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Результаты матчей НХЛ 18 октября, видеообзоры, голы Овечкина, Малкина, Капризова, расписание матчей НХЛ на 19 октября

10 русских голов и невероятные сейвы Георгиева. Итоги игрового дня НХЛ
Егор Бульчук
Результаты матчей НХЛ 18 октября
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Капризов страдает в «Миннесоте», а Овечкин продолжает погоню за Гретцки.

18 октября по московскому времени в регулярном чемпионате НХЛ состоялись девять матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дебраск – 00:21 (5x5)   1:1 Беннетт (Ткачук, Балцерс) – 24:32 (5x5)   2:1 Бержерон (Дебраск) – 32:35 (5x5)   3:1 Пастрняк (Бержерон, Клифтон) – 47:01 (5x5)   4:1 Фредерик (Грир, Клифтон) – 52:31 (5x5)   4:2 Форслинг (Уайт, Луостаринен) – 52:58 (5x5)   4:3 Уайт (Беннетт, Форслинг) – 58:23 (6x5)   5:3 Дебраск – 58:57 (en)

Матч с «Флоридой» превратился в праздник для нападающего «Бостона» Джейка Дебраска. Нападающий, которому сегодня исполнилось 26 лет, отпраздновал день рождения на широкую ногу.

Канадец отличился уже на 22-й секунде встречи, а позже поучаствовал ещё в двух голевых атаках «Брюинз». «Флорида» цеплялась за соперника до последнего и забросила две шайбы за последние восемь минут. Но этого было мало.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Петтерссон, Раст) – 23:52 (5x5)   0:2 Малкин (Раст, Жозеф) – 27:56 (5x5)   1:2 Судзуки (Гуле, Хоффман) – 41:10 (5x5)   2:2 Кофилд (Друен, Гуле) – 57:40 (6x5)   3:2 Дак (Монахан, Судзуки) – 63:09 (4x3)

Евгений Малкин получил звание третьей звезды по итогам игры с «Монреалем». Российский нападающий оформил дубль за четыре минуты. Центрфорвард оба раза воспользовался изумительными голевыми передачами партнёров. Однако удержать победный счёт «Пингвинз» не удалось. «Монреаль» отыграл первую шайбу в дебюте третьего периода, а вторую – уже в условиях финального штурма. В овертайме дополнительное очко «Канадиенс» принёс Кирби Дак.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 07:34 (5x4)   2:0 Зибанеджад (Трочек, Панарин) – 13:10 (5x4)   2:1 Ватрано (Регенда, Лундестрём) – 15:48 (5x5)   2:2 Зеграс (Терри, Куликов) – 21:34 (5x5)   3:2 Какко (Зибанеджад, Фокс) – 29:54 (5x5)   4:2 Лафренье (Хитил, Труба) – 37:39 (5x5)   5:2 Панарин (Фокс, Линдгрен) – 39:26 (5x5)   5:3 Комтуа (Шаттенкирк, Терри) – 45:33 (5x5)   6:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 51:42 (5x4)   6:4 Грант (Джонс, Регенда) – 56:14 (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» во второй раз за сезон забросил больше пяти шайб, а Артемий Панарин во второй раз набрал четыре балла за результативность. К трём ассистам россиянин добавил один гол. У «Анахайма» своего Панарина не оказалось – возможно, именно по этой причине команда на протяжении всего матча находилась в роли догоняющей. В начале второго периода «уткам» удалось поравняться с соперником, но, кажется, это обстоятельство только раззадорило «синерубашечников»: в ответ они забросили три шайбы за десять минут.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Ритчи (Гостисбер, Мозер) – 19:34 (5x4)   0:2 Фишер (Бьюгстад) – 28:30 (5x5)   1:2 Нюландер (Таварес, Райлли) – 52:54 (5x4)   2:2 Марнер – 53:18 (5x5)   2:3 Гостисбер (Келлер, Ритчи) – 58:27 (5x4)   2:4 Круз (Фишер) – 59:49 (en)

«Торонто» потерпел удивительное поражение от одной из самых невзрачных команд лиги – «Аризоны». «Койоты» вели с преимуществом в две шайбы до 53-й минуты. В этот момент проснулись лидеры «Мэйпл Лифс» — правда, очень ненадолго. Вильям Нюландер и Митчелл Марнер забили по голу на отрезке в 24 секунды, а затем снова уступили сцену соперникам. В результате «Аризона» провела две разящие атаки и забрала победу. Для этого хоккеистам «Койтс» понадобилось всего 19 бросков за весь матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Овечкин (Юханссон, Строум) – 00:56 (5x4)   1:1 Петтерссон (Хьюз, Экман-Ларссон) – 19:52 (5x5)   2:1 Эллер (Фехервари) – 20:08 (5x5)   2:2 Хорват (Пирсон, Бёзер) – 28:03 (5x5)   2:3 Лазар (Кузьменко, Петтерссон) – 28:14 (5x5)   2:4 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 37:34 (5x4)   3:4 Строум (Карлсон, Юханссон) – 41:16 (5x4)   4:4 Карлсон (Овечкин, Кузнецов) – 48:43 (5x5)   5:4 Шири (Овечкин, Кузнецов) – 52:44 (5x5)   6:4 Овечкин (Кузнецов, Дженсен) – 57:02 (5x5)

Третий матч «Вашингтона» в регулярке ознаменовался долгожданным выходом из тени Александра Овечкина. Российский нападающий открыл счёт своим голам в новом сезоне, оформив сразу дубль. Ови также отдал две результативные передачи. Звезда «Ванкувера» Элиас Петтерссон был чуть менее эффективен (у него 1+2), но, в отличие от «Кэпиталз», его партнёры не поддержали лидера. Из неприятного для «столичных» — подлый приём Евгения Кузнецова, который не по правилам атаковал Кайла Берроуза и теперь рискует нарваться на дисквалификацию.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Эрни (Зутер, Мяяття) – 04:26 (5x5)   1:1 Виларди (Иафалло, Даути) – 04:45 (5x5)   1:2 Кемпе (Фиала, Копитар) – 14:40 (5x5)   2:2 Перрон (Кубалик, Мяяття) – 29:15 (5x5)   2:3 Дано (Мур, Дурзи) – 36:18 (5x5)   3:3 Перрон (Гронек, Сундквист) – 51:14 (5x4)   3:4 Копитар (Кемпе, Фиала) – 53:16 (5x5)   4:4 Сундквист (Перрон, Кубалик) – 59:19 (6x5)   4:5 Дано (Мур) – 61:12 (4x4)

«Детройт» и «Лос-Анджелес» до последнего не могли выявить лучшего в очной встрече. «Красным крыльям» удавалось трижды настигать оппонента. Не обошлось и без драматичной концовки: «Детройт» перевёл игру в овертайм благодаря мощному навалу в расстановке 6х5 за 40 секунд до финальной сирены. Впрочем, хладнокровнее в дополнительное время оказались всё же «короли».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Майерс (Джонсон, Жирар) – 03:30 (5x5)   1:1 Капризов (Эддисон, Джост) – 04:14 (5x5)   1:2 Жирар (Маккиннон, Ничушкин) – 15:08 (5x5)   2:2 Эрикссон Эк (Эддисон, Болди) – 26:09 (5x5)   2:3 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 31:59 (4x4)   2:4 Мэнсон (Кольяно, Комфер) – 42:02 (5x5)   3:4 Капризов (Эддисон, Цуккарелло) – 44:17 (5x4)   3:5 Маккиннон (Макар, Ничушкин) – 54:54 (5x4)   3:6 Ничушкин – 59:39 (en)

Александр Георгиев минувшей ночью сделал 36 сейвов и стал одним из героев «Колорадо» в матче с «Миннесотой». «Думаю, Георгиев снова был действительно хорош, — прокомментировал действия голкипера главный тренер «лавин» Джаред Беднар. — Посмотрите на голы, которые он пропустил к этому моменту в новом сезоне, это всё — игра в большинстве, ещё один — с отложенным удалением и снятым вратарём. При игре «пять на пять» он был силён. Кажется, он читает игру и знает, откуда исходит опасность. Он заранее занял позицию и сделал несколько хороших сейвов. Думаю, оба вратаря играли очень хорошо в конце матча. Было несколько опасных попыток с обеих сторон, но Джорджи совершил четыре важнейших сейва в том моменте, когда удержал наше лидерство».

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Александр Георгиев без клюшки отразил серию бросков в упор в матче с «Миннесотой». Видео

В составе «Колорадо» отличился и другой россиянин: Валерий Ничушкин продлил результативную серию – у него два ассиста и гол в пустые ворота. Кирилл Капризов оформил дубль, но его команде это не помогло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Элерс) – 03:28 (5x5)   1:1 Сегин (Делландреа, Марчмент) – 10:20 (5x5)   2:1 Хаканпяя (Сутер, Марчмент) – 35:38 (5x5)   3:1 Кивиранта (Линделль) – 37:28 (5x5)   4:1 Хейсканен (Хинц, Робертсон) – 48:12 (5x4)

«Даллас» не испытал особых сложностей в противостоянии с «Виннипегом». «Звёзды» «проспали» старт матча и пропустили от Марка Шайфли уже на четвёртой минуте. Впрочем, затем «Старз» удалось взять себя в руки и почти играючи забросить четыре шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ахо, Шей) – 03:35 (5x5)   0:2 Ахо (Свечников, Бёрнс) – 32:11 (5x4)   1:2 Бураковски (Эберле, Макканн) – 33:06 (5x4)   1:3 Свечников (Ахо, Ноэсен) – 33:24 (5x4)   1:4 Свечников (Нечас, Котканиеми) – 34:34 (5x5)   1:5 Мартинук (Ноэсен, Славин) – 54:41 (5x5)

«Каролине» достался ещё менее искушённый противник. «Ураганы» смели со своего пути «Сиэтл». Правда, основные события пришлись на вторую половину матча: именно после тридцатой минуты «Харрикейнз» забили четыре из пяти голов. Значительную лепту в успех «Каролины» внёс Андрей Свечников – россиянин оформил дубль и отдал голевой пас. Три очка также набрал Себастьян Ахо – у него 1+2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Матчи 19 октября

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
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