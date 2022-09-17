Форвард «Адмирала» сыграл двумя клюшками, «Салават» погрузился в кризис. Итоги дня КХЛ

17 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три матча. Коротко подводим итоги игрового дня.

«Салават Юлаев» продолжает лихорадить на старте чемпионата. Уфимцы потерпели второе поражение за три дня от «Адмирала». В отличие от предыдущей встречи, на этот раз команда Виктора Козлова завладела инициативой с первых минут. На экваторе первого периода Николай Кулёмин вывел юлаевцев вперёд, реализовав численное преимущество.

Дальневосточники ответили только после перерыва – им тоже помогло удаление соперника. «Моряки» долго выводили на бросок Либора Шулака, и когда защитник оказался в выгодной позиции, он мощным щелчком отправил шайбу за спину Андрея Кареева.

В концовке игры «Адмирал» мог потерять всё из-за одной ошибки. Вратарь владивостокцев потерял клюшку при позиционной обороне. Михал Криштоф поднял её со льда, но не успел передать и попытался прервать передачу соперника одновременно своей клюшкой и клюшкой голкипера. Судьи выписали Криштофу малый штраф, однако «Салават» не смог использовать большинство, а в овертайме победу «Адмиралу» принёс Евгений Грачёв. У уфимцев – уже пять неудач в семи матчах.

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«Амур» навязал упорное сопротивление «Металлургу». Подопечные Вадима Епанчинцева отлично начали матч и были очень близки к голу: после одного из бросков шайба попала в штангу. Вскоре уральцы подтвердили справедливость поговорки «не забиваешь ты – забивают тебе», и Егор Коробкин открыл счёт.

В середине матча магнитогорцы увеличили отрыв от соперника – защитник Илья Хохлов воспользовался ошибкой Евгения Аликина, который, очевидно, потерял ворота, выкатываясь на бросок. Четыре минуты спустя хабаровчане усилиями Кэмерона Ли вернули прежнюю разницу. Однако уже на 23-й секунде заключительного отрезка Семён Кошелев подсуетился на добивании – 3:1.

«Амур» бросил все силы на финальный штурм и за полторы минуты до сирены сократил отставание. Голевая смена получилась чрезвычайно драматичной. «Магнитка» могла забивать в пустые ворота, но всё тот же Ли животом заблокировал бросок, а в ответной атаке Игорь Руденков замкнул передачу Ивана Николишина. Впрочем, на большее дальневосточников не хватило.

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«Локомотив» и «Витязь» сыграли матч с футбольным счётом. Впервые в нынешнем сезоне соперники не смогли забить друг другу в течение 60 минут основного времени. Ярославцы на правах хозяев были более активны и почти втрое перебросали гостей. Впрочем, действительно опасных моментов у ворот «Витязя» было немного.

Команды не решились открыться друг другу даже в овертайме формата 3х3, поэтому судьба встречи определилась в серии буллитов. Примечательно, что последний рубеж в этой игре в обеих командах защищали номинально вторые вратари – Максим Дорожко у «Витязя» и Даниил Исаев у «Локомотива». В серии послематчевых бросков голкиперы действовали выше всяких похвал – полевым игрокам потребовалось по четыре дополнительные попытки. В итоге единственным, кто попал в цель, оказался Степан Никулин – 21-летний форвард сблизился с Дорожко и ювелирно пустил шайбу между его щитками.

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Матчи 18 сентября