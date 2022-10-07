Грязь в российском хоккее. Защитник «Ак Барса» сломал соперника ужасным ударом в колено

Лига дисквалифицировала нарушителя, но «Автомобилисту» от этого не легче. В Екатеринбурге с каждым днём всё меньше здоровых игроков.

Очередной сезон КХЛ шёл до вчерашнего дня весьма миролюбиво: руководители не совершили ещё ни одной тренерской отставки, а хоккеисты — даже из «Сочи» — не стремились устраивать массовые драки. Жестокий силовой приём Кирилла Адамчука нарушил атмосферу спокойствия.

Накануне защитник «Ак Барса» попал в хайлайты после того, как нанёс сокрушительный удар коленом в колено Кёртису Валку. При замедленном видеопросмотре становится почти очевидным, что 77-й номер казанцев целенаправленно шёл в стык с нападающим «Автомобилиста». Адамчук, кажется, даже не обратил внимания на шайбу: ещё до столкновения защитнику удалось выбить её с помощью своей клюшки, но он всё равно продолжил разворачивать корпус так, чтобы ударить соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В результате Валк отскочил от Адамчука как от стены. Канадец контролировал шайбу, находясь в метре-полутора от борта, и шансов избежать столкновения у него фактически не было. При этом Валк, судя по всему, всё же предпринял такую попытку: за секунду до удара поднял голову, оценил обстановку и постарался «обогнуть» Адамчука с правой стороны.

Фокус не удался, и Валку пришлось покидать площадку при помощи клубных врачей — хоккеист не мог опереться на повреждённую ногу. «Автомобилист» не выступал с официальными заявлениями о состоянии здоровья Кёртиса. Различные источники утверждают, что нападающий не вернётся в строй в течение как минимум восьми недель. Из практики известно, что в хоккее удар коленом в колено зачастую приводит к тяжёлым последствиям, и избавляться от них приходится в течение длительного времени.

Для екатеринбургского клуба потеря Валка — не первая за последнее время. На этой неделе в список травмированных попали два других нападающих топ-6 — Сергей Широков и Стефан Да Коста. Возвращение француза ожидается в ближайшее время, а вот Широкову может потребоваться операция. Кроме того, Николай Заварухин не может рассчитывать на помощь Джесси Блэкера и Алексея Макеева.

Во время матча арбитры наказали Адамчука максимально возможным штрафом — 5+20 минут. Сегодня, 7 октября, КХЛ дисквалифицировала 28-летнего защитника на пять матчей и выписала ему денежный штраф — сумма не сообщается. В нынешнем сезоне Адамчук принял участие в 11 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами.

Кирилл Адамчук Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Хоккеисты «Ак Барса» на общем для лиги благостном фоне и до этого выступали в роли плохих парней. Особенно в этом смысле запомнился матч казанцев с «Торпедо». Тогда Александр Радулов в спину ударил нижегородца Максима Федотова, а Вячеслав Войнов атаковал коленом в колено Егора Виноградова. Оба эпизода остались незамеченными со стороны судей, хотя Виноградов не смог продолжить матч и больше на льду в регулярном чемпионате не появлялся.

Несмотря на приличное расположение в турнирной таблице, игра у «Ак Барса» явно не ладится, а подобные приёмы вместе с выходками Олега Знарка выглядят как отражение общей нервозности внутри звёздной команды.