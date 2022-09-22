«Металлург» уже лидер Востока. Даже без яркой игры клуб смотрится солиднее других топов

«Металлург» начинал регулярку с чудовищных оборонительных провалов — 19 пропущенных шайб в четырёх матчах, причём в их число входили четыре от «Торпедо» с их ультрамолодёжной бригадой, а потом ещё пять от совсем скромного по составу «Амура», ещё и полученные дома.

В межсезонье клуб потерял трёх защитников. Уход Линуса Хультстрёма мало кого огорчил — швед провёл плей-офф максимально серо. Георгий Дронов, не исключено, ещё может вернуться: прямо сейчас у него на руках просмотровый контракт с «Каролиной» — до этого у него была такая же сделка с «Аризоной», где возможностей пробиться в состав было явно больше. Наконец, ушёл Михаил Пашнин, чья пара с Артёмом Минулиным была одной из лучших в КХЛ по чисто оборонительным метрикам.

Михаил Пашнин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме того, сменился тренер по обороне. Вместо Виктора Игнатьева пришёл Андрей Соколов — ветеран «Магнитки», который уже работал там в первые сезоны КХЛ. Но в последние годы карьера тренера была в небольшом спаде: из «Автомобилиста» осенью 2019-го уволили через полтора месяца регулярки, сделав крайним за спад команды. После этого была позиция помощника в «Стальных Лисах» и «Амуре».

Весной «Магнитка» стала активно выкупать защитников. Из «Северстали» перешёл Илья Хохлов — Андрей Разин писал, что новый клуб предложил ему в четыре раза больше, чем могли в Череповце. Правда, покупателей могло насторожить, что в своё время Хохлова выкупала «Сибирь», которой защитник вообще не подошёл и вернулся к тренеру, под руководством которого и раскрылся.

Кроме того, были выкуплены сравнительно молодые защитники из стран, которые перестали подпадать под лимит — Валерий Орехов из «Барыса» и Владислав Ерёменко из минского «Динамо», оба 1999 года рождения. В своих старых клубах они ещё не были лидерами, а в «Металлурге» могли рассчитывать на более-менее спокойное развитие в нижних парах обороны с более слабыми оппонентами на льду.

Ещё на предсезонке обновлённая «Магнитка», пусть и игравшая без некоторых своих лидеров, слегка настораживала. От лёгкости первой половины прошлого сезона не осталось и следа, команда выглядела не особо сыгранной и тяжеловатой. В основном креативила тройка Голдобин — Зернов — Карпов, которая выглядела наиболее готовой к сезону.

Николай Голдобин Фото: vk.com/hcmetallurg

В результате именно она и распалась чуть ли не быстрее всего. В межсезонье некоторыми выдвигались предположения, что «Магнитка» обменяет кого-то из своих технарей. С учётом окончательного превращения Юрова в игрока основной обоймы у «Металлурга» на руках были Чибисов, Голдобин, Лайпсик, Карпов, Никонцев, Кошелев, Коростелёв — небольшой перебор вингеров для топ-9, кто-то оставался вне состава.

И прямо сейчас этим «кем-то» очень неожиданно стал Николай Голдобин. Мы знаем, что этот форвард настолько же нестабилен, настолько и талантлив — чем-то напоминает парней типа Жердева или Филатова из нулевых, только без явных проблем с режимом. Николай легко может выдать парочку шедевров, которые попадут в годовой хит-парад КХЛ, но когда он хандрит, то может совсем испариться со льда.

Илья Воробьёв объяснил всё прямо: «Отсутствие Николая Голдобина – тренерское решение. В своих последних матчах он играл как обычный хоккеист. Считаю, он должен быть лидером. Будет показывать свой прошлогодний уровень – будет играть». Место Голдобина во втором звене занял Никита Коростелёв — весьма похожий по профилю игрок.

Но при том, что «Магнитка» выиграла домашний матч со «Спартаком» и взяла восемь очков из восьми на дальневосточном выезде, никакого блеска в этих победах не было. Понятно, что не так уж и легко переиграть такую вязкую команду, как тот же «Адмирал», у неё в гостях — однако в прошлом сезоне как-то получалось.

Один из важных факторов побед — вратарская бригада стала играть так, как выглядела на бумаге перед сезоном. Например, если верить продвинутой статистике, ЦСКА в Кубке Открытия создал девять голевых моментов за игру, но забросил шесть шайб. Для сравнения: «Металлург» в игре с «Торпедо» имел 28 моментов. Сейчас в воротах чаще играет Эдди Паскуале, который отметился суперсейвом в матче с «Амуром» и в целом смотрится уверенно.

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Если брать сами голы, которые забивала «Магнитка», то там не так много красоты — конечно, был пас Коробкина в игре с «Амуром», но солидная часть голов — дальние броски, удачно зашедшие в ворота. И нельзя сказать, что «Металлург» не пытается играть так, как в прошлом году, но пока не получается. И здесь тоже можно найти причину в обновлении защитного корпуса: всё-таки контратаки за счёт быстрого перехода в атаку строятся и за счёт хорошего первого паса. А кто в «Металлурге» сейчас выглядит сильным чисто атакующим защитником? Канадец Кёрран в составе числится, но пока ещё не играл.

Эдди Паскуале Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Металлург» показал, что может набирать очки даже при проблемной игре — не у всех восточных грандов на старте сезона это получается. Но для возвращения формы, хотя бы отдалённо похожей на прошлогоднюю, нужна долгая притирка друг к другу и к системе Воробьёва.