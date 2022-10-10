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11 главных российских свободных агентов КХЛ, куда они могут перейти, вся информация, 10 октября 2022 года

Найдут работу или останутся никому не нужными? 11 главных российских свободных агентов КХЛ
Павел Панышев
11 главных российских свободных агентов КХЛ
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На одного из них такой огромный спрос в России, что он может точно не переживать.

После того как Сергей Шумаков и Дмитрий Саюстов перешли в новые клубы, свободных агентов в КХЛ осталось не так много. Рассказываем про тех, кто к 10 октября по-прежнему не нашёл себе новое место работы. Трудоустроятся ли эти люди в ближайшем будущем? Здесь возможно сразу несколько раскладов.

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з. Яков Рылов, 37 лет

Защитник-ветеран ждёт предложений от клубов КХЛ. Яков наверняка «всплывёт» в команде, где есть проблемы с обороной или много травмированных. Последним на сегодняшний день клубом в карьере Рылова стал «Автомобилист», но заканчивать карьеру Яков не намерен. Опыта у хоккеиста хоть отбавляй.

з. Денис Бодров, 36 лет

Хватает опыта и у Дениса Бодрова, который за свою карьеру был капитаном во многих клубах КХЛ. Да, годы берут своё, скорости и сил всё меньше, но на определённом этапе этот защитник может быть полезен. После ухода из «Сибири» Бодров пока так и не нашёл себе новую команду.

Денис Бодров

Денис Бодров

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

з. Станислав Гареев, 28 лет

Гареев тоже является неограниченно свободным агентом. Прошлый сезон Станислав заканчивал в финской лиге, а теперь активно ищет себе работу в КХЛ. Это добротный защитник, способный усилить третью-четвёртую пару и придать составу необходимую глубину.

з. Виталий Меньшиков, 33 года

За последнее время Меньшиков сменил много клубов. Виталий успел поиграть даже за «Йокерит», а в начале нынешнего сезона попробовал себя в «Витязе», но выйти на ведущие роли в подмосковном клубе не смог. Теперь игрок обороны снова находится в поиске и присматривает себе новые варианты, вот только подписать полноценный контракт в КХЛ ему будет очень сложно.

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н. Никита Гусев, 30 лет

Самый лакомый кусочек на рынке свободных агентов – нападающий Никита Гусев – продолжает ждать предложений из НХЛ. У Никиты по-прежнему есть мечта закрепиться в лучшей лиге мира. В КХЛ у этого крайнего форварда не будет абсолютно никаких проблем с трудоустройством: он уже завален предложениями от топ-клубов. Посмотрим, чем в итоге закончится дело и какой выбор сделает сам Гусев.

Никита Гусев

Никита Гусев

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

н. Дмитрий Лугин, 32 года

Лугин – достаточно обученный нападающий, который может и забить, и сыграть в силовой хоккей. Последним на сегодняшний день клубом Лугина стал «Адмирал», а сам Дмитрий, что интересно, является уроженцем Хабаровска, где тоже играл. Форвард вполне может трудоустроиться в средней команде КХЛ, тем более что рынок хоккеистов нынче совсем скудный. Особого выбора нет.

н. Игорь Швырёв, 24 года

Швырёв – единственный из нашего списка хоккеист, являющийся ограниченно свободным агентом. После возвращения из Северной Америки Игорь поиграл за родной «Металлург», затем был обменян в «Спартак», но раскрыться в составе красно-белых так и не сумел, в том числе из-за проблем со здоровьем. Заканчивал прошлый сезон Швырёв в Чехии, а права на него в КХЛ по-прежнему у москвичей.

н. Александр Кузнецов, 30 лет

Центральный нападающий долгое время выступал за «Амур», но контракта на сезон-2022/2023 Кузнецову предложено не было. Так что после четырёх проведённых чемпионатов в Хабаровске форварду приходится искать себе новый клуб. Может, на Александра обратят внимание во Владивостоке, где он ранее тоже играл?

н. Владислав и Вячеслав Ушенины, 30 лет

Стали забывать про братьев Ушениных, а ведь они тоже без команды. Братья привыкли играть вместе, но после командировки в финский ТПС работу себе в России не нашли. Лучше всего Ушенины зарекомендовали себя на Дальнем Востоке, выступая как за «Адмирал», так и за «Амур». Получится ли снова вернуться в любимые места?

Братья Ушенины

Братья Ушенины

Фото: Кулинич Дмитрий, photo.khl.ru

н. Ярослав Косов, 29 лет

Можно много и долго вспоминать про проблемы Косова с дисциплиной, но человек за свою карьеру выиграл три Кубка Гагарина, а это говорит о многом. Ярослав хорош в нижних сдерживающих звеньях, он здорово использует свои габариты и может принести пользу при игре в меньшинстве, что мы и видели, например, в «Авангарде». Нет сомнений — новую команду Косову в итоге найдут.

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