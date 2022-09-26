Звёзд «Ак Барса» прорвало, «Авангард» уже шестой на Востоке. Итоги игрового дня КХЛ

25 сентября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось ещё четыре игры. Коротко подводим итоги каждой встречи.

Игровой день стартовал в Балашихе, где «Витязь» и «Сибирь» устроили настоящий матч-концерт с Александром Шаровым в роли главного солиста. Подмосковный клуб быстро открыл счёт, затем гости забили трижды подряд, но «Витязю» удался камбэк во втором отрезке.

В концовке основного времени Шаров оформил хет-трик, но потрясающий бросок Галузина через минуту с небольшим отправил команды в овертайм. Где маэстро Шаров в потрясающем стиле оформил покер и принёс «Сибири» победу. А у «Витязя», кстати, уже шесть поражений кряду.

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В Нижнекамске «Нефтехимик» предпринял новую отчаянную попытку прервать кошмарную серию поражений на старте сезона. В гости к «волкам» пожаловал изрядно потрёпанный длинным выездом «Авангард», и у подопечных Олега Леонтьева были все шансы рассчитывать как минимум на очки.

«Нефтехимик» классно начал, открыл счёт, но затем парад удалений в составе нижнекамцев привёл к тому, что «Авангард», имеющий лучший в КХЛ процент реализации лишнего, не только отыгрался, но и вышел вперёд. Телегин оформил дубль, а одно из удалений «Нефтехимику» «привёз» тренерский штаб, зачем-то взявший заведомо проигрышный челлендж на помеху вратарю после первой шайбы Ивана.

В дальнейшем «Нефтехимик» смотрелся лучше, создавал больше, а Андрей Тихомиров подчищал на последнем рубеже. В результате нижнекамцы совершенно справедливо сравняли счёт в середине третьего периода, но не прошло и минуты, как «Авангард» забил третью шайбу. Уроженец Нижнекамска Якупов при полном попустительстве защиты хозяев с добивания переиграл Тихомирова. На новый подвиг «Нефтехимик» уже не сподобился, команда потерпела 10-е поражение подряд, а Леонтьеву на пресс-конференции только и оставалось сетовать на невезение и грубые индивидуальные ошибки некоторых подопечных.

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«Ак Барс» после сухого домашнего поражения от «Спартака» принимал «Трактор», пытающийся найти свою игру на старте сезона. Встреча двух команд с разными проблемами началась с быстрого гола Панюкова, но развития от «Ак Барса» не последовало, а во втором периоде гости перевернули игру. Блажиевский и Телегин двумя дальними бросками пробили Билялова, поставив «Ак Барс» в крайне неприятное поражение.

Но в заключительном отрезке казанцев прорвало в большинстве. Восемь матчей сверхмастеровитый «Ак Барс» с Шипачёвым, Войновым, Радуловым и другими звёздами в составе не мог реализовать лишнего, но сегодня эта странная серия прервалась. Сначала Войнов, а затем и Галиев мощными бросками прошили Мыльникова и принесли «Ак Барсу» непростые два очка.

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В Сочи встретились команды, давно не чувствовавшие вкус побед: «леопарды» не выигрывали с 9 сентября, «тигры» — с 13-го. Матч выдался упорным, тягучим и малорезультативным, хотя уже на пятой минуте южане вышли вперёд, когда Никита Попугаев красивым броском пробил Аликина.

Но следующий гол в этой встрече пришлось ждать аж до 43-й минуты, и, к сожалению сочинской публики, успех отпраздновал «Амур»: Барулин подставил клюшку под бросок Аляева. А в овертайме форвард хабаровчан оформил дубль и принёс «тиграм» победу. У «Сочи» же уже шесть поражений подряд и девять в десяти матчах регулярки.

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Матчи 26 сентября