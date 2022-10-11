Тренера «Авангарда» снёс идеальный шторм. Против Рябыкина восстали все обстоятельства

«Авангард», ты ли это?» — хотелось спросить у руководства омского клуба во время его подмосковной командировки. Боб Хартли провёл в Балашихе все четыре года без замен, его не тронули после неожиданного вылета в первом раунде плей-офф-2020, не убрали во время спадов «ястребов», когда канадского тренера клевали в прессе. Это терпение было вознаграждено долгожданным Кубком Гагарина.

«А нет, всё нормально» — выдохнула пресса вчера, 10 октября. Вернувшийся в Омск клуб, как в старые-добрые времена Анатолия Бардина, первым в КХЛ бахнул тренерской отставкой. Ещё до старта сезона казалось, что первым уволенным будет кто-то из двух молодых новичков в топ-клубах Востока. Но если Виктор Козлов всё-таки разобрался в Уфе, и сейчас его команда сушит всех подряд, то Дмитрий Рябыкин своё место потерял — когда, казалось, пик кризиса был пройден, лишь через один матч после разгрома «Металлурга».

Рябыкин попалн а позицию, где было нереально сложно удержаться на плаву. Он наследовал тренеру, которого любили практически все, кроме некоторых олимпийских чемпионов. Дмитрий Анатольевич возглавил команду, которая снова возвращала Омск в большую игру спустя четыре года. Наконец, тренер-новичок начинал сезон с 12-матчевой выездной серии: схожий календарный кунштюк в прошлом году торпедировал «Айлендерс», в конце сезона тоже сменивших главного тренера.

Дмитрий Рябыкин и Боб Хартли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Учитывая эти обстоятельства, были ли созданы все условия для того, чтобы помочь Рябыкину? В НХЛ к тренеру-дебютанту обычно стараются поставить взрослых помощников с опытом работы главным. В КХЛ тоже перенимают эту тенденцию: тот же СКА пригласил в помощь Роману Ротенбергу сразу двух бывших главных тренеров КХЛ (Евгения Корешкова и Сергея Зубова) и сохранил одного из лучших специалистов по большинству в лиге Шафранова.

А в Омске помощники молодому тренеру, по факту, не помогли. За месяц регулярки мы увидели три изменения в штабе (ушли Курашёв и Микульчик, пришёл Кравец, ставший и.о). Это слишком сильная нестабильность даже по меркам докрыловского «Авангарда». Кстати, это ещё один эффект от ухода Хартли — вместе с ним уехал его давний помощник Жак Клутье: он отвечал за меньшинство, которое в балашихинский период было железобетонным.

Кстати, о Хартли: кажется, клуб поставил Рябыкина в неловкое положение, когда позвал канадскую легенду в Омск. Официально всё объяснялось открытием арены и участием в мероприятиях академии — но звучало это всё в духе «дорогая, это совсем не то, что ты думаешь». Вряд ли клуб реально хотел вернуть канадца, который публично говорил, что прошлый сезон для него станет последним. Однако со стороны это показалось ненужным давлением на действующего главного тренера.

Другой шаг, который сейчас кажется ненужным — публичные признания Александра Крылова, что клуб вел переговоры с Бэбкоком и Кенневиллем. Конечно, это показывает огромные амбиции и клуба, и его руководителя: но, опять же, в каком свете это выставляло имевшегося у «Авангарда» тренера? Как будто Рябыкин стал какой-то затычкой места, которое могла занять североамериканская суперзвезда.

Александр Крылов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Авангард» сохранил в штабе Антона Курьянова, который отвечает за большинство: его зона ответственности не развалилась, игра в неравных составах было единственным, что у омичей на старте сезона получалось без нареканий. Какие-то матчи, которые «ястребы» проводили криво и косо, спасали только шайбы в формате «5 на 4». Здесь вопросов никаких нет.

Зато большие вопросы есть ко всей новой игровой стратегии. Стиль Хартли был понятен и сразу узнаваем: когда он приехал в КХЛ в 2018-м, так играл ещё мало кто. В нашей лиге тогда редко применяли крайне агрессивный прессинг, быстро ставший фишкой «Авангарда». Команда Хартли проводила быстрые вертикальные атаки, блокировала очень много бросков. Для НХЛ это было уже старомодно, когда лига сходила с ума по скорости и технике, для КХЛ же агрессивный и быстрый стиль стал почти откровением.

А во что стремился играть «Авангард»? В этом плане неприятно удивил матч-открытие новой арены с «Сибирью», когда два периода куда менее статусные гости спокойно могли выходить из своей зоны — форчек со стороны «Авангарда» если и был, то скорее символический. Это привело к тому, что половину матча «ястребы» проигрывали, а ноги и давление включили лишь в заключительной десятиминутке, когда своё слово всё-таки сказали лишние два дня отдыха по сравнению с гостями.

В гостевом матче с той же «Сибирью» Рябыкин на пресс-конференции вообще заявил, что планировалось играть «от печки». Так и хотелось спросить: а какой из двух клубов тратит под потолок? Понятно, что копировать систему Хартли было бы бессмысленно без самого Боба на скамейке, но даже каких-то намёток нового тактического стиля в первые месяцы мы не увидели. «Авангард» играл как бог на душу положит, полагаясь на индивидуальные вспышки в атаке и действуя в обороне очень осторожно, на грани отката. Так обычно играют маленькие клубы.

Матч «Авангард» – «Сибирь» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Конечно, «Авангард» непростительно много пропускал — это и неудивительно с вратарской бригадой, состоявшей из Галимова, пару лет назад вроде бы списанного в КХЛ, и Демченко, карьерная траектория которого после ухода из «Трактора» пошла куда-то по неправильному пути. Но с атакой, где была связка Буше-Найт, были Толчинский, Ткачёв, Грицюк, вполне можно было банально забивать больше 3/4 клубов КХЛ.

И это ещё один вопрос — не только к штабу, но и к тому, что происходит внутри команды: почему практически все форварды «Авангарда» в первый месяц растеряли форму? Много обсуждается «синдром второго сезона» Грицюка, но разве он один испытывает проблемы? Разве что Толчинский за счёт индивидуальных действий как-то обострял ситуацию. Тот же Буше неэффективен в равных составах — все пять шайб форварда заброшены в большинстве, а в полезности «-11»: это худший показатель во всей КХЛ. Казалось, между игроками в связках просто нет взаимодействия, и частое дерганьё троек от Рябыкина не помогало.

И здесь возникает вопрос уже к менеджменту: за микроклимат в команде в первую очередь отвечает он. Менеджмент выбрал тренера, который считается довольно мягким человеком. Менеджмент не смог найти настоящего лидера, который бы мог стать непререкаемым авторитетом. В своё время им был Илья Ковальчук, сплотивший неспокойную раздевалку «Авангарда», которая единым кулаком провела чемпионский плей-офф. Сейчас же Алексей Волков в комментариях «Чемпионату» открыто говорит об удручающей обстановке внутри коллектива.

Кажется, с «Авангардом» произошло то, что в американской традиции называется «идеальный шторм». Перед сезоном казалось, что чисто индивидуального мастерства, которого в омской команде было полно, хватит для успешной игры в такой ослабевшей КХЛ. Но оказалось, что хоккей не меняется и во времена мировых кризисов: для победы в любое время нужны опытный штаб, чёткая система игры и банда единомышленников. Кажется, ничего этого в Омске не оказалось — и осенние проблемы клуба, как и прошлогодний конфуз «Автомобилиста», должны напомнить нам: успешная команда — это не просто набор громких имён.

Илья Ковальчук Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Теперь вопрос в преемнике. Некоторые СМИ быстро отправили в Омск Дмитрия Квартальнова, но Волков моментально отверг то, что с ним ведутся какие-то переговоры. Тогда из вариантов с опытом успешной работы в КХЛ остаётся только Дэвид Немировски. Вполне возможно, он как раз подойдёт: Дэвид Семёнович умеет раскрывать технарей и может раскрепостить команду. Но согласится ли он?

Впрочем, сама отставка по ходу сезона для «Авангарда» — это не катастрофа. И чемпионство-2004, и финал-2012 были достигнуты после них. Конечно, это не гарантия: однако это означает, что для Омска не всё потеряно. Но нужны правильные решения — иначе мы увидим повторение не 2004-го, а 2014-го.