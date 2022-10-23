Звёзды «Ак Барса» не светят на старте. А вокруг клуба ходят самые невероятные слухи

Мы говорим «Ак Барс» — подразумеваем «Знарок». Обсуждение казанского клуба в последнее время сводится почти исключительно к фигуре главного тренера, который даёт для этого поводы, толкаясь с операторами и выдавая не очень дружелюбные пресс-конференции. На последней из них босс «Ак Барса» задался вопросом, кто такой Ринат Баширов.

А ведь нынешний вариант казанской команды — это не «Спартак», где Знарок работал сезон назад. Это команда, набитая звёздами, весной совершившая легендарную тысячерублёвую закупку лидеров «Динамо». Кроме того, у Казани была куча перспективной молодёжи, которая вроде бы с такими партнёрами и таким тренером должна была совершить шаг вперёд.

Но на самом деле проще сказать, кто в «Ак Барсе» не проваливается. Более-менее стабильно играет звено Галиев — Семёнов — Радулов, которое главный тренер старается не разбивать. Выделяется 21-летний Илья Сафонов, который забрасывает трудные рабочие шайбы. Ко всем остальным есть огромные вопросы.

Илья Сафонов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Прежде всего это, конечно же, касается Вадима Шипачёва. У главной звезды КХЛ, для которого 40 передач в сезоне — привычное дело, прямо сейчас лишь 7 (4+3) результативных баллов. В равных составах у Шипачёва только один ассист за 20 игр! Конечно, самые горячие головы пишут, что Вадим уже кончился и «Динамо» гениально сбагрило его, но такие игроки не могут деградировать за одно лето, особенно после четырёх подряд чемпионатов с 60+ очками.



Лишь ненамного лучше дела у Дмитрия Кагарлицкого (те же семь очков, но за 17 матчей). У Артёма Галимова — три балла, у Александра Бурмистрова (пусть мы и отвыкли от его результативных сезонов) — два. Даниил Тарасов разочаровывал местных фанатов ещё в прошлом сезоне, но в этом году вообще уселся в запас: за девять матчей — одинокая шайба. Хотя «Ак Барс» постоянно поливает чужие ворота градом бросков, шайбы команда Знарка рождает в муках.

В чём же причины? Самый простой путь — искать их вне площадки, и для этого есть поводы. Казанские журналисты, работавшие в раздевалке «Ак Барса» после «зелёного дерби», рассказали о том, что Шипачёв успокаивал защитника Юдина, который прямо во время записи стал выговаривать своему вратарю за какие-то ошибки. Кроме этого, были зафиксированы и другие споры: конечно, это нормальное дело для раздевалки, забитой разгорячёнными мужиками, но всё-таки такие вещи пытаются скрывать от прессы.

Кроме этого, недавно появлялась информация о стычке между Александром Радуловым и кем-то из ветеранов команды, а Леонид Вайсфельд рассказывал о предвзятом отношении главного тренера к Дмитрию Кагарлицкому. Команда с раздираемой раздевалкой не может полноценно функционировать, даже если там собрано десять суперзвёзд — мы это видели даже на примере КХЛ. И удивительно то, что Олег Валерьевич с его огромным авторитетом даже у суперзвёзд НХЛ пока не может сплотить коллектив.

Вадим Шипачёв Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Возможно, дело в помощниках? Впервые в КХЛ Знарок работает без своей правой руки Харийса Витолиньша. Игроки якобы его не очень любили, и его единственный самостоятельный опыт в КХЛ закончился сравнительно быстро (и, по слухам, сливом со стороны коллектива) — однако никто не отрицает того, что он квалифицированный тактик, который мог давать и психологический баланс внутри команды.



Сейчас Знарок поставил на свои старые динамовские кадры — Юрия Бабенко и Александра Бойкова. У первого уже есть короткий опыт работы главным в «Витязе», но есть ли столько же тактических знаний, как у латвийского тренера? Игра «Ак Барса» в атаке в этом году оставляла странное зрелище: у Знарка после дерби спрашивали, не стоило ли сыграть попроще.



Но этим казанский клуб и так занимался во время своей серии поражений — особенно это ярко было видно в своеобразной мини-серии с «Автомобилистом», где игроки Знарка практически не играли в поперечный пас, а максимально грузили всё на ворота. Конечно, в тех матчах на голове стояли вратари «Авто», но однообразность тактики «Ак Барса» была во многом читаемой.



И по этой тактике играли почти все звенья. При этом нельзя сказать, что команды Знарка всегда предпочитали «бица-бароца» — его СКА катал великолепные позиционные атаки с активным подключением защитников. Да, был большой перевес в классе над остальной лигой, но и этот состав «АБ» подходит для такой игры. Возможно, для повторения той эстетики как раз не хватает старого друга Витолиньша?

Харийс Витолиньш и Олег Знарок Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

При этом у Шипачёва постоянно меняются партнёры. Конечно, в «Динамо» форвард напоминал чернозём, рядом с которым в тройке мог заиграть кто угодно, но в Казани за треть чемпионата перепробовали чуть ли не десяток разных вариантов звеньев. Самое удивительное, что ни в одном из них не использовали Станислава Галиева, который за счёт такого партнёрства и провёл лучший сезон в карьере.

Возможно, дело ещё и в физическом состоянии? В матче с «Трактором» первую половину игры «Ак Барс» просто стоял. Во многом именно адский труд в спартанских условиях Пинска позволял тому «Динамо» быть тем, кем оно было: та команда была куда старше этого «АБ», в первый чемпионский год средний возраст клуба — 29,8 лет. За ОФП во всех командах Знарка отвечал Юрий Жданов, который до Казани тоже не доехал.



В общем, как и в случае с отставкой Дмитрия Рябыкина в «Авангарде», такое ощущение, что в Казани всё идёт наперекосяк. Один игрок «Ак Барса» сказал журналистам «Бизнес Online»: «Ты видишь, что мы тренируем на льду? В детстве это делали, думал, все умеют это делать». Но, в отличие от Омска, в Татарстане пока декларируют полную поддержку Знарка.



Летом вовсе не казалось, что «Ак Барс» со старта понесётся побеждать и топтать всех на своём пути — новичкам всё равно была нужна притирка друг к другу и к новым тренерским требованиям. Даже «Магнитка», которая сохранила прошлогодний состав, провела старт сезона бледновато, разогнавшись далеко не сразу. Но пока этот процесс затягивается и идёт куда мучительнее, чем можно было представить.

«Ак Барс» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Как его ускорить — провести обмены? Но рынок откровенно пустоват, и они могут быть в формате «проваливший старт сезона на проваливший старт сезона». Уволить кого-то из помощников? Тренерский рынок не менее выхолощен. Остаётся надеяться в основном на то, что опытный Знарок сможет своим авторитетом пресечь все стычки внутри команды — не зря же хоккеисты лиги не раз и не два своим голосованием признавали его тем тренером, за которого хочется играть больше остальных.