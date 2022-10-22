Агрессия звёздного форварда не помогает «Ак Барсу». Казанцы опять проиграли: на этот раз — в «зелёном» дерби.

Радулов отправил в больницу капитана «Салавата». Он вернулся в КХЛ, чтобы ломать людей?

На протяжении последних лет «зелёное» дерби – легитимный повод обвести красным маркером в календаре день его проведения. Немногие противостояния в КХЛ способны «зацепить» нейтрального болельщика – встречи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» могут.

Лига отмерила для татар и башкир шесть очных игр в рамках регулярного чемпионата. Первый раунд остался за «барсами», но сколько же воды утекло с тех пор! Казанцы вступили в длительный период турбулентности: из девяти предыдущих матчей они победили только в двух и продолжают мучиться со звёздными лидерами от Знарка до Шипачёва.

«Салават» на том же отрезке демонстрирует противоположные результаты: на девять последних игр у уфимцев два поражения. Главный тренер Виктор Козлов оставил провалы на старте сезона, и к новому эпизоду в сериале с «Ак Барсом» его команда подошла в топ-3 Восточной конференции.

Первый период юлаевцы провели так, как и подобает номинальному фавориту. «Салават» значительно превосходил соперника в скорости, благодаря чему завоевал почти беспрепятственный доступ в чужую зону. Большинство своих атак гости направляли через центр, где обороняющиеся «барсы» нередко входили в ступор. На 12-й минуте одним из подобных эпизодов воспользовался Степан Санников: он бросил и первым подоспел на добивание – 1:0.

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За пару смен до сирены на перерыв за «Салават» сыграл голкипер «Ак Барса». Амир Мифтахов выронил шайбу из ловушки, не справившись с весьма заурядным броском Александра Хмелевски.

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При этом казанцы имели отнюдь не иллюзорные шансы уйти на паузу при равном счёте. Кирилл Семёнов и Александр Радулов по разу выходили один на один с Ильёй Ежовым, хотя из логики игры их забеги не вытекали. В обоих случаях вратарь уфимцев действовал выше всяких похвал, а во втором даже заработал удаление. Пытаясь завезти шайбу за ленточку, Радулов буквально врезался во вратаря и отправился на скамью штрафников.

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Концовку периода омрачил ещё один эпизод с участием Александра. На выходе с виража Радулов впечатал в борт Григория Панина, который за секунду до столкновения потерял равновесие. Капитан «Салавата» с площадки отправился прямиком в больницу.



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Атака в отношении Панина – очередное звено в агрессивной игре Радулова. В предыдущей игре экс-форвард «Далласа» травмировал плечо Андрею Чибисову из «Металлурга», а в середине сентября на ровном месте в спину ударил одного из молодых игроков «Торпедо».

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Во второй двадцатиминутке Радулов не был столь же заметен, а хозяевам удалось изменить ход встречи – пусть и на короткое время. «Ак Барс» улучшил контроль над шайбой и стал действовать от простого. Именно такой могла показаться их первая голевая комбинация: передача – наброс – подставление. Впрочем, при более близком рассмотрении выясняется, что атака получилась вполне эстетской: Шипачёв отдавал пас через ногу, а Илья Сафонов переправил шайбу в ворота, причудливо изогнув клюшку. Отмечая успех, 21-летний форвард казанцев поцеловал орудие труда.

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Хорошее настроение сопровождало Сафонова всего шесть минут. По истечении этого времени Шакир Мухамадуллин мощнейшим выстрелом с правого фланга использовал большинство – 3:1.

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В заключительном периоде «Ак Барс», поставленный перед необходимостью спасаться, поменял Мифтахова на Тимура Билялова. Рокировка вратарей или другие обстоятельства, но что-то казанцам определённо помогло. На третьей минуте Вадим Шипачёв забросил четвёртую шайбу в сезоне и сократил отрыв от противников до одного шага.

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Однако «Салават» образцово справился с сохранением минимального преимущества и забрал из Казани два очка. Возможность взять реванш представится «барсам» очень скоро: следующее «зелёное» дерби состоится через четверо суток.