Последний плей-офф «Рейнджерс» — драма. Провал запустил перестройку и подарил им Панарина

В середине седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ, 4-3) домашняя арена «синерубашечников» «Мэдисон Сквер Гарден» взорвалась абсолютно невероятными овациями. В этот момент на видеокубе показали 52-летнего Стефана Матто, 28 лет назад навсегда вписавшего своё имя в историю клуба. Во втором овертайме седьмого матча финала Восточной конференции с «Нью-Джерси Дэвилз» Матто переиграл легендарного канадского голкипера «дьяволов» Мартина Бродо и отправил «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли, в котором впоследствии ими был обыгран «Ванкувер Кэнакс» (4-3). Та победа так и остаётся последним титулом в истории самого богатого клуба НХЛ.

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На протяжении последующих 2,5 десятилетий «Рейнджерс» практически в каждом сезоне считались одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, но каждый раз команде чего-то не хватало. За это время ближе всего к победе «синерубашечники» подобрались в 2014 году, на пути к финалу плей-офф сумев уйти с 1-3 в серии второго раунда с «Питтсбургом» (4-3), но в решающей серии команде Алена Виньо не удалось переиграть «Лос-Анджелес Кингз» (1-4).

Восемь лет назад казалось, что у того поколения «рейнджеров» впереди ещё будет очень много шансов для титульного похода, но терпение руководства американского клуба лопнуло намного раньше. В 2015 году «Рейнджерс» добрались до финала Востока, где в семиматчевой серии уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-4), годом спустя «синерубашечники» уже в первом раунде вылетели от «Питтсбурга» (1-4), а в следующем сезоне с командой произошла драма, ставшая катализатором абсолютно радикальных изменений всего вектора развития клуба.

Имея в составе голкипера Хенрика Лундквиста, защитников Дэна Джирарди, Марка Стаала (который на тот момент ещё не потерял в скорости) и Райана Макдона, а также форвардов Джей Ти Миллера, Кевина Хейза, Криса Крайдера, Дерека Степана, Матса Цуккарелло, Рика Нэша и Мику Зибанеджада, в стане «Рейнджерс», как всегда, надеялись на затяжной кубковый поход. В первом раунде плей-офф ими был пройден «Монреаль Канадиенс» (4-2), и за выход в полуфинал Кубка Стэнли предстояло сыграть с «Оттавой Сенаторз».

На тот момент «сенаторы» ещё не превратились в аутсайдера НХЛ и были довольно крепкой командой, но именно «рейнджеры» считались фаворитом противостояния по всем возможным прогнозам экспертов и в котировках букмекерских компаний. Но подопечные Виньо умудрились вырыть себе яму самостоятельно. Не реализовав бешеное количество моментов и проиграв первый матч серии (1:2), в следующей игре «Рейнджерс» вели с преимуществом в две шайбы за 15 минут до конца третьего периода, но не смогли справиться с поймавшим кураж Жан-Габриэлем Пажо. Канадский форвард сначала забросил две шайбы кряду в концовке основного времени и перевёл игру в овертайм, а затем отличился ещё раз уже в начале второго дополнительного отрезка – 6:5. Покер будущего игрока «Айлендерс» подарил команде Ги Буше преимущество в серии — 2-0.

ВИДЕО.

После двух подряд поражений на старте серии «Рейнджерс» уверенно берут следующие две игры (4:1 и 4:1), сравнивают счёт в противостоянии и, казалось бы, перехватывают инициативу. Начало пятого матча остаётся за «синерубашечниками», и уже к шестой минуте встречи они ведут – 2:0. «Оттава» отыгрывается и выходит вперёд (3:2), но «Рейнджерс» быстро восстанавливают равновесие и за восемь минут до конца основного времени усилиями Джимми Веси снова выходят вперёд. Однако «сенаторам» во второй раз за серию удаётся спастись, заменив вратаря на шестого полевого игрока, после чего они снова забирают игру в овертайме. От такого морального удара звёздные «Рейнджерс» уже были не в состоянии оправиться, и в шестой игре они оформили для «Оттавы» путёвку в следующий раунд. А там «сенаторы» добрались до овертайма седьмого матча с «Питтсбургом», который впоследствии и стал обладателем Кубка Стэнли.

В межсезонье-2017 в составе «Рейнджерс» не произошло глобальных изменений, и, сохранив своих лидеров, они снова надеялись на кубковый поход. Но регулярный чемпионат для американской команды не задался, и к началу февраля 2018 года у неё оставались исключительно теоретические шансы на попадание в плей-офф. Годом спустя «Сент-Луис» сумеет выбраться из аналогичной ситуации, проведя мощный весенний отрезок, благодаря которому удалось забраться в плей-офф и стать чемпионом лиги. Но боссы «Рейнджерс» уже не видели в том составе команды никаких перспектив. Неудача в финале с «Лос-Анджелесом», драма в серии с «Оттавой» и провал на старте новой регулярки стали катализатором далеко не самого обычного явления в истории лиги – генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон и президент клуба Гленн Сатер обратились к болельщикам с открытым письмом, в котором было сказано о начале перестройки.

Гленн Сатер Фото: Getty Images

«Мы считаем вас членами семьи «Рейнджерс» и поэтому считаем необходимым сообщить о важных новостях касательно нашего будущего. Все знают, что с сезона-2005/2006 мы провели 129 матчей в плей-офф, будучи претендентами на Кубок Стэнли. Побеждали в Кубке президента, трижды выходили в финал конференции, однажды были в финале Кубка Стэнли. Мы гордимся вышеперечисленными достижениями, но, увы, главная цель не достигнута: вернуть кубок в Нью-Йорк так и не удалось.

Каждый сезон руководство клуба думает, что ещё сделать, чтобы достигнуть конечной цели. Мы начали перестройку ещё в прошлом году, а теперь её вынуждены продолжить. Приближается дедлайн, в который «Рейнджерс» постараются привлечь молодых и талантливых игроков с перспективой на будущее. Мы не будем пытаться спасти этот сезон. Это означает, что, возможно, вам придётся расстаться со знакомыми игроками, которых вы любите. Но это часть игры. Всё это ради того, чтобы вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли.

В этой лиге больше нет таких болельщиков, как у нас. Ваша страсть, преданность, верность… Вы заполняете арену каждый матч. Мы не воспринимаем вашу поддержку как что-то должное. Руководство «Рейнджерс» ценит каждого из вас и просит продолжать оставаться на стороне клуба, особенно сейчас, когда мы переворачиваем эту страницу и начинаем писать новую главу. Мы обязательно проинформируем вас о новых шагах. Ещё раз спасибо за вашу невероятную верность», — заявили Гортон и Сатер.

Не одномоментно, но постепенно и неумолимо «Рейнджерс» начали один за одним прощаться с символами той команды. Нью-Йорк покинули защитник Макдона (по сей день он остаётся последним капитаном в истории «Рейнджерс», после его ухода из клуба «синерубашечники» так и не смогли выбрать достойную замену Райану), нападающие Хейз, Миллер, Нэш, Грабнер, Цуккарелло и ещё целый ряд опытных и возрастных игроков. Уход Цуккарелло довёл до слёз легендарного голкипера Лундквиста, понимавшего, что наряду с расставанием с вышеупомянутыми хоккеистами уходит и его последний шанс всё-таки выиграть Кубок Стэнли.

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Но руководству «Рейнджерс» в этой истории было уже не до сантиментов. Слишком много денег было вложено в команду, от которой так и не дождались практического результата в виде трофеев. Именно с того момента «синерубашечники» взяли курс на формирование абсолютно новой команды. Для начала «Рейнджерс» наняли на пост главного тренера Дэвида Куинна, которому на первых порах был выдан абсолютный карт-бланш на построение новой команды. В первый сезон через основной состав «Рейнджерс» прошло огромное количество хоккеистов – и главной задачей было определить, с кем можно идти дальше, а с кем необходимо продолжать расставаться.

Турнирных результатов в сезоне-2018/2019 от тренерского штаба Куинна никто не ожидал, команда заняла закономерное седьмое место в Столичном дивизионе, не попав в плей-офф. Требовательная публика «Рейнджерс» не привыкла заполнять арену, понимая, что у её любимой команды нет никаких шансов на положительный результат. И в руководстве клуба отчётливо понимали, что им нужен новый символ. Звезда на долгие годы. Человек, на имени которого можно будет продавать атрибутику и делать кассу. И на подписании такого хоккеиста можно не экономить.

Летом 2019 года «Рейнджерс» вывалились на рынок неограниченно свободных агентов с огромным мешком денег в поисках нового символа. И этим игроком стал форвард Артемий Панарин, в одночасье ставший самым дорогим российским хоккеистом за всю историю НХЛ. Российский форвард подписал контракт с клубом из Нью-Йорка на семь лет на общую сумму в $ 81,5 млн. Подписание Панарина стало первым знаком того, что, в принципе, уже настаёт пора показывать хоть какой-то турнирный результат.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Но этот самый результат пришёл к «Рейнджерс» далеко не сразу. На протяжении следующих двух сезонов американская команда продолжала строиться и оставаться за чертой участников плей-офф (квалификационный раунд — 2020 к полноценному плей-офф можно отнести лишь с большой долей условности). Куинну было поручено доводить до ума молодых проспектов клуба. Привыкший работать в студенческом хоккее тренер должен был научить уму-разуму талантливую молодёжь, и с этой задачей Куинн, в принципе, справился. Под его руководством прогрессировали защитники Тони Деанджело, Адам Фокс, Райан Линдгрен, К’Андре Миллер, начали подводиться к составу нападающие Филип Хитил, Алекси Лафренье и Каапо Какко, а российский голкипер Игорь Шестёркин убрал из состава великого Лундквиста.

Но реального результата Куинну добиться так и не удалось, за что в конечном счёте он и поплатился своим местом в клубе. Ещё раньше «Рейнджерс» отказались от услуг генерального менеджера Гортона. Новым генменеджером «синерубашечников» стал бывший помощник Гортона – известный в прошлом хоккеист Крис Друри. Первым шагом Друри после назначения на новую должность стало приглашение на пост главного тренера Жерара Галлана. И канадскому специалисту с ходу удалось не только вернуть команду в число участников плей-офф, но и впервые с 2017 года вывести её во второй раунд, где «Рейнджерс» предстоит сыграть с «Каролиной».

В полуфинале Восточной конференции парней с Бродвея не было в течение последних пяти лет, с того самого момента, когда ими была упущена серия с «Оттавой». И только вдумайтесь, за время перестройки в «Рейнджерс» произошло настолько большое количество изменений, что из того состава «синерубашечников» только двое хоккеистов до сих пор остаются в команде – это Крайдер и Зибанеджад. В свою очередь, в составе «ураганов» собрано сразу пять хоккеистов, выступавших за «Рейнджерс» пять лет назад. Это голкипер Антти Раанта, защитники Брендан Смит и Брэди Шей, а также форварды Йеспер Фаст и Дерек Степан. Добавляем к ним ещё и защитника Деанджело и получаем целый легион экс-«рейнджеров», готовых сыграть против бывшего клуба.

Ещё одной примечательной деталью стартующего в ночь на 19 мая противостояния является следующая деталь. Поразив на глазах Матто ворота «Питтсбурга», Панарин стал всего третьим игроком, который за 96-летнюю историю клуба отличился в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ. Первым был вышеупомянутый Матто, а вторым стал Степан, в 2015 году своим голом выбивший из розыгрыша Кубка Стэнли «Вашингтон». Сейчас Дерек будет противостоять клубу, в составе которого провёл лучшие годы в своей карьере. Такая вот ирония судьбы по-американски.