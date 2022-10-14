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Родион Амиров присутствовал на первой игре «Торонто» в сезоне, когда ждать его возвращения на лёд

«Он станет любимцем болельщиков». «Торонто» чествует поборовшего рак русского таланта
Родион Власов
Родион Амиров
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Родион Амиров пока не провёл ни одной игры за «Мэйпл Лифс», но тренируется в Канаде и сегодня удостоился специального приветствия.

В феврале хоккейный мир был шокирован новостью о том, что у форварда «Салавата» Родиона Амирова диагностирована опухоль мозга. Талант из Башкирии был задрафтован «Торонто» под 15-м общим номером, получал огромные авансы от журналистов и экспертов — и вот жуткий диагноз.

«Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лёд – всё с учётом предписаний врачей. Собаку вот недавно мою любимую привезли, гуляем вместе, играем. Много сплю. С богом я всё пройду и стану победителем», — писал форвард в одной из соцсетей о том, как проходил курс лечения в Германии.

«Мы в коллективе старались сделать так, чтобы он чувствовал, что он в команде, что к нему не относятся как к какому-то там человеку, у которого болезнь. Что он один из нас, такая же боевая единица, как и мы все. Я думаю, это круто для молодого пацана, когда все ждут твоего возвращения на лёд», — рассказывал Григорий Панин в интервью «Чемпионату».

Родион Амиров

Родион Амиров

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Форварду предстояла изнурительная химиотерапия — серия курсов, каждый из которых продолжался по несколько недель. «Был как будто немного в тумане, как пакет на голову надели. Я тренировался в Германии, после тренировок мне становилось легче. Пять дней я пью таблетки на ночь, плюс таблетки от тошноты», — рассказывал Амиров о своём лечении. Однако недавно, как сообщалось, был пройден последний курс «химии».

Прошлый сезон Амиров должен был провести в родном «Салавате», но из-за болезни толком поиграть не смог. В этом году «Торонто» продлил аренду, игрок даже был включён в состав «СЮ» на первый выезд сезона, но на льду не появился. Вскоре генменеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас захотел, чтобы один из лучших проспектов его команды присоединился к основе, чтобы потренироваться со специалистами клуба и побыть внутри команды.

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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф говорил о юниоре: «Мы хотели, чтобы он был частью команды. Парень прошёл четыре курса химиотерапии, но каждый день приходит на тренировку с широкой улыбкой. Ему предстоит трудная битва, но он наслаждается временем, проводимым здесь, и мы рады, что он занимается вместе с нами».

Сегодня «листья» проводили первый матч сезона на домашнем льду — и перед стартом игры, когда проводилась традиционная для таких событий церемония представления команды, диктор не забыл и Амирова, который находился на трибуне.

ВИДЕО

После матча Амиров побывал в победной раздевалке «Торонто» и получил джерси Остона Мэттьюса с автографом: ранее сам игрок называл снайпера, забившего сегодня победный гол «Вашингтону», в числе своих любимых игроков. Вильям Нюландер после матча сказал, что Амиров выглядит счастливым и заставляет всех в раздевалке улыбаться.

Чувства многих болельщиков выразил журналист сайта The Score Кайл Кашмэн: «Родион Амиров станет любимцем болельщиков благодаря своему стилю игры. Это динамичный игрок с невероятной рабочей этикой. Не знаю, когда мы снова увидим его на льду, но я с нетерпением ожидаю этого дня».

Пока же мы ждём в первую очередь его появления на льду в России — возможно, Амирову сначала придётся набирать игровую форму в «Торосе» из ВХЛ, а потом нападающий полноценно войдёт в состав «Салавата». Сам Амиров летом говорил, что верит в своё возвращение на лёд уже в ноябре-декабре.

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