10 русских голов и невероятные сейвы Георгиева. Итоги игрового дня НХЛ

18 октября по московскому времени в регулярном чемпионате НХЛ состоялись девять матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

Матч с «Флоридой» превратился в праздник для нападающего «Бостона» Джейка Дебраска. Нападающий, которому сегодня исполнилось 26 лет, отпраздновал день рождения на широкую ногу.

Канадец отличился уже на 22-й секунде встречи, а позже поучаствовал ещё в двух голевых атаках «Брюинз». «Флорида» цеплялась за соперника до последнего и забросила две шайбы за последние восемь минут. Но этого было мало.

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Евгений Малкин получил звание третьей звезды по итогам игры с «Монреалем». Российский нападающий оформил дубль за четыре минуты. Центрфорвард оба раза воспользовался изумительными голевыми передачами партнёров. Однако удержать победный счёт «Пингвинз» не удалось. «Монреаль» отыграл первую шайбу в дебюте третьего периода, а вторую – уже в условиях финального штурма. В овертайме дополнительное очко «Канадиенс» принёс Кирби Дак.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» во второй раз за сезон забросил больше пяти шайб, а Артемий Панарин во второй раз набрал четыре балла за результативность. К трём ассистам россиянин добавил один гол. У «Анахайма» своего Панарина не оказалось – возможно, именно по этой причине команда на протяжении всего матча находилась в роли догоняющей. В начале второго периода «уткам» удалось поравняться с соперником, но, кажется, это обстоятельство только раззадорило «синерубашечников»: в ответ они забросили три шайбы за десять минут.

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«Торонто» потерпел удивительное поражение от одной из самых невзрачных команд лиги – «Аризоны». «Койоты» вели с преимуществом в две шайбы до 53-й минуты. В этот момент проснулись лидеры «Мэйпл Лифс» — правда, очень ненадолго. Вильям Нюландер и Митчелл Марнер забили по голу на отрезке в 24 секунды, а затем снова уступили сцену соперникам. В результате «Аризона» провела две разящие атаки и забрала победу. Для этого хоккеистам «Койтс» понадобилось всего 19 бросков за весь матч.

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Третий матч «Вашингтона» в регулярке ознаменовался долгожданным выходом из тени Александра Овечкина. Российский нападающий открыл счёт своим голам в новом сезоне, оформив сразу дубль. Ови также отдал две результативные передачи. Звезда «Ванкувера» Элиас Петтерссон был чуть менее эффективен (у него 1+2), но, в отличие от «Кэпиталз», его партнёры не поддержали лидера. Из неприятного для «столичных» — подлый приём Евгения Кузнецова, который не по правилам атаковал Кайла Берроуза и теперь рискует нарваться на дисквалификацию.

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«Детройт» и «Лос-Анджелес» до последнего не могли выявить лучшего в очной встрече. «Красным крыльям» удавалось трижды настигать оппонента. Не обошлось и без драматичной концовки: «Детройт» перевёл игру в овертайм благодаря мощному навалу в расстановке 6х5 за 40 секунд до финальной сирены. Впрочем, хладнокровнее в дополнительное время оказались всё же «короли».

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Александр Георгиев минувшей ночью сделал 36 сейвов и стал одним из героев «Колорадо» в матче с «Миннесотой». «Думаю, Георгиев снова был действительно хорош, — прокомментировал действия голкипера главный тренер «лавин» Джаред Беднар. — Посмотрите на голы, которые он пропустил к этому моменту в новом сезоне, это всё — игра в большинстве, ещё один — с отложенным удалением и снятым вратарём. При игре «пять на пять» он был силён. Кажется, он читает игру и знает, откуда исходит опасность. Он заранее занял позицию и сделал несколько хороших сейвов. Думаю, оба вратаря играли очень хорошо в конце матча. Было несколько опасных попыток с обеих сторон, но Джорджи совершил четыре важнейших сейва в том моменте, когда удержал наше лидерство».

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В составе «Колорадо» отличился и другой россиянин: Валерий Ничушкин продлил результативную серию – у него два ассиста и гол в пустые ворота. Кирилл Капризов оформил дубль, но его команде это не помогло.

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«Даллас» не испытал особых сложностей в противостоянии с «Виннипегом». «Звёзды» «проспали» старт матча и пропустили от Марка Шайфли уже на четвёртой минуте. Впрочем, затем «Старз» удалось взять себя в руки и почти играючи забросить четыре шайбы.

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«Каролине» достался ещё менее искушённый противник. «Ураганы» смели со своего пути «Сиэтл». Правда, основные события пришлись на вторую половину матча: именно после тридцатой минуты «Харрикейнз» забили четыре из пяти голов. Значительную лепту в успех «Каролины» внёс Андрей Свечников – россиянин оформил дубль и отдал голевой пас. Три очка также набрал Себастьян Ахо – у него 1+2.

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Матчи 19 октября