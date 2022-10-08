Российские судьи снова ошиблись — украли у вратаря «Авангарда» заслуженный «сухарь»

КХЛ оперативно признала ошибку, но в другой ситуации могла бы не избежать большого скандала.

Игровой вечер в КХЛ ознаменовался первой крупной победой «Авангарда» в сезоне. Омичи на своём льду уязвили «Металлург» — 5:1. Но итоговый счёт для команды Дмитрия Рябыкина мог и должен был оказаться более приятным…

В момент, когда до финальной сирены оставалось чуть менее четырёх минут, нападающий «Магнитки» Данила Юров вырвался на оперативный простор и нанёс превосходный бросок в дальний угол ворот Василия Демченко. Шайба осталась в игре, и хоккеисты обеих команд продолжили бороться за неё как ни в чём не бывало.

Однако через 45 секунд арбитры дали свисток и отправились на консультацию с представителями видеокомнаты. После полутораминутного просмотра судьи признали атаку голевой и указали на центр.

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Решение не вызвало претензий у тренеров «Авангарда». В паузе они сами напряжённо вглядывались в телевизор, установленный на скамейке запасных. Судя по реакции Рябыкина и Михаила Кравеца, установить истину им не удалось.

Если омский штаб наблюдал за теми же повторами, что и обычные зрители, то смятение специалистов можно понять. На телекартинке было сложно даже найти шайбу — не то что установить её ориентацию относительно ленточки ворот.

Позднее пресс-служба КХЛ в официальном заявлении признала погрешность: «Взятие ворот было зафиксировано ошибочно. На 57-й минуте матча «Авангард» — «Металлург» специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка — шайба не пересекла линию ворот. Специалист отстранён от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам и болельщикам за данный эпизод».

При этом шайба, которой не было, останется в статистике — речи о том, чтобы её аннулировать нет. К счастью, судейская ошибка случилась в самом конце встречи и никак не повлияла на её исход. Пожалуй, сильнее всех от этой оплошности пострадал Василий Демченко. Голкиперу омичей очень непросто даётся начало сезона, и первый официально зарегистрированный «сухарь» мог бы помочь ему окончательно вернуть психологический комфорт.

Болельщики «Авангарда» со стажем наверняка автоматически вспомнят похожий эпизод из далёкой истории. 17,5 лет назад «ястребы» проиграли матч 1/2 финала плей-офф в результате броска Игоря Мирнова. Судьи долго исследовали эпизод и в итоге присудили нападающему «Динамо» гол, хотя ни один преданный гласности повтор не дал уверенности в том, что шайба действительно пересекла линию ворот.

Этой осенью «Авангард» «обижают» уже во второй раз. В сентябре по ходу матча с «Торпедо» арбитры выписали большой дисциплинарный штраф защитнику омичей Семёну Чистякову. Судьи увидели в силовом приёме Чистякова атаку в область головы и шеи, но впоследствии Спортивно-дисциплинарный комитет лиги отменил их решение.

Впрочем, новый инцидент ставит неудобные вопросы и перед самим «Авангардом»: всё ли в порядке с камерами на новенькой «G-Drive Арене»?