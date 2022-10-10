Найдут работу или останутся никому не нужными? 11 главных российских свободных агентов КХЛ

На одного из них такой огромный спрос в России, что он может точно не переживать.

После того как Сергей Шумаков и Дмитрий Саюстов перешли в новые клубы, свободных агентов в КХЛ осталось не так много. Рассказываем про тех, кто к 10 октября по-прежнему не нашёл себе новое место работы. Трудоустроятся ли эти люди в ближайшем будущем? Здесь возможно сразу несколько раскладов.

з. Яков Рылов, 37 лет

Защитник-ветеран ждёт предложений от клубов КХЛ. Яков наверняка «всплывёт» в команде, где есть проблемы с обороной или много травмированных. Последним на сегодняшний день клубом в карьере Рылова стал «Автомобилист», но заканчивать карьеру Яков не намерен. Опыта у хоккеиста хоть отбавляй.

з. Денис Бодров, 36 лет

Хватает опыта и у Дениса Бодрова, который за свою карьеру был капитаном во многих клубах КХЛ. Да, годы берут своё, скорости и сил всё меньше, но на определённом этапе этот защитник может быть полезен. После ухода из «Сибири» Бодров пока так и не нашёл себе новую команду.

Денис Бодров Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

з. Станислав Гареев, 28 лет

Гареев тоже является неограниченно свободным агентом. Прошлый сезон Станислав заканчивал в финской лиге, а теперь активно ищет себе работу в КХЛ. Это добротный защитник, способный усилить третью-четвёртую пару и придать составу необходимую глубину.

з. Виталий Меньшиков, 33 года

За последнее время Меньшиков сменил много клубов. Виталий успел поиграть даже за «Йокерит», а в начале нынешнего сезона попробовал себя в «Витязе», но выйти на ведущие роли в подмосковном клубе не смог. Теперь игрок обороны снова находится в поиске и присматривает себе новые варианты, вот только подписать полноценный контракт в КХЛ ему будет очень сложно.

н. Никита Гусев, 30 лет

Самый лакомый кусочек на рынке свободных агентов – нападающий Никита Гусев – продолжает ждать предложений из НХЛ. У Никиты по-прежнему есть мечта закрепиться в лучшей лиге мира. В КХЛ у этого крайнего форварда не будет абсолютно никаких проблем с трудоустройством: он уже завален предложениями от топ-клубов. Посмотрим, чем в итоге закончится дело и какой выбор сделает сам Гусев.

Никита Гусев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

н. Дмитрий Лугин, 32 года

Лугин – достаточно обученный нападающий, который может и забить, и сыграть в силовой хоккей. Последним на сегодняшний день клубом Лугина стал «Адмирал», а сам Дмитрий, что интересно, является уроженцем Хабаровска, где тоже играл. Форвард вполне может трудоустроиться в средней команде КХЛ, тем более что рынок хоккеистов нынче совсем скудный. Особого выбора нет.

н. Игорь Швырёв, 24 года

Швырёв – единственный из нашего списка хоккеист, являющийся ограниченно свободным агентом. После возвращения из Северной Америки Игорь поиграл за родной «Металлург», затем был обменян в «Спартак», но раскрыться в составе красно-белых так и не сумел, в том числе из-за проблем со здоровьем. Заканчивал прошлый сезон Швырёв в Чехии, а права на него в КХЛ по-прежнему у москвичей.

н. Александр Кузнецов, 30 лет

Центральный нападающий долгое время выступал за «Амур», но контракта на сезон-2022/2023 Кузнецову предложено не было. Так что после четырёх проведённых чемпионатов в Хабаровске форварду приходится искать себе новый клуб. Может, на Александра обратят внимание во Владивостоке, где он ранее тоже играл?

н. Владислав и Вячеслав Ушенины, 30 лет

Стали забывать про братьев Ушениных, а ведь они тоже без команды. Братья привыкли играть вместе, но после командировки в финский ТПС работу себе в России не нашли. Лучше всего Ушенины зарекомендовали себя на Дальнем Востоке, выступая как за «Адмирал», так и за «Амур». Получится ли снова вернуться в любимые места?

Братья Ушенины Фото: Кулинич Дмитрий, photo.khl.ru

н. Ярослав Косов, 29 лет

Можно много и долго вспоминать про проблемы Косова с дисциплиной, но человек за свою карьеру выиграл три Кубка Гагарина, а это говорит о многом. Ярослав хорош в нижних сдерживающих звеньях, он здорово использует свои габариты и может принести пользу при игре в меньшинстве, что мы и видели, например, в «Авангарде». Нет сомнений — новую команду Косову в итоге найдут.