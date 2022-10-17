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«Ак Барс» проиграл шесть матчей подряд, почему так произошло, в чём причины кризиса «Ак Барса», уволят ли Знарка

«Ак Барс» — ужасен, но Знарка не уволят. Только он может достучаться до бессовестных звёзд
Лев Лукин
«Ак Барс» проиграл шесть матчей подряд
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У казанцев много проблем, а Олег Валерьевич уже давно не тот, что раньше. Но если ставка на «сбитых лётчиков» и сыграет, то только с ним.

«Ак Барс» — главное разочарование первых полутора месяцев регулярки КХЛ. Напичканная звёздами казанская команда с опытнейшим Олегом Знарком у руля не только не может, наконец, покатить так, как от неё ждут, но и вовсе выдаёт унизительные антирекорды, которых в столице Татарстана не видели очень давно.

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Шесть поражений подряд говорят сами за себя, но стоит обратить внимание и на то, что в основное время «Ак Барс» в последний раз выигрывал ещё 27 сентября, да и в целом уверенных, солидных побед у маститого казанского коллектива на старте сезона раз-два и обчёлся. Удивляет и большое количество матчей на тоненького, завершающихся в итоге не в пользу «барсов». Куда делась всегдашняя харизма и воля «Ак Барса»? Где характер, всегда свойственный командам Знарка? Почему не проявляется совокупное мастерство состава, которым в Казани в межсезонье запаслись изрядно? Сплошные вопросы, и, пока болельщикам предлагают потерпеть и уверяют, что знают пути выхода из кризиса, команда в каждом новом матче выглядит сборищем сытых, безответственных котов, которым уже ничего не надо. И даже великий и ужасный Олег Знарок не может заставить их отрабатывать миллионы рублей и авансов.

Возможно, Шипачёв, Радулов, Войнов и другие думают, что они смогут по щелчку включиться, когда надо? Очень сомнительно. В КХЛ сейчас есть несколько по-настоящему голодных до больших побед команд, чей азарт, дерзость и рвение внушают только восхищение. Тот же «Автомобилист» уделывает «Ак Барс» раз за разом, даже с переполненным лазаретом, а для нынешнего СКА, где идеологическая накачка очень удачно сочетается с шикарной работой тренерского штаба и мощной функциональной подготовкой, казанцы сейчас попросту не соперник. И я не думаю, что к плей-офф ситуация поменяется. Шипачёв, катающийся на прямых ногах, не превратится в героя, а Радулов, забывший, как решать моменты, не потащит вдруг команду на себе.

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Главная беда «Ак Барса» сейчас – не тактика, не физика, а отсутствие желания. У абсолютного большинства игроков ноги не бегут, глаза не горят, наблюдается какая-то общая апатия, делающая и без того удивительно простой хоккей казанцев бестолковым, раздробленным, серым. И даже на домашней площадке при поддержке зрителей ситуация меняется лишь эпизодически, не так уж часто помогая «Ак Барсу» побеждать в стенах «Татнефть-Арены».

Олег Знарок

Олег Знарок

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И ведь, казалось бы, кому как не Олегу Знарку, сильнейшему мотиватору, доставать эмоции из миллионеров? Но Олег Валерьевич пока, очевидно, не справляется. Более того, на одной из пресс-конференций тренер признался, что он не такой уж и сильный психолог. При этом не секрет, что в плане тактике и системности Знарок никогда не был докой. А в чём же тогда его сильная сторона как тренера? Видимо, в умении создать атмосферу в раздевалке, сплотить коллектив, стать другом-защитником для подопечных перед судьями, болельщиками, журналистами… Но, похоже, современному «Ак Барсу» этого не хватает, чтобы быть успешным.

Вообще, последние годы всё сильнее убеждают, что прошлые успехи Знарка – это во многом заслуга его помощников, что короля Олега Валерьевича играла его свита. Прежде всего – латвийский специалист Харийс Витолиньш, тот самый тактик и стратег, который со времён ХК МВД придавал чёткое, системное направление харизматичным посылам Знарка. При этом уже в «Спартаке» этот дуэт значительно потерял в эффективности, но без Витолиньша Олег Валерьевич сейчас выглядит как-то совсем растерянно и беспомощно. Он всё так же, как и раньше, стоит на скамейке в грозной позе, уперев руки в боки, но его уже не боятся подопечные, бессовестно играющие на льду непонятно во что. Впрочем, о том, что магия того самого Знарка улетучилась, я писал ещё полтора года назад.

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Так что же теперь, руководству «Ак Барса» — увольнять Знарка? Конечно, после шести поражений кряду и блёклой игры команды на старте сезона, о возможности отставки в Казани заговорила общественность, но мне кажется, что такой вариант развития событий крайне маловероятен.

Во-первых, в Казани в принципе не увольняют тренеров по ходу сезона. В «Ак Барсе» не раз показывали, что умеют проявлять терпение, а единственным критерием для команды из столицы Татарстана является плей-офф. Уверен, туда казанцы даже при всех своих проблемах точно попадут, а там уже будет видно. Во-вторых, Знарок – всё-таки не та фигура, которую могут просто снять с должности после серии неудач. Магия Олега Валерьевича, может, давно растворилась, но репутация тренера с колоссальным победным опытом, который что-то обязательно придумает в решающей стадии сезона, никуда не делась. Убеждён, что в Казани сейчас даже не помышляют всерьёз об увольнении Знарка и не разочаруются в нём до тех пор, пока сами не убедятся, что он не способен вернуть Кубок Гагарина в город. Если, конечно, в этом придётся убедиться.

Кроме того, чтобы кого-то уволить, нужно иметь адекватный вариант на замену, а рынок свободных тренеров в КХЛ ещё более пустой, чем рынок хоккеистов. Ну кто гипотетически мог бы заменить Знарка в Казани по ходу этого чемпионата? К варианту с Дмитрием Квартальновым «Ак Барс», разумеется, сейчас не вернётся, а Зинэтула Билялетдинов вряд ли захочет возвращаться к активной деятельности в такой нервной обстановке. К тому же у легенды казанского хоккея когда-то был опыт работы с «дрим-тим», и удачным его никак не назовёшь.

Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок на тренировке «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок на тренировке «Ак Барса»

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Про кандидатов с меньшим авторитетом применительно к сегодняшнему «Ак Барсу» и говорить не стоит, так что вероятность отставки Олега Знарка, на мой взгляд, сейчас в принципе отсутствует. Да и, честно говоря, никакого смысла в ней нет. Уж если Знарок не сможет достучаться до звёздного состава казанцев, то этого не сможет сделать никто. Пока же у руля «Ак Барса» будет Олег Валерьевич, в столице Татарстана смогут пусть где-то иррационально, но всё-таки рассчитывать на то, что весной команда будет в полном порядке.

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