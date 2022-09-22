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Как «Металлург» начал сезон КХЛ, «Металлург» на первом месте Востока, разбор игры, аналитика, мнение

«Металлург» уже лидер Востока. Даже без яркой игры клуб смотрится солиднее других топов
Родион Власов
Как «Металлург» начал сезон КХЛ
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«Металлург» начинал регулярку с чудовищных оборонительных провалов — 19 пропущенных шайб в четырёх матчах, причём в их число входили четыре от «Торпедо» с их ультрамолодёжной бригадой, а потом ещё пять от совсем скромного по составу «Амура», ещё и полученные дома.

В межсезонье клуб потерял трёх защитников. Уход Линуса Хультстрёма мало кого огорчил — швед провёл плей-офф максимально серо. Георгий Дронов, не исключено, ещё может вернуться: прямо сейчас у него на руках просмотровый контракт с «Каролиной» — до этого у него была такая же сделка с «Аризоной», где возможностей пробиться в состав было явно больше. Наконец, ушёл Михаил Пашнин, чья пара с Артёмом Минулиным была одной из лучших в КХЛ по чисто оборонительным метрикам.

Михаил Пашнин

Михаил Пашнин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме того, сменился тренер по обороне. Вместо Виктора Игнатьева пришёл Андрей Соколов — ветеран «Магнитки», который уже работал там в первые сезоны КХЛ. Но в последние годы карьера тренера была в небольшом спаде: из «Автомобилиста» осенью 2019-го уволили через полтора месяца регулярки, сделав крайним за спад команды. После этого была позиция помощника в «Стальных Лисах» и «Амуре».

Весной «Магнитка» стала активно выкупать защитников. Из «Северстали» перешёл Илья Хохлов — Андрей Разин писал, что новый клуб предложил ему в четыре раза больше, чем могли в Череповце. Правда, покупателей могло насторожить, что в своё время Хохлова выкупала «Сибирь», которой защитник вообще не подошёл и вернулся к тренеру, под руководством которого и раскрылся.

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Кроме того, были выкуплены сравнительно молодые защитники из стран, которые перестали подпадать под лимит — Валерий Орехов из «Барыса» и Владислав Ерёменко из минского «Динамо», оба 1999 года рождения. В своих старых клубах они ещё не были лидерами, а в «Металлурге» могли рассчитывать на более-менее спокойное развитие в нижних парах обороны с более слабыми оппонентами на льду.

Ещё на предсезонке обновлённая «Магнитка», пусть и игравшая без некоторых своих лидеров, слегка настораживала. От лёгкости первой половины прошлого сезона не осталось и следа, команда выглядела не особо сыгранной и тяжеловатой. В основном креативила тройка Голдобин — Зернов — Карпов, которая выглядела наиболее готовой к сезону.

Николай Голдобин

Николай Голдобин

Фото: vk.com/hcmetallurg

В результате именно она и распалась чуть ли не быстрее всего. В межсезонье некоторыми выдвигались предположения, что «Магнитка» обменяет кого-то из своих технарей. С учётом окончательного превращения Юрова в игрока основной обоймы у «Металлурга» на руках были Чибисов, Голдобин, Лайпсик, Карпов, Никонцев, Кошелев, Коростелёв — небольшой перебор вингеров для топ-9, кто-то оставался вне состава.

И прямо сейчас этим «кем-то» очень неожиданно стал Николай Голдобин. Мы знаем, что этот форвард настолько же нестабилен, настолько и талантлив — чем-то напоминает парней типа Жердева или Филатова из нулевых, только без явных проблем с режимом. Николай легко может выдать парочку шедевров, которые попадут в годовой хит-парад КХЛ, но когда он хандрит, то может совсем испариться со льда.

Илья Воробьёв объяснил всё прямо: «Отсутствие Николая Голдобина – тренерское решение. В своих последних матчах он играл как обычный хоккеист. Считаю, он должен быть лидером. Будет показывать свой прошлогодний уровень – будет играть». Место Голдобина во втором звене занял Никита Коростелёв — весьма похожий по профилю игрок.

Но при том, что «Магнитка» выиграла домашний матч со «Спартаком» и взяла восемь очков из восьми на дальневосточном выезде, никакого блеска в этих победах не было. Понятно, что не так уж и легко переиграть такую вязкую команду, как тот же «Адмирал», у неё в гостях — однако в прошлом сезоне как-то получалось.

Один из важных факторов побед — вратарская бригада стала играть так, как выглядела на бумаге перед сезоном. Например, если верить продвинутой статистике, ЦСКА в Кубке Открытия создал девять голевых моментов за игру, но забросил шесть шайб. Для сравнения: «Металлург» в игре с «Торпедо» имел 28 моментов. Сейчас в воротах чаще играет Эдди Паскуале, который отметился суперсейвом в матче с «Амуром» и в целом смотрится уверенно.

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Если брать сами голы, которые забивала «Магнитка», то там не так много красоты — конечно, был пас Коробкина в игре с «Амуром», но солидная часть голов — дальние броски, удачно зашедшие в ворота. И нельзя сказать, что «Металлург» не пытается играть так, как в прошлом году, но пока не получается. И здесь тоже можно найти причину в обновлении защитного корпуса: всё-таки контратаки за счёт быстрого перехода в атаку строятся и за счёт хорошего первого паса. А кто в «Металлурге» сейчас выглядит сильным чисто атакующим защитником? Канадец Кёрран в составе числится, но пока ещё не играл.

Эдди Паскуале

Эдди Паскуале

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Металлург» показал, что может набирать очки даже при проблемной игре — не у всех восточных грандов на старте сезона это получается. Но для возвращения формы, хотя бы отдалённо похожей на прошлогоднюю, нужна долгая притирка друг к другу и к системе Воробьёва.

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