поражались терпеливости и обученности Грушникова, и защитник не подвёл. Отнести Артёма к восходящим звёздам трудно, но минувший сезон в OHL он закончил с показателем полезности «+33» – это отличное доказательство его надёжности.

«Детройт»: Кирилл Тютяев

Прошлой осенью нападающий оформил дубль в одном из матчей этого же турнира, но с тех пор его карьера вперёд не продвинулась. При этом Тютяев зарекомендовал себя как чрезвычайно эффективный игрок: в чемпионате Беларуси, играя в среднем по 10 минут за матч, он набрал 41 очко в 56 играх.

«Сент-Луис»: Никита Александров, Андрей Баканов, Вадим Жеренко

Многочисленная российская банда собралась в «Сент-Луисе». Самый искушённый в этой компании – Никита Александров, которому на этой неделе исполнится 23 года. Для нападающего, родившегося в Германии и ещё в юности выступавшего за немецкие команды, прошедший сезон стал первым полноценным в АХЛ. Вместе со «Спрингфилдом» Александров дошёл до финала. В среднем за игру он набирал около 0,5 очка – неплохой показатель для форварда оборонительного плана.

Андрей Баканов вернулся в Штаты после двухлетней командировки в Россию. На родине нападающий провёл чуть больше полусотни матчей, а до этого выступал в американских юниорских лигах.

У Вадима Жеренко заокеанского опыта нет, но «Сент-Луис» уже подписал с вратарём полноценный трёхлетний контракт новичка. Сам Вадим в интервью признавался, что не исключён вариант, при котором «Блюз» отправят его в аренду в один из российских клубов.

Расписание матчей с участием российских игроков

15 сентября

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 22:00

«Даллас» — «Торонто» — 1:30

16 сентября

«Коламбус» — «Дейтройт» — 22:00

«Торонто» — «Сент-Луис» — 1:30

17 сентября

«Детройт» — «Даллас» — 1:00

18 сентября

«Сент-Луис» — «Даллас» — 18:00

«Торонто» — «Коламбус» — 21:00

19 сентября

«Детройт» — «Торонто» — 18:00

Arizona Rookie Faceoff

«Анахайм»: Павел Минтюков

На последнем драфте талантливый защитник ушёл под 10-м номером. И если Минтюков хорошо проявит себя на турнире новичков, есть все основания ждать его появления в основной команде. В лиге Онтарио Павел, несмотря на амплуа, стал лучшим бомбардиром своей команды. В его арсенале – сплошь редкие для российских защитников инструменты: отличное катание, владение шайбой, способность разогнать атаку.

«Сан-Хосе»: Даниил Гущин, Артемий Князев, Артём Гурьев

Данила Гущин сколотил себе репутацию элитного бомбардира OHL: в 51 игре прошлого сезона у него 71 очко, в том числе 41 гол. В АХЛ нападающий сыграл пока лишь три матча, но успех на турнире новичков теоретически может вытолкнуть его напрямую в «Сан-Хосе» – «акулы» сейчас в кризисе, и свежая кровь им явно не помешает.

Самый молодой россиянин на предсезонных турнирах – Артём Гурьев. Защитнику лишь в мае исполнилось 19 лет, но он уже давно стал угрозой здоровью соперников. В юниорских лигах Гурьев постоянно набирает больше 50 минут штрафа за сезон. Впрочем, несдержанность не мешает ему отлично видеть площадку и так же стабильно набивать статистику за счёт голевых передач.

У Артемия Князева ярко выраженных черт не так много – зато нападающего с полным правом можно отнести к категории двусторонних.

«Колорадо»: Даниил Журавлёв

Защитник, игравший в молодёжной сборной России в одной паре с Александром Романовым, закрепился в основе «Ак Барса», но точно не стал незаменимым даже внутри казанской команды. Российские эксперты критиковали решение Журавлёва отправиться за океан, но сам Даниил преисполнен решимости попробовать свои силы на другом уровне.

Даниил Журавлёв Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Вегас»: Иван Морозов, Даниил Чайка

Даниил Чайка, для которого МЧМ-2020 превратился в настоящий кошмар, впоследствии смог реабилитироваться в глазах общественности. Защитник улучшил собственную игру под воротами и прокачал атакующие навыки. В прошедшем сезоне OHL у него 39 очков в 56 матчах.

Иван Морозов демонстрировал в КХЛ более скромную результативность, чем его партнёр Марченко. При этом Морозов – один из лучших российских центрфорвардов по игре на точке. Однако, чтобы пробиться в «Вегас», умения выиграть вбрасывания будет явно недостаточно.

Расписание матчей с участием российских игроков

16 сентября

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 0:00

«Вегас» — «Аризона» — 2:30

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 5:00

17 сентября

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 0:00

«Анахайм» — «Аризона» — 2:30

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 5:00

19 сентября

«Аризона» — «Колорадо» — 20:00

«Анахайм» — «Вегас» — 22:30

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 1:00