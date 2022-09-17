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Результаты матчей КХЛ 17 сентября, видеообзоры. Расписание матчей на 18 сентября

Форвард «Адмирала» сыграл двумя клюшками, «Салават» погрузился в кризис. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 17 сентября. Обзор
Комментарии
«Локомотив» и «Витязь» показали матч, достойный Российской Премьер-Лиги.

17 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три матча. Коротко подводим итоги игрового дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Дроздов, Мёрфи) – 09:54 (5x4)   1:1 Шулак (Горшков) – 22:29 (5x4)   2:1 Грачёв (Метальников, Криштоф) – 61:09 (3x3)

«Салават Юлаев» продолжает лихорадить на старте чемпионата. Уфимцы потерпели второе поражение за три дня от «Адмирала». В отличие от предыдущей встречи, на этот раз команда Виктора Козлова завладела инициативой с первых минут. На экваторе первого периода Николай Кулёмин вывел юлаевцев вперёд, реализовав численное преимущество.

Дальневосточники ответили только после перерыва – им тоже помогло удаление соперника. «Моряки» долго выводили на бросок Либора Шулака, и когда защитник оказался в выгодной позиции, он мощным щелчком отправил шайбу за спину Андрея Кареева.

В концовке игры «Адмирал» мог потерять всё из-за одной ошибки. Вратарь владивостокцев потерял клюшку при позиционной обороне. Михал Криштоф поднял её со льда, но не успел передать и попытался прервать передачу соперника одновременно своей клюшкой и клюшкой голкипера. Судьи выписали Криштофу малый штраф, однако «Салават» не смог использовать большинство, а в овертайме победу «Адмиралу» принёс Евгений Грачёв. У уфимцев – уже пять неудач в семи матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2022, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коробкин (Николаев, Маклюков) – 07:48 (5x5)   0:2 Хохлов (Карпов, Коростелёв) – 31:49 (5x5)   1:2 Ли (Шаров, Терещенко) – 35:29 (5x4)   1:3 Кошелев (Чибисов) – 40:22 (5x5)   2:3 Руденков (Николишин, Лихачёв) – 58:22 (6x5)

«Амур» навязал упорное сопротивление «Металлургу». Подопечные Вадима Епанчинцева отлично начали матч и были очень близки к голу: после одного из бросков шайба попала в штангу. Вскоре уральцы подтвердили справедливость поговорки «не забиваешь ты – забивают тебе», и Егор Коробкин открыл счёт.

В середине матча магнитогорцы увеличили отрыв от соперника – защитник Илья Хохлов воспользовался ошибкой Евгения Аликина, который, очевидно, потерял ворота, выкатываясь на бросок. Четыре минуты спустя хабаровчане усилиями Кэмерона Ли вернули прежнюю разницу. Однако уже на 23-й секунде заключительного отрезка Семён Кошелев подсуетился на добивании – 3:1.

«Амур» бросил все силы на финальный штурм и за полторы минуты до сирены сократил отставание. Голевая смена получилась чрезвычайно драматичной. «Магнитка» могла забивать в пустые ворота, но всё тот же Ли животом заблокировал бросок, а в ответной атаке Игорь Руденков замкнул передачу Ивана Николишина. Впрочем, на большее дальневосточников не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Б
Витязь
Московская область
1:0 Никулин – 65:00 (ПБ)

«Локомотив» и «Витязь» сыграли матч с футбольным счётом. Впервые в нынешнем сезоне соперники не смогли забить друг другу в течение 60 минут основного времени. Ярославцы на правах хозяев были более активны и почти втрое перебросали гостей. Впрочем, действительно опасных моментов у ворот «Витязя» было немного.

Команды не решились открыться друг другу даже в овертайме формата 3х3, поэтому судьба встречи определилась в серии буллитов. Примечательно, что последний рубеж в этой игре в обеих командах защищали номинально вторые вратари – Максим Дорожко у «Витязя» и Даниил Исаев у «Локомотива». В серии послематчевых бросков голкиперы действовали выше всяких похвал – полевым игрокам потребовалось по четыре дополнительные попытки. В итоге единственным, кто попал в цель, оказался Степан Никулин – 21-летний форвард сблизился с Дорожко и ювелирно пустил шайбу между его щитками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 18 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
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